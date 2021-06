Premiér Babiš: Musíme ve světě působit jako jeden silný tým

reklama

Ve dnech 21.–25. června 2021 se koná konference ekonomických diplomatů českých zastupitelských úřadů v zahraničí. Tradičního setkání se účastní také ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest.

Vážené dámy, vážení pánové, vážení páni ministři, milí kolegové,

dovolte mi Vás pozdravit po dvouleté pauze způsobené pandemií covid-19. Jsem moc rád, že se i přes složitou logistiku podařilo zorganizovat toto setkání, kde se spolu sešli diplomaté se zástupci agentur CzechTrade a CzechInvest. Doufám proto, že se výměna Vašich cenných zkušenosti během příštích 5 dní promítne i do vaši efektivní spolupráce v zahraničí.

Musíme totiž ve světě působit jednotně jako jeden silný tým, který prosazuje národní zájmy Česka. Jedině tak se můžeme prosadit v tvrdé mezinárodní konkurenci velkých hráčů. V této souvislosti bych rád ocenil intenzivní spolupráci mezi MZV a MPO, která se nyní lepší i díky ministrům Kulhánkovi a Havlíčkovi.

Jejím příkladem je i otevření kanceláře CzechTrade v budově Generálního konzulátu ČR v Sao Paulu letos v květnu. Ekonomická diplomacie není kompetencí jediného rezortu, a proto musíme podpořit podobné iniciativy, které ulehčí mezirezortní koordinaci.

Pandemie covid-19 nás postavila před mnohé výzvy, které měly negativní dopad na náš zahraniční obchod a investice. Vývoz loni klesl o 4,4 %, což je nakonec ještě slušný výsledek s přihlédnutím k drastickým propadům na počátku pandemie, kdy se náš export propadl v dubnu 2020 o 36,2 % a v květnu o 23,3 %.

Letošní rok jsme začali dobře a dokazují to čísla našeho domácího průmyslu. Celosvětový dopad pandemie se totiž odráží ve všech ukazatelích. Třeba celkový počet všech investičních projektů v ČR za rok 2020 představoval pouhých 31 % průměru z let 2018 a 2019. Nesmíme ale dopustit, aby nám ujel rozjetý vlak investičních příležitostí. Postpandemická obnova je totiž i obrovskou příležitostí. Státy se budou dál snažit z krize „proinvestovat“ a pustí do ekonomiky velké peníze. Úkolem naší ekonomické diplomacie je proto podpořit spolupráci na mezinárodní úrovni i v této oblasti.

Váš úkol samozřejmě není snadný, jste prostředníky našich firem v zahraničí. I díky Vaší podpoře ale patří Česká republika mezi proexportně zaměřené ekonomiky. Bohužel covid přinesl i nárůst protekcionismu a posílil roli státu v ekonomice. A právě to je nová výzva, kde ekonomická diplomacie musí pomoci. Naše firmy mají ve světě dobré renomé a Česká republika je vnímána jako důvěryhodný partner. Během svých jednání se zahraničními partnery ale slýchávám i přání, aby se víc českých firem angažovalo a investovalo v zahraničí. Podpora českých firem v zahraničí a investic zahraničních firem u nás je v našem národním zájmu, hlavně pak v oborech s vysokou přidanou hodnotou. Nechceme být jen montovnou Evropy, ale v duchu strategie Czech Republic: The Country for the Future máme ambici stát se zemi nápadů, nových technologií a inovací, která bude šířit svůj know-how i mimo naše hranice.

Máme určitě světu co nabídnout, máme kvalitní firmy a pracovité, vynalézavé lidi. Je mi proto ctí se s Vámi podělit o několik úspěchů, které české firmy zaznamenaly v posledních měsících na vzdálených, mimoevropských trzích. V únoru 2021 podepsala Česká Zbrojovka Group SE finální smlouvu o akvizici 100% podílu ve společnosti Colt Holding Company LLC, která má své zastoupení v USA a Kanadě. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších akvizic české firmy v USA za poslední léta, a to nejen díky objemu transakce, ale především díky prestiži firmy Colt. Ta patří mezi přední světové designery, vývojáře a výrobce střelných zbraní.

Dalším příkladem je pardubická firma Eldis, která v Indii získala se svým místním partnerem zakázku na dodání klíčových komponentů pro 11 kombinovaných radarů pro indické námořnictvo a pobřežní stráž v hodnotě téměř 1 miliardy Kč. Velvyslanectví ČR v Novém Dillí úsilí společnosti ELDIS o získání důležité státní zakázky dlouhodobě podporovalo. Doufejme, že se tím otevřou dveře k dalším zakázkám indických ozbrojených sil, které si pochvaluji českou kvalitu v tvrdé konkurenci místního trhu.

Jedinečné příležitostí pro české podniky i výzkum ale představuje i oblast energetiky. Zapojení našich firem nejen do dukovanského projektu, ale i uplatnění v dalších zahraničních projektech proto musí být prioritou ekonomické diplomacie. Možná se nám vždy nemusí líbit „zelené šílenství“, protože ne vždy odpovídá našim zájmům, je to ale nezvratný trend. Do obnovitelných zdrojů, energetické účinnosti i nových technologií jako vodík potečou v EU i ve světě stovky miliard. A my si tuhle příležitost nesmíme nechat ujít a intenzivně se jí musí věnovat i naše ekonomická diplomacie!

Věřím, že během konference navážete nové kontakty a přijmete nové výzvy. A že společně budeme pokračovat v budování dobrého jména České republiky. Země, která jde vstříc novým výzvám, která se nebojí inovace a která je otevřená novým technologiím. Prostě Země, která je připravena na budoucnost. Čekají nás klíčové roky, a já Vám proto všem přeju spoustu energie, sil a inspirace.

