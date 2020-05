Premiér Babiš: Myslíte, že jsem na to tom tak blbě, že bych někam volal a něco chtěl?

reklama

Děkuji za slovo, pane primátore. Vy jste primátor, nebo starosta? (Poslanec Blaha naznačuje.) Starosta. Já jsem si myslel, že když už to jednou tady odznělo, že už se na to nebudete ptát. Vy taky. To je dobré. Vy jste starosta Uherského Hradiště, ne? Zapomněl jste mi poděkovat za tu věznici, kterou jsem si od vás vzal. O které jste mluvili dvacet let a nic jste neudělali. (Pobavení v sále.) Měl jste mi poděkovat. A prosím vás... (Předsedající: Pane premiére...)

Kdy už ta vaše ODS pochopí, že antibabiš nefunguje? Vždyť vy už nejste hlavní opoziční síla. Piráti vás přeskočili. Tak jak to děláte? Blbě to děláte. Antibabiš nefunguje. Tak řekněte to předsedovi. Vy jste starosta a když jste končili v roce 2013, tak jste měli 601 milionů a 2019 už 744 milionů ročně. Díky mně, pane kolego. Protože jsem byl výborný ministr financí. A vybral jsem ty daně. A kontrolní hlášení. Tak proč to děláte? Proč se mě ptáte na nesmysly, když už jsem odpověděl jednou paní Pekarové. Takže i ty vaše návrhy, jak my to dáme, my to vrátíme těm obcím. Hlavně těm malým. Protože vy máte balík peněz. Teď to nemám tady po ruce, ale víte, jak jste dělali do RUD, tak jste snižovali. Tady byla krize. Vy jste to všechno snížili dole...

Hlavní opoziční strana mě teď vypne. (Smích poslanců ANO.) Bavme se o konkrétních věcech. Takže jsem čekal, že mi poděkujete za to, že jste v balíku a že budu řešit tu věznici. Trvalo to dlouho, ta paní, to memorandum, všichni jste o tom mluvili a nic jste neudělali. A teď to má (nesroz.), už na tom dělá a snad za dva roky začne. Takže já nevím, proč bych vám měl odpovídat na ty nesmysly, to, co se mě ptáte. Já už jsem na to odpovídal. Já neříkám, že u vás bych tedy čekal nějakou jinou otázku. Děkuji.

Já se vás zeptám, proč jste nechali ty České dráhy rozkrást? (Smích v sále.) Proč jste nechali ukrást desítky miliard pozemků? A co ten váš Řebíček? Jak je možné, že nebyl Bendl ministr dopravy? Zkuste se zeptat ve vašich kuloárech. A co tam dělal ten Žaluda? Předlužil to všechno. Tak vy jste to zanechali téměř na bankrot, ty České dráhy. A co tam prodávají za noviny, mě vůbec nezajímá. Si fakt myslíte, že jsem na to tom tak blbě, že bych někam volal a něco chtěl? Ne, nejsem tak na tom. A takovou šanci vám nikdy nedám. Nikdy. A možná, říkáte, že jsem takový jednoduchý, tak asi jo. Tak fajn. Ale vy mi přece nemůžete vykládat o Českých dráhách. Se podívejte na ty pozemky v Praze, kdo to vlastní. Kde jste to zašantročili. A ty věci, když tam seděl Martin Roman. I v ČEZu i tam. A dával Škodě Transportation kšefty. Prosím vás, nezačínejte. Já se nechci vracet do minulosti. Zkuste se bavit normálně. Takové otázky, neuvěřitelné. Fakt na úroveň tedy primátora velkého města, tu věznici, jste měl poděkovat. Díky mně. Byl jsem urputnej. Vy jste s tím nic neudělali.

