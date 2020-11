Premiér Babiš: Návrh Pirátů, který prohlubuje deficit rozpočtu o 35 miliard, je zbytečný

reklama

V dnešním Čau lidi uvidíte, proč si můžeme dovolit snížit daň pro všechny zaměstnance, proč je důležité nenavyšovat daně živnostníkům, a proč je to výhodné pro všechny zaměstnavatele. A proč si to můžeme dovolit, protože máme jedny z nejlepších veřejných financí v Evropě. Tak se dívejte, je to důležité. Konečně se to dozvíte, jak to skutečně je.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové. Vítám vás v mém pořadu Čau lidi.

Chtěl bych vám vysvětlit, co se vlastně minulý týden ve Sněmovně stalo. Stalo se to, že jsme předložili návrh, který je výhodný pro všechny zaměstnance, pro všechny živnostníky a pro všechny zaměstnavatele. A proč? Protože jsem navrhnul snížení daně pro všechny zaměstnance, snížení daně z 20,1 procenta na 15 procent pro zaměstnance kteří jsou v soukromých firmách nebo ve státních firmách, zkrátka pro všechny zaměstnance. 4,5 milionu zaměstnanců.

A pokud to Senát nevrátí, tak 2 roky máte garantovaný vyšší příjem o 7 procent čistého. To znamená, že například ten, kdo bere 20 tisíc, tak dostane navíc za rok 12 168 korun. Například učitelka by mohla dostat měsíčně navíc 2 028 korun, to je 24 336 korun. Nebo policista až 30 tisíc. Hasič, záchranář, zkrátka všichni by dostali více peněz.

Já si myslím, že si to zaslouží. Protože je důležité, aby se lidé nebáli budoucnosti. Aby skutečně měli jistotu, že budou mít příjmy a že to nebude mít negativní dopad na jejich rodiny, a proto jsem to navrhnul.

Zároveň ten návrh de facto zabrání navýšení daně pro všechny živnostníky. Protože kolega z vlády, pan Hamáček, navrhnul 19 procent. To by znamenalo navýšení daně pro živnostníky z 15 na 19 procent, a my nechceme navyšovat daně pro živnostníky. Protože právě v tomto období samozřejmě mají velké problémy. My jsme zavřeli některé provozy kvůli koronaviru, a my nechceme navyšovat daně.

A za třetí: všichni zaměstnavatelé de facto ušetří, protože nemusí navyšovat mzdy z jejich prostředků. Samozřejmě to jsou peníze, které jsou díky vám, díky daňovým poplatníkům. Takže si myslím, že ten můj návrh je nejlepší, protože zaměstnanci dostanou navíc peníze, živnostníci nebudou platit vyšší daně a zaměstnavatelé zkrátka nemusí dávat ze svých prostředků navýšení mezd.

Já bych chtěl ještě říct, že ty návrhy, které tam byly, jiné. To znamená, ta sleva na daní, tak chtěl bych za prvé říct, že ta dnešní sleva ve výši 24 840 korun nás stojí ročně 130 miliard. A tyto návrhy jsou zbytečné, protože jsou vlastně duplicitní. Tím mým návrhem řešíme všechno. A navíc, tyto návrhy de facto ještě prohloubí deficit o 35 miliard. Ten návrh Pirátů je trvalý, ten můj návrh je na 2 roky. Návrh Pirátů znamená, že ta sleva na poplatníka by byla ročně 165 miliard, a to si myslím, že není dobře a že je to úplně zbytečné. Navíc, ta sleva na poplatníka vůbec nepodléhá testům sociální potřebnosti. To znamená, že i lidé kteří mají větší majetek ji dostanou, nebo i v minulosti se tam dělali i různé řekněme fiktivní záležitosti, takže se to dá zneužít. Proto jsem dneska ráno psal předsedovi Senátu panu Vystrčilovi, který mě vyzval na Twitteru, že je připraven jednat. A proto, pokud se samozřejmě domluvíme, a my jsme připraveni s paní Schillerovou, půjdeme s ním jednat. A budeme přesvědčovat Senát, hlavně teda samozřejmě ODS, a já doufám, že teda ODS v Senátu a v Parlamentu je stejná ODS, že by to měli podpořit to snížení daní. A měli by podpořit to, že ten návrh Pirátů, který vlastně prohlubuje deficit rozpočtu o 35 miliard je zbytečný, a ta sleva, kterou máme doposud je dostatečná.

Já bych chtěl vysvětlit jednu věc. Protože my stále v mediálním prostoru slyšíme, že jak jsme na tom špatně. Je to nepravda, prosím vás nevěřte těm lidem, kteří říkají, že máme rozvrat veřejných financí. Je to normálně nepravda, je to lež. V televizi vystupuje plno lidí, kteří jsou teoretici. Kteří nejenom, že nebyli ve firmách, nebyli ani na pozici ve státních financích anebo ministrem financí, ani neznají evropské finance.

