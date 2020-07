Premiér Babiš: Nejen že všichni rozumějí politice a fotbalu a rozpočtu, ale teď jsou všichni epidemiologové

reklama

Čau lidi, určitě jste slyšeli, že vyšla tato knížka. A já musím říct, že jsem byl velice poctěn, že jsem měl možnost navštívit Kunderovi v Paříži doma. To se málokomu povedlo, bylo to díky velice dobrému vztahu pana velvyslance Druláka. A byl to skvělej zážitek. Byli jsme společně na obědě, a tak jsme o tom mluvili, o historii, jak se pan Kundera vlastně dostal do Francie. Je to náš nejslavnější spisovatel. A to bylo v rámci setkání politiků v Paříži, výročí 100 let od 1. světové války. Já, když jsem zjistil, že pan Kundera nemá české občanství, tak jsem říkal: „To snad není možné, že nejslavnější český spisovatel nemá české občanství.“

Tak jsem to na druhý den řekl těm premiérům, oni byli nadšení: „Jasně, to musíte zařídit,“ a tak dále. Potom jsem to řekl do médií, pak to bylo samozřejmě takové složité, paní Kunderové volalo plno lidí, nadávali, jak je to možné, že jste se potkala s tím zlým Babišem. Nicméně, nakonec to dopadlo dobře, a pan Kundera to občanství, pokud vím, dostal. Teďka vyšla taková knížka, která o něm nemluví dobře, ale víte, jak je to u nás. Ten, kdo je úspěšný, tak místo toho, abychom se snažili těm úspěšným vyrovnat, tak je raději pomlouváme. A ta knížka není dobrá, vyšlo na to plno recenzí. Já si myslím, že bychom se měli změnit, měli bychom naopak ty úspěšné podporovat. Měli bychom se spojit, a zkrátka měli bychom se mít rádi všichni.

Tak zkuste to trénovat, díky, a jdeme na Čau lidi.

Čau lidi, já vás zdravím z Bertiných lázní. Moc jsem si to užil, a neměl jsem moc čas se připravit na to Čau lidi, takže to bude klasická bramboračka. Tyto Bertiny lázně mají velikou historii, až do roku 1883. Jsou po rekonstrukci, a je to něco úplně jiného než Aurora. Musím říct, že jsem zažil nejlepší masáž v mém životě. Super lymfomasáž. Mají tady fantastickou restauraci. No a taky jsem se konečně dostal do restaurace U Bílého jednorožce, kde jsme si to fakt užili. Tam je stále narváno. Byli jsme tam ve čtyři odpoledne, a dali jsme si bramborové šišky s jahodami, a kolega si dal kroupy, a já čočku, mohu doporučit. Minule jsme byli v Šupině. No a potom jsem se skamarádil s výrobcem zmrzliny na náměstí, tam je Cukrárna Jadran. To je makedonská rodina, má to na 2 místech, a ještě navíc na náměstí byla i ochutnávka českých vín. To určitě netušíte, že v Jižních Čechách někdo vyrábí vína. Je to nějaký pan neurolog. Takže super víkend. Také jsem se snažil navštívit Schwarzenberskou hrobku, ale přišli jsme pozdě, tak snad příště to stihneme, tu prohlídku.

Za ten týden, co se stalo. No hlavně byla Sněmovna. Takže ta Sněmovna, to byl zase velký zážitek. Já jsem si udělal takovou rešerši. A prosím vás, není divu, že jedna třetina obyvatel má nejmenší důvěru vůči Sněmovně. Protože ta Sněmovna je skutečně neefektivní. Od vzniku této Sněmovny, od listopadu 2017, jsme měli třináct mimořádných schůzí. Úplně zbytečných. Třináct. To znamená, že třináct dní jsme vlastně jednali o něčem, o čem bychom ani nemuseli. Prosím vás, ti, kteří jste mi psali kvůli schválení zákazu klecového chovu slepic. Je sice pravda, že Piráti to navrhli na tu normální schůzi, ale tam byly důležitější zákony. Hlavně samozřejmě ty Ministerstva financí, a zálohové výživné. Ale ve čtvrtek jsme klidně mohli ty slepice schválit. A já jsem vám slíbil, tak, jak jsem slíbil a prosadil zákaz kožešinových farem nebo podal pozměňovací návrh zákona na zákaz divokých zvířat v cirkusech, tak jsem slíbil, že i ty slepice v klecích zakážeme. Je tam dohoda mezi pozměňovacím návrhem Kolovratníka a panem Vondruškou za ochranu zvířat. Ale co se nestalo, hlavní pirátka zorganizovala na čtvrtek mimořádnou schůzi o viru. Takže byla to největší a nejdelší epidemiologická konference. Protože u nás nejenom, že všichni rozumí politice a fotbalu a rozpočtu, ale teď všichni jsou epidemiologové.

Tam byly přítomné dvě dámy, hlavně hlavní hygienička paní Rážová a krajská hygienička paní Svrčinová. A ony chtěly mluvit, ale poslanci nechtěli. Protože víte, proč je to populární, ty mimořádné schůze. No protože to přenáší ČT, a oni tam můžou žvanit. Já to nazývám žvanírna. A oni neuvěřitelně lžou. Oni říkají nepravdy, a i když jim Vojtěch řekne, že Chytrá karanténa funguje, tak oni budou stále opakovat, že to nefunguje.

Takže já jsem si tady nechal vytáhnout celou zprávu o Moravskoslezském kraji. Protože jsem řekl panu ministrovi, aby prověřil, jestli paní Svrčinová nepochybila, co se týká těch rozhodnutí. No a tady mám zprávu od 1. 3. do 11. 7., já klidně to můžu zveřejnit. Protože ta krajská hygienička udělala několik opatření. První bylo už 5. 5., opatření číslo 8 bylo 19. 6. Tak samozřejmě, že se to všechno zvládlo. A já se ptám, kde byla opozice, když tady byla první vlna. No byla zalezlá. Akorát vykládali něco o rouškách. My jako vláda jsme vzali odpovědnost za plošná opatření, ale ne za ta lokální opatření. Takže od 21. 6. do 5. 7. provedli hygienici 7163 hovorů, průměrně téměř 500 hovorů denně, a strávili na linkách 730 hodin. To znamená měsíc v kuse.

Problém je, Chytrá karanténa funguje. Tady to je. Kritici nechápou systém, tvrdí ministr. No mají pravdu, ministerstvo. Protože ti kritici skutečně nechápou ten systém. A já se divím, že naši opoziční poslanci dokážou 6,5 hodiny diskutovat o Chytré karanténě. O tom, co dělá správně a nesprávně, a jak jsme vlastně selhali. No jasně, protože v Moravskoslezském kraji tam je ještě jedna pirátka, která si to vzala jako hlavní kampaň do krajských voleb, a vykládají nesmysly.

Takže například včera, tady mám tabulku, byl výskyt v ČR 53 nakažených, z toho celá ČR 21 a Moravskoslezský kraj 32. Od začátku v Karviné se nakazilo asi 2000 lidí, a v nemocnici skončilo minimálně. Zemřel jeden člověk, který bohužel byl nemocný tak či tak. Takže my to zvládáme, já tady mám popis aktuální epidemiologické situace v ČR. Tady mám všechny ty clustery. Moravskoslezský kraj, Frýdek-Místek, jaká jsou opatření, kde se co nařizuje, Šenov u Nového Jičína 2. 7. první dva případy. Cluster v obci Církvice, cluster Větrný Jeníkov. Prosím vás, my máme 14 krajských hygieniků, kteří mají absolutní kompetence to rozhodnout. Tady někdo matlá věci, že my se k tomu nehlásíme. Vláda rozhodovala o celoplošných opatřeních.

A ještě k tomu zahraničí. Zase kyperská antibabišovská firma Seznam hlásí, že přišli lidi a nakazili se v Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku. Prosím vás, dva případy přišly z Chorvatska.

Teďka jsem mluvil s paní Rážovou, ten výskyt je hlavně v horských oblastech, u moře toho moc není. Takže samozřejmě tady média, je okurka, takže stále šíří nějaké šílené zprávy o tom, jak se nezvládá, co se zvládá. My jsme to zvládli skvěle. A o tom svědčí i statistiky. Ale samozřejmě musíme být opatrní. Já tady v Lázních Třeboň na recepci dostal, i když pan ředitel rozhodl o tom, že nejsou povinné roušky, ale doporučuje: žádáme ochotné, rozumné a vstřícné lidi, aby na veřejných místech v lázních tolerantně pokračovali v nošení roušek. Chráníme se tím před možným rozvojem lokální epidemie. Tak to je super, to já doporučuji všem. Protože jak se zdá, ten vir tady bude dlouho. My se připravujeme, pokud bude ta druhá vlna. To se ještě ukáže, jestli bude, nebo nebude. Ale SSHR má za úkol nakupovat ochranné pomůcky, tu aplikaci eRouška musíme přizpůsobit těm technologiím, a dokonce eRouška dostala cenu. MIT v Americe mu dal cenu.

Takže úplně nesmyslná schůze. Neprojednali jsme ty klece, jak mi píšete stále. Já za to nemůžu. Teďka vám řeknu, jak je ta Sněmovna neefektivní. My samozřejmě máme hlavní problémy, že nemáme limit na vystupování, aby to mělo nějaký řád. Každý si tam žvaní tak dlouho, jak potřebuje. Hlavně s tím přednostním právem. Omezená řečnická doba je na Slovensku, v Estonsku, Švédsku, Francii, Spojeném království, Dánsku a Německu. Ale na to není vůle, protože oni se tam potřebují předvádět, a vykládat, někteří, ty nesmysly. Takže já vám jenom řeknu, že tam čeká 302 návrhů zákonů. Například cyber bezpečnost čeká na 1. čtení, strašně důležité. Víte, že nám napadli nemocnice. Covidový zákon, to je ten zákon, která předkládá ministr zdravotnictví. Energetický zákon, to znamená nekalé praktiky energetických šmejdů. Exekuce. Takže tady my máme návrh, který se má číst v prvním čtení, zavedení chráněného účtu a snížení DPH pro exekutory, které sníží náklady pro dlužníky. To taky tam čeká. Soláry, solární tunel, pamatujete, tradiční demoblok. 1000 miliard nás to bude stát. A teďka chceme předložit, jak to kritizuje pan prezident vždycky, aby solární baroni neměli zkrátka nepřiměřené zisky. Stojí nás to 29 miliard ročně. Hromadné žaloby, to by pomohlo v kauze šmejdů. Odpady, čeká se na dokončení třetího čtení ve Sněmovně. Zákon o vodách. Chvála Bohu, tento rok prší. Včera pršelo tady všude, je to dobře, ale určitě potřebujeme zákon o vodách. Zahrádkářský zákon. Zdravím všechny zahrádkáře, slíbil jsem to, čeká to na 2. čtení. A demoblok nechce. Protože tam potřebuje stále vykládat nějaké nesmysly. No a klouzavý mandát, to víte, co je. Klouzavý mandát je to, aby členové vlády nemuseli chodit do Sněmovny, aby nebyli poslanci.

Teďka byla u mě bulharská ministryně zahraničních věcí, tam to tak mají. Já bych to taky chtěl, abych tam nemusel trpět, a vlastně poslouchat ty různé nesmysly. Mimochodem, zrušili mi už třikrát interpelace. Předtím mě kritizovali, že Babiš nechodí na interpelace, mně se to začalo líbit, protože samozřejmě jsem měl na všechno odpověď. No teďka se jim to asi nelíbí, tak to znovu nemáme. Takže prosím vás, k té velké epidemiologické konferenci, kde se hlavní pirátka stala hlavní epidemioložkou. Já jsem jí říkal, prosím vás, mohli jste se přihlásit. Teďka bylo výběrové řízení, tak mohla kandidovat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Tak se mluvilo o OKD. My všichni zapomínáme. Tak já bych jenom připomněl, že v OKD, kterou zprivatizovaly tradiční demokratické strany, byl nějaký pan Bakala, který si tam vytáhl 100 miliard. Který slíbil lidem, že jim prodá 54 tisíc bytů za 40 tisíc korun. Nic jim neprodal, podvedl je. Já jsem potkal jednoho důchodce, když jsem byl v Ostravě, který mi říkal: platím 8 tisíc, 9 tisíc měsíčně, takže nemohl by to koupit za 40 tisíc, ale musí platit až 80, 90 tisíc ročně. A navíc pan Bakala teďka prodal ty byty za 16 miliard. Neskutečné, totálně asociální přístup. Ale o tom se nediskutovalo ve Sněmovně. A když OKD vytuneloval. A mimochodem, někteří si upsali akcie, jeho emisi, za 600 korun, a potom měli nulu. Protože sliboval, že je nějaké ložisko hnědého uhlí v Polsku. Zase podvod. Takže o tom se nemluvilo, o OKD.

A co teďka my? My musíme dát OKD injekci 1,2 miliardy. A místo toho, aby to zaplatil pan Bakala, tak si kupuje hokejový klub v Lausanne ve Švýcarsku. A ještě kromě toho samozřejmě tady vlastní velké vydavatelství, které vám vymývá mozky, a stále je to totální antibabiš. Manipulace, různé lži, a tak dále. Takže musíme si připomínat věci, protože vy zapomínáte, a já také zapomínám. Já jsem se vlastně dozvěděl, že 3. 9. 1997 si představte byla privatizace Becherovky. A kdo ji zprivatizoval? No pan Bakala měl 40 procent, pan Schwarzenberg 20. Potom to prodali Francouzům. A představte si, měli nižší nabídku než firma Stock. Umíte si dneska představit, že by se tady toto stalo? Tady nás některé stíhají za totální nesmysly, a co se tady dělo 97. A to si prosím vás je potřeba připomínat, hlavně ti mladí, aby se k tomu vrátili, co se tady vlastně dělo. Co je vlastně příčina, že jsem udělal tu blbost, a šel jsem do politiky.

Taky jsme měli třetí čtení rozpočtu. Celý den. Nám vyčítají ty komunisty. My jsme vznikli díky jednorázovému rozhodnutí. Tak tady prosím vás článek 24. srpna 2006: Kalousek je pro vládu s ČSSD tolerovanou komunisty. Tak, je třeba si připomínat věci, všichni stárneme a zapomínáme. Takže, co ten rozpočet? Ten rozpočet, znovu opakuji, když jsem byl ministr financí, tak jsem snižoval dluh. Tady jsme šetřili, vidíte to? Tady jsme začali, šetřili jsme, šetřili jsme. A teďka si můžeme půjčit. Ale vy dobře víte, kam jdou ty peníze. Ano, jdou na navýšení důchodů, na navýšení platů. Když byla krize, ten opodemoblok, policisté neměli ani na benzín. Snižovali jim platy. A my jim můžeme ukázat, kam ty peníze jdou.

Investice, nikdy se tolik nestavělo. Kdyby ten psychopat Patrik z Děti Země neblokoval D1, tak už je dávno hotová. A my ji dostavíme. Tady máte 200 miliard investic. No a co naše slavné opozice navrhovala v rámci těch různých pozměňovacích návrhů? Tak tam byly návrhy až 722 miliard. To by jim nevadilo, že bychom ještě ten schodek udělali horší, než jsme ho navrhovali.

My máme jinou strategii. My chceme udržet zaměstnanost. Můžeme se bavit o tom, jestli ten antivirus, jestli bychom ho neměli změnit na ten skutečný kurzarbeit, jak to mají v Německu. O tom bude určitě debata. Ale ten rozpočet je takový proto, a není pravda, že bychom neukázali, kam jdou ty peníze. Já jsem přece i tento týden měl jednání s odboráři. Moje oblíbená odborářka paní Žitníková, pan Engel. No a nakonec jsme se domluvili, že skutečně ti zdravotníci, tak, jak jsme to dali všem v sociálních službách, a všem záchranářům jsme dali místo krajů, dostanou odměnu. Protože zkrátka si to zaslouží. Je to 10 miliard, ale pamatujete si, co se tady dělo v první vlně. Takže pan ministr Vojtěch připraví do 31. 7. dotační titul, a zkrátka to je také v tom rozpočtu.

Takže samozřejmě zdravotnictví je velice důležité. Já jsem si založil takový zdravotnický NERV, kde jsme řešili celkovou koncepci zdravotnictví. Vzdělávání, proč sestry musí tak dlouho studovat, akreditaci, proč doktoři, jejich motivaci. Požádal jsem celý resort, ať mi ukáže nejlepší přístroje, které potřebujeme. Zatím je to za 8 miliard. A oslovíme i kraje. My máme super lékaře, super sestřičky, a potřebujeme, abychom měli skvělé a nejlepší technologie. A jak jsem avizoval, postupně připravuji národní koncepci boje proti rakovině. Od rána do večera stále hlásí, kolik je nakažených, díky Bohu vlastně moc lidí neumírá. Co lidi umřeli, tak hlavně byli nemocní. Ale jak víte, už jsem minule říkal, u nás zemře ročně 27 tisíc lidí na rakovinu. A je tam velká možnost tisíce lidí zachránit. Tou prevencí, ale to nechci dneska moc komentovat.

Takže ten rozpočet. My samozřejmě nevíme, jak dopadne export. Jak budou lidé spotřebovávat peníze u nás doma. Je to důležité, abyste utráceli u nás doma, protože ta DPH se potom nám vrací, a z toho potom máme vlastně ty peníze i na důchody a další věci.

Vouchery do lázní. Už je 86 tisíc voucherů. Paní ministryně ztratila hlas, takže nevím, jestli přijde v pondělí na vládu, ale my tam čekáme na schválení, v podstatě to jsou evropské peníze, tak je potřeba, aby to MMR lépe vysvětlovalo. Protože zase jsme kritizováni, že něco děláme špatně. Takže to určitě budeme vysvětlovat, a já jsem rád, že je takový velký zájem o lázně. Ale prosím vás, ty lázně nejsou jenom pro nás důchodce, ale i pro mladý lidi. Já vám garantuji, že tady jsem zažil nejlepší masáž v životě. A ta lymfomasáž, je to fakt super, jako ta slatinná koupel, a další věci. A je velký zájem o to. Já ještě půjdu do Mariánek, a určitě v srpnu, když budu mít čas, tak se sem vrátím. Protože je to tady úžasné, fakt úžasné. Plno lázní si to pochvaluje. Samozřejmě některé cestovky nebo kanceláře, které zprostředkovávaly ty lázně, tak nejsou úplně nadšené. A to by měla paní ministryně skutečně vysvětlovat.

Z těch dalších věcí, co jsme řešili. No bohužel došlo k neštěstí na Karlovarsku, Havlíček tam byl, 2,5 hodiny mu to trvalo, než se dostal na místo. My máme hlavní plán, že chceme zvýšit bezpečnost, hlavně u těch tratí, které jsou jednokolejné. A taky máme plán, že budeme posilovat na přejezdech bezpečnost.

Chceme pomoci našim kamioňákům. Takže Havlíček přichází s návrhem snížení spotřební daně, to musíme ještě probrat na vládě a s koaličním partnerem. To jsou další věci. Ohledně toho ubytování. Samozřejmě chceme pomoci našemu cestovnímu ruchu, takže předpokládám, že paní ministryně to předloží buď v pondělí, nebo tu další vládu. Počítáme s dotací na jeden pokoj od 100 do 400 korun. Celkově by nás to mělo stát 4 miliardy, a to je další konkrétní věc, kde chceme pomoci cestovnímu ruchu.

A další věci, které jsem realizoval tento týden. Měli jsme schůzi ohledně mého mandátu na jednání Evropské rady. Já jsem rád, že se to svolalo, že se tam vyjadřovala hlavně opozice, máme na tyto věci společný názor. Já vám jenom mohu slíbit, že samozřejmě, že bojuji za zájmy českých občanů. Za zájmy ČR.

A tak, jak jsme s Viktorem Orbánem ve 4 ráno v červnu 2018 zásadně zazdili nesmyslné kvóty a ilegální migraci. A prosím vás, nepište mi stále, že sem někdo jezdí. Nejezdí sem, ilegální migrant nemůže. A pokud přijde, tak hned policie koná. Protože to je porušení zákona. Tak samozřejmě jsme bojovali za to, aby Evropa byla rozumná. Aby ti zelení fanatici v Evropském parlamentu nezničili náš klasický automobilový průmysl.

Co bylo zajímavé, samozřejmě tam vystoupil za Piráty takový mladý pirát, a já jsem z toho pochopil, že vlastně Piráti jsou stejní, jak ti zelení fanatici. Oni by chtěli, abychom v Evropě měli miliony migrantů. Aby změnili naši kulturu, naše zvyky, náš systém žití, rodinu. To by chtěli. Ale to já nechci. A on dokonce říkal, že my bychom měli vlastně platit některým těm zadluženým zemím. Kde je vláda, například v Itálii, levice, pokud si to pamatuji. No a mají velké dluhy, mají velkou nezaměstnanost. Ale mají dvojnásobně vyšší důchody než naši. My jsme solidární, ale my jsme méně bohatí než Itálie. My jsme se dostali na úroveň Španělska, 91 na obyvatele na HDP.

Dokonce pirát říká, že bychom měli platit Itálii. A proč? My jsme byli odpovědní, máme nejnižší nezaměstnanost, máme jedny z nejnižších dluhů. Dostáváme méně peněz, a proč by ti bohatí měli dostat více než my. Takže samozřejmě Piráti. Já hrozím se dne, když tito lidi tady budou u moci a budou rozhodovat o vašich osudech. A místo toho, že dělají epidemiologické konference ve Sněmovně, to myslím ironicky, samozřejmě, tak by nám mohli předvést, jak se řídí ta Praha. Já se teda konečně znovu setkám s panem primátorem, a snad už konečně pohneme s tím okruhem Prahy.

Z dalších věcí. Mluvil jsem s lotyšským premiérem ohledně Evropy, volala mi kancléřka Merkelová. Potkal jsem se velice příjemnou a sympatickou bulharskou ministryní zahraničních věcí. Máme plno stejných názorů. Oni samozřejmě jsou navázaní na Euro už dávno, my nejsme. Takže oni chtějí jít do Eura, fajn. Já jim držím palce. Já to určitě nechci, protože… to jednou napíšu proč, až budu psát paměti, jak to skutečně funguje v tom reálu.

Byli za mnou starosta Louňovic a starostka ze Svojetic. Chtěj stavět školu pro 540 dětí. Byl u toho Plaga. Ano, chceme to prosadit do rozpočtu, asi 4,5 miliardy. Myslím, že to děláme už dávno.

Chci jenom říct, že na mě se můžete spolehnout. Já bojuji za vaše zájmy. A ochráním vás proti ilegální migraci, ochráním vás proti tomu, aby nám někdo tady diktoval, abychom měnili svůj způsob života. A samozřejmě budu bojovat za naše zájmy, za naše společné zájmy. A to si myslím, že je velice důležité.

Mně záleží na Evropě. Chci, aby všechny země fungovaly. Je to pro nás důležité, pro export. Ale v první řadě jste mě zvolili proto, abych bojoval za vaše zájmy. A já skládám účty. Od momentu, co jsem vstoupil do politiky, stal jsem se ministrem financí, všechno jsem sepsal. Všechno je buď na papíře nebo na videu.

Takže díky za vaše pochopení, za vaši trpělivost, a těším se příští neděli. Já bohužel teda do lázní nepůjdu, protože možná už ve čtvrtek večer poletím do Bruselu, v pátek máme Evropskou radu, a v sobotu máme znovu Radu. Takže budu někde úplně jinde, ale já myslím, že je to důležité, abychom prosadili a vysvětlili Evropě, co je pro české občany důležité. Já to přesně vím.

Psali jsme: Babiš: Piráti chtějí miliony migrantů a změnu naší kultury. Jako zelení fanatici Premiér Babiš: Tato pandemie mění i přístup k ekonomice Premiér Babiš: Do