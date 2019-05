Premiér Babiš: Jsou tam asi dvě nebo tři věci, kde se skutečně mluví o stíhání na objednávku

Takže děkuji za slovo. Je to stále dokola. Tady v mediálním prostoru bylo řečeno, že existuje nějaká analýza o trestních stíháních na objednávku. A není to pravda, není to pravda. Žádná taková analýza neexistuje. Takže to, co bylo v médiích není pravda. Samozřejmě komu to vyhovuje, tak to stále opakuje. A A to, o čem mluví pan poslanec Michálek je oponentní materiál ke zprávě ministra spravedlnosti určený pro jednání expertní skupiny v Lánech dne 17. 3. A je to oponentní materiál ke koncepci a cílům Ministerstva spravedlnosti se zaměřením na Státní zastupitelství.

A tenhle materiál vypracovala paní Benešová jako poradkyně pana prezidenta a v tom čase nebyla ve vládě ani v podstatě neměla nic společného s vládou, ani se státem. Takže to dělala jako poradkyně pana prezidenta, bylo to pro něj. A není pravda, že by to byla analýza o trestních stíháních, jak se to stále tady někdo snaží opakovat.

Andrej Babiš ANO 2011



A já jsem k tomu už jednou vystoupil a řekl jsem, že v rámci toho materiálu jsou tam asi dvě nebo tři věci, kde se skutečně mluví o stíhání na objednávku. Jsou dvě kauzy - Beretta a Neograph. A je taky zajímavé, že konečně i nejvyšší státní zástupce vlastně to komentoval a řekl - ano, je to sice pravda, všichni to odmítali předtím, ale zkrátka ty lidi, kteří to udělali, jsou stíháni.

Takže tenhle požadavek je záležitost, kterou paní Benešová předložila prezidentovi a bylo to projednáno na jednání v Lánech, kde byl pan ministr Kněžínek. A podle vyjádření paní Benešové tahle listina je neveřejná, byla vypracována pro potřeby pana prezidenta v čase, kdy ona byla neplacenou poradkyní. Je samozřejmě potřeba se obrátit na Kancelář prezidenta republiky.