Tady znovu ukazuji, že naše finance jsou jedny z nejlepších v Evropě. Dokonce, když to porovnám na počet obyvatel a naši ekonomiku, tak jsme nejlepší za minulé období, a tento rok bude stejně dobří, asi se Švédskem nejlepší. Takže není důvod se obávat toho, že by v budoucnosti nebyli peníze na důchody nebo na platy nebo na investice. Příští rok máme rekordní investice. Všude vidíte, že se staví, hlavně stát. Dálnice, železnice, opravují se nádraží a tak dále.

Všichni zapomněli na to, co bylo v minulosti. Respektive tenhle obrázek vám ukážu, ten je ještě lepší. Jak to bylo v minulosti s naším zadlužením. Tak pokud dneska ČSSD má starost o zadlužení, tak bych jim připomněl, že když byl ministrem financí pan Sobotka, tak nasekal dluh 400 miliard, a ještě inkaso z prodeje TransGasu, který prodal pan Grégr a pan Zeman taky utratili. To měl být základ důchodového účtu.

Z těch hlavních kritiků dneska je kdo. No přece pan Kalousek, ten o tom nejvíce mluví. A kde jste byli, když tady tenhle dluh stoupal? A stoupal a stoupal. Kdo křičel? Nikdo. A potom přišel Babiš a začal ten dluh snižovat. Jsem jediný ministr financí v historie samostatného Česka, který snižoval dluh. Absolutně o 60 miliard, a vůči HDP tady jsme to snižovali, a paní Schillerová pokračovala.

Tak prosím vás neříkejte, že máme rozvrácené finance. Máme nejlepší finance v Evropě, veřejné rozpočty ještě lepší. Není to pravda. A proč to říkají? Víte proč? No, protože za 10 měsíců jsou volby. A znovu je potřeba lidem vymývat mozky a říkat, že Babiš chce rozvrátit finance.

Ne, finance nám teďka naboural covid. Jinak bychom pokračovali ve snižování toho dluhu, my jsme se dostali koncem minulého roku na 28,5 procenta. A teďka to bude více, ale bude to stále méně, než když jsme začínali.

Takže tady stále jsou v mediálním prostoru nepravdy, a mluví o tom různí teoretici. Samozřejmě jsou zváni, protože tam je garance, že budou proti Babišovi. A ten, který rozvrátil ty finance, pan Kalousek. Přišla krize 2009, souhlasím, ale on způsobil tu další krizi. Když už všude rostli okolní země, tak vzal lidem peníze, policisté neměli ani na naftu, důchodci měli smůlu. Zaškrtil platy a způsobil další krizi. A tenhle člověk má tu drzost dneska někde vystupovat a kritizovat nás ve Sněmovně. To je neuvěřitelné.

Takže znovu opakuji: naše veřejné a státní finance jsou ve skvělé kondici, dostali jsme znovu rating. Stejný. A všichni viděli, jaký máme rozpočet. Samozřejmě, máme tento rok schválený nějaký deficit, a deficit je 500 miliard. To stále opakují. Ale deficit, tady naposledy, 19. listopadu byl 308 miliard. A co je zajímavé, že propad DPH je jenom 3,1 miliardy. To je skvělé. Já vám všem děkuji, všem, kteří nakupujete, utrácíte peníze. Nemusíte se bát utrácet peníze. Protože je tady perspektiva.

Já jsem přesvědčen, že za 2 roky se znovu vrátíme, ale my už teďka jsme v těch nejlepších pozicích. Nejnižší nezaměstnanost a jeden z nejnižších dluhů. Takže není důvod se bát.

Prosím vás, nenechte se strašit. A kde na to vezmeme, no tak já vám to řeknu.

Evropské peníze. Za období 2014 až 2020 nám přijde ještě 300 miliard. Na období 2021 až 2027 dostaneme 963 miliard na granty, z toho já svojí urputností jsem přivezl navíc 42 miliard, a 415 miliard na půjčky. Takže prosím vás, ten dvouletý výpadek té superhrubé mzdy, tedy respektive snížení daní. Protože superhrubá mzda, to vám asi nic neříká, ale snížení daní pro všechny my pokryjeme z evropských peněz. Vždyť proto ta Evropa to dělá. Fond obnovy.

A já se ptám, kde byli všichni ti kritici, kteří teďka kritizují že si vezmeme nějaké půjčky? Kde byli, když Evropa ohlásila Next Generation Fund. Víte, kolik je to peněz? 750 miliard EUR? Půjčka celé Evropské unie? 20 250 miliard, 10 nul, si půjčuje Evropa. Všichni si půjčují. A my stále z toho vyjdeme jako jedni z nejlepších.

