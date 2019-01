Premiér Babiš: My jsme ti, kteří depolitizovali státní správu

Mě hlavně baví ta vystoupení zástupců KDU-ČSL. Pan Jurečka, když se stal ministrem, tak vy jste narvali ty vaše lidi i na vedoucí oddělení i ředitele odborů! O čem tady vlastně mluvíte! My jsme úřednická vláda. Schillerová není člen hnutí, Nováková není člen hnutí, Ťok není člen hnutí, Kněžínek není člen hnutí, Vojtěch není člen hnutí, Dostálová není člen hnutí, Metnar není člen hnutí! Tak o čem tady mluvíte, prosím vás? To vaše DNA narvat si svoje kámoše do státní správy, to je vaše DNA. V tom jste vyrostli - tradiční demokratické strany! Tak zkuste mi říct, prosím vás, proč jste nepřijali zákon o státní službě v roce 2004. Já jsem to tu řekl: protože se čekalo, abychom tam konečně vaše nominanty narvali. My jsme v říjnu 2013 na to čuměli - 18,7 %. Co budeme dělat? Ani jsme nevěděli, jestli budeme opozice, budeme ve vládě. A potom jsme začali s vámi jednat. Co bylo první, pane kolego Bartošku? Vy jste tam byl a pan Jurečka, pan Bělobrádek. No přeci vaši náměstci. A my říkáme, proč chcete náměstka všude? Proč? Protože my tam potřebujeme mít svoje lidi. Pamatujete? Vaše lidi.

Stabilizace. Stabilizace vašich lidí, co tam nalezli! To je ta stabilizace! Proto se čekalo dlouho, abyste to potom zabetonovali. A my jsme říkali: ale my nemáme žádné takové lidi. Tak potom jste nám přidělili úředníky - Tlapu, Ertla, jedině jednu jsme sehnali - paní Hanzlíkovou. To byl náš jediný nominant v koaliční vládě, ano, KDU-ČSL. Všude jste chtěli mít své náměstky přece! A tam, kde jste měli ministry, tak tam ti vaši nalezli. A pořádně! Za nás nikdo nikam nelezl. My jsme neměli žádné lidi, protože my jsme hnutí, my jsme otevření. (Smích zprava.) My jsme ti, kteří depolitizovali státní správu. My jsme ji depolitizovali. A proč tady mluvíte, že my někam... Já bych strašně rád, pane Stanjuro, kdybyste mi dal seznam těch náměstků za hnutí ANO, nebo kdo to tady říkal. Dejte mi ho. Já ho neznám. (Posl. Munzar: To nebyl pan Stanjura.) Tak někdo to tu říkal. Já silně pochybuji, že za hnutí ANO je nějaký náměstek. Já o tom nevím. Silně o tom pochybuji. Silně. A my jsme začali dělat výběrová řízení - na CzechInvest, na Českou poštu, dokonce i na GIBS jsme dělali, na pověření výběrové řízení. Tak o čem tady mluvíte, prosím vás?

A co ten váš pan předseda Bělobrádek? Kolik si vzal lidí na Úřad vlády? Kolik tam má lidí věda a výzkum? Sedmdesát devět. Kolik je tam dneska? Dvacet osm. Já jsem ušetřil 31 mil. Tak o čem vy tady stále mluvíte? Takže my jsme nastoupili a my jsme říkali, my nechceme a vy jste nás k tomu donutili. I toho Závodského. A když se ptáte na Závodského, tak ten zákon o hazardu, ano, já jsem ho prosadil. A pan Závodský nebyl schopen udělat IT systém za dva roky. Nebyl schopen. Nebyl schopen organizovat ÚZSVM a nebyl schopen řídit ani svůj odbor. Když už mluvíte o hazardu, tak se můžeme znovu bavit o tom, jak jste zabránili, abychom navýšili tady daně. To jste byli aktivní, pane Bartošku, vy osobně.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže ty náměstky, které jste měli, například pana Filipa na Ministerstvu zdravotnictví, když byla systemizace, tak ho tam zkrátka nechtěl, toho politického nominanta. Ale státní tajemník, který tam byl zabetonován devět měsíců, tak proti vůli ministra si ho tam vrátil. Dával odměny, jak chtěl. Takže to jsou ty vaše stabilizace. Deset let vám to trvalo, než vám vaši tam nalezli, byli tam, tak teď jsme to mohli celé uzavřít. Takže jací nepohodlní lidé? My to děláme objektivně. Já jsem si nikde nikoho nevzal z hnutí ANO, ani na Úřad vlády. Jednu sekretářku, asistentku. Není členem hnutí ANO. Takže já nechápu tu debatu tady. My jsme to hnutí, které depolitizovalo státní správu, protože máme ve vládě úředníky. A pokud pan předseda Fiala tady porovnává, že už to bylo, tak já tomu nerozumím. Já jsem nevěděl, že rektor Masarykovy univerzity je úředník, když tedy porovnává sebe s paní Schillerovou, která dělala 25 let ve finanční správě, nebo s panem Kněžínkem, který tam dělá také strašně dlouho. Takže není to pravda. My máme ve vládě lidi, kteří tam jsou nominováni hnutím, ale nejsou členové hnutí. Nejsou a my je nemusíme, to hnutí, krmit, abychom jim dali ty funkce. A to je vaše DNA! Vy tady o něčem vykládáte a já tomu fakt nerozumím. Takže prosím vás, říkejme si, jak je to.

Já si myslím, že jsme jasně ukázali, a já dávám za pravdu panu Stanjurovi, ano, nezvládli jsme to. Nepočítali jsme, že takováhle šílená věc, jako je stávající zákon o státní službě, kdy vlastně ten ministr nemůže nic udělat de facto. Nic. Když potom nějakým způsobem někdo je neschopný, tak je na překážkách, to jsou zase peníze, a tak se to tady vybudovalo. A my s tím bojujeme a nechť mi někdo řekne, kam my jsme dávali nějaké naše nominanty. Nemáme. A hlavní důkaz toho je, že ve vládě nejsou členové hnutí, většina nejsou vůbec, takže já nechápu vůbec, o čem mluvíte. My jsme to odpolitizovali, my jsme hnutí, které to odpolitizovalo, a to, co tady předvádíte, je skutečně směšné. Deset let vám to trvalo. Deset let, ano, a ještě bylo potřeba počkat na ty vaše - my jsme je nikdy nechtěli, ty náměstky. Nikdy. Nechtěli jsme je, protože jsme je ani neměli. Nemáme tu tradici, nemáme tolik lidí, které je potřeba nakrmit, aby dostali tu funkci ve státní správě. Takže my jsme to vůbec nechápali od počátku, jak to bylo. Nakonec jsme s tím souhlasili a teď vy říkáte, že my chceme něco měnit? Nechceme měnit. My chceme mít ve státní správě kvalitní úředníky. Chceme je otevřít kvalitním lidem, aby mohli konkurovat i soukromé sféře. A to je všechno. Takže byl bych rád, kdybychom skutečně používali fakta a ne nějaké domněnky. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

Psali jsme: Bartošek (KDU-ČSL): Každý si vyhazoval úředníky, aby si tam nabral sobě blízké lidi Bartoš (Piráti): Důležitá je loajalita k vůdci Premiér Babiš: Není možné, aby státní tajemník byl víc než ministr Rakušan (STAN): Státní správa nemá být pouze houfem poslušných jedinců

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV