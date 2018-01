Premiér Babiš: Já jsem vymyslel Agrofert, já ho založil a ten stál a padal se mnou

Já se omlouvám, musím na ty nesmysly pana Michálka reagovat a musím se strašně smát. Víte, vaše prokletí je to, že proč tady já jsem? No proto, že Mečiar a Klaus se rozhodli, že rozdělí Československo. Bez referenda. (Reakce, smích a potlesk z lavic Pirátů.) A víte, pane Michálku, já jsem měl vždycky nějaké vize a vy neříkáte pravdu. To nebyla státní firma, přece. To byla akciová společnost, kde byly slovenské a české chemičky. Víte, já jsem měl tu vizi a řekl jsem: Založím ten Agrofert. A založil jsem ho v lednu 1993. A potom 27. dubna 1995 byla valná hromada, kde nás Mečiarovci vykopli. A víte, kdo přišel ráno? Boris Vostrý, parťák z kupónky. Ano. A dostali jsme padáka.

Tak si to nastudujte a neříkejte nesmysly! Následně odešlo 60 lidí za mnou a ten Petrimex zkrachoval. Nebyla státní firma. Akciová společnost. Ani základ neznáte, tak radši mlčte, když o tom nic nevíte. Jo? Nastudujte si to.

Já jsem vymyslel Agrofert, já jsem ho založil a ten stál a padal se mnou. Stejně jako ten Petrimex. Tak si to nastudujete. Nečtěte ty fejky a pomluvy a sprosťárny.

Andrej Babiš ANO 2011



autor: PV