Takže prosím vás, fakt nemusíte mít žádné obavy, věřte mi. Já jsem to dokázal. Tady mám, jsem se ještě díval, když jsem byl ministr financí, tak jsem všechno zadokumentoval. Toto jsou moje výsledky, a toto je celkové. Moje bilanční schůzka s premiérem bez premiéra. Tehdy mě vyrazil Sobotka z vlády, tak jsem si to udělal sám bez něj. Tady je všechno napsané, co jsem udělal. Boj proti karuselovým obchodům, kontrolní hlášení, EET, daňový ráj v Praze, boj proti hazardu a milion dalších věcí.

Věřte mi. Já to mám za sebou, a pokud já budu ve vládě po příštích volbách, tak samozřejmě udělám všechno pro to, abychom se znovu vrátili tam, kde jsme byli předtím, kde bychom byli pokračovali.

Tady jsou různí odborníci, kteří říkají, že co bude v roce 2070. Prosím vás, já nevím, kdo ví, kdo bude v příští vládě příští rok. A ten, kdo tam bude, tak řekne, jak to bude vypadat v roce 2023. A pokud někdo ví, jak to bude v roce 2070, tak mu gratuluji. Já vím, jaký máme program. A my řekneme občanům: ano, za nás byla ta prosperita.

Za nás, když jsme začínali, byl důchod 10 962 korun, a příští rok bude 15 377 korun. Kolik se zvýšila průměrná mzda, o 10 tisíc. My máme jasné výsledky, které můžeme zdokumentovat.

Proč máme tento rok deficit? No, protože jsme poskytli k 31. 10 celkově pomoc včetně půjček 224 miliard. Vždyť to každý vidí, kam to jde. My jsme vždycky jako hnutí ANO chtěli snižovat daně. Já vám jenom připomenu, které jsme v minulosti snížili. Zvýšené slev na děti a školkovné a taky vrácení slevy na dani pracujícím důchodcům, co naši předchůdci vzali, a tak dále.

Tady mám kapitálové výdaje na příští rok – 187 miliard. V příštím týdnu bude Havlíček otevírat další úseky nových dálnic. Takže já znovu opakuji: nemusíte mít žádné obavy o to, jaké budou naše finance. Jsem přesvědčen o tom, že budou jedny z nejlepších.

Co se týče důchodů, tak samozřejmě jsem velice rád, že pan prezident schválil 5 000 korun pro důchodce. Bude se to vyplácet od 1. prosince. A samozřejmě, ano, stojí to 15 miliard. Ale my máme prostor, a naši důchodci si to zaslouží, mají vyšší životní náklady. A pokud já budu ve vládě, tak důchody budou růst, tak jak rostly doposud. A připomeňte si, co bylo, než přišel covid.

Můžu tady ukázat, jak to je s těmi důchody, jak to stoupalo. Aby si to připomněli někteří. Vždycky jsme chtěli podpořit důchodce. Já myslím, že si to zaslouží, je to dobře, a my jsme na to vytvořili prostor.

Teď bych vám chtěl říct něco, co je dáváno do kontextu se snížením té daně, a to je samozřejmě samospráva. Když skončili krajské volby, které jsme vyhráli, tak co se stalo: kde mohli, tam nás tradiční strany obešly. Dokonce v Karlových Varech je snad 10 stran, které nás obcházejí. A teď a v mediálním prostoru říkají, že přijdou o peníze.

Ale zapomněli říct, co všechno naše vláda a předcházející vláda pro ně udělaly. Příjmy obcí se od roku 2013 do 2019 zvýšily o 104 miliard. Příjmy krajů od roku 2013 do 2019 o 100 miliard. V červnu měly kraje na účtech včetně příspěvkových organizací 79 miliard a obce 267 miliard. A my jsme prosím vás v tomhle roce poskytli kompenzační příspěvek 1 250 korun na obyvatele, to je 13,4 miliardy. Dali jsme další dotace obcím, to je 29,8 miliardy. A krajům jsme zaplatili 21,6 miliardy.

Takže samozřejmě nastalo to, co jsem si myslel, že to nebude o reálných číslech, ale o politice. Pokud nás kritizuje člověk, který se styděl kandidovat za ČSSD, a vyzývá ČSSD aby odešla z vlády a stále dokola. Tak jenom když se podívám na Pardubický kraj, tak od roku 2013 do 2019 ten kraj dostal v příjmech, má větší příjmy o 6,1 miliardy a má na účtech 2,6 miliardy.

Takže my jsme připraveni normálně seriózně diskutovat. Hlavní město Praha, víte kolik má na účtu? 87,7 miliardy. Od roku 2013 do roku 2019 se zvýšily jejich roční příjmy o 32 miliard. A střední Čechy, které taky v médiích si stěžují, že nemohou investovat, což je absurdní, tak mají v porovnání s rokem 2013 vyšší příjem o 15,3 miliardy a na účtech 3,7 miliardy. Tady se můžete podívat, jak stoupají příjmy obcí a krajů.

Tady se můžete podívat na příjmy krajů celkem. 100 miliard navíc. Můžeme se podívat na zadluženost krajů a zůstatky, jak to vypadá. Zůstatky na účtech, zadluženost. Obce, úplně stejné. Zůstatky na účtech nahoru, zadluženost dolů. Vývoj příjmů obcí.

Takže toto jsou jasná čísla. A my samozřejmě chápeme, že snížením té daně přijdou o peníze, ale my chceme serózní debatu. V minulosti, když byli hejtmani z jiných politických stran než ministr financí, tak například na dvojky, trojky nikdy nedostali peníze. Až za mě jako ministra financí s ministrem dopravy Ťokem jsme to udělali.

Já bych byl velice rád, kdyby ta debata byla seriózní. Aby to nebyla skutečně jenom politika, aby se to nezneužívalo a neříkalo, že se nemůže investovat a tak dále. My jsme připraveni o tom debatovat.

Z těch dalších věcí bych chtěl jenom připomenout, že my samozřejmě intenzivně pracujeme na tom, aby nám Evropská komise schválila podporu pro podnikatele a umělce z oblasti kultury, provozovatele malých hudebních klubů, festivalů. Jsou tam dvě výzvy za 900 milionů. Čekáme, každou chvíli se Komise stále doptává na nějaké podrobnosti, ale je to na dobré cestě. Tak bych chtěl samozřejmě všechny z kulturní branže uklidnit.

Na závěr bych chtěl něco ke covidu. Poslední informace ohledně chytré karantény. Myslím si, že to, čeho tam dosáhli kolegové od Vláda Dzurilly je skutečně skvělé. Dnes sebe reportování, už je 100 tisíc předvyplněných formulářů. eRouška 1,4 milionu aktivovaných aplikací. A tady je apel, dostal jsem za úkol na vás apelovat, na všechny, že v případě, že jste se potkali s pozitivně testovanou osobou nebo cítíte příznaky, jděte se nechat otestovat prosím. Abyste vyplňovali ty formuláře, tím zrychlujete práci hygieny a celé trasování. Linka 1221 funguje. Já myslím, že je potřeba skutečně poděkovat těm lidem, že podávají skvělé výkony.

Na závěr mám tady apel za Centrální řídící tým chytré karantény Ministerstva zdravotnictví, který mě požádal, aby vám sdělil a požádal vás, všechny naše občany, abyste nadále přistupovali odpovědně k testování a spolupracovali s hygienickými stanicemi při dohledávání rizikových kontaktů. Včasné odhalení ohnisek nákazy je zcela zásadní. Bohužel za poslední týden vidíme v systému chytré karantény, že nám klesá odvolatelnost pozitivně diagnostikovaným osobám a jejich rizikovým kontaktům. Pohybujeme se na úrovni jenom 70 procent dovolatelnosti, ať již z jakýchkoliv důvodů.

Dovolujeme si upozornit, že včasné dohledání rizikových kontaktů je zcela zásadní pro snížení rizika přenosu covid-19, které, jak víme, se lehce přenáší zejména kapénkami mezi lidmi. Apelujeme proto na všechny občany ČR na spolupráci s hygienickými stanicemi, praktickými lékaři. Protože jinak nám čísla opět vyletí nahoru včetně hospitalizací v nemocnicích, jak to můžeme vidět v okolních státech. V dalších dnech i s ohledem na částečné rozvolňování opatření musíme všichni položit důraz na eliminaci možných ohnisek nákazy jako jsou školy, zdravotnická zařízení a pracoviště. Sledujeme sice klesající trend nákazy ve zdravotnických a sociálních službách, ale musíme být obezřetní.

Takže chci vás poprosit, abychom to skutečně dodržovali. My samozřejmě, tedy hlavně ministr zdravotnictví, pracujeme na projektu antigenních testů. Minulý týden byla Evropská rada, kde jsme řešili vakcínu. Tak samozřejmě tohle všechno řešíme.

Ale držme si palce, abychom se skutečně dostali do těch pásem, abychom mohli znovu rozvolnit obchody, aby se děti mohly vrátit do škol. Je to pro nás všechny důležité, Vánoce se blíží.

Já vám za to strašně moc děkuji a těším se příště.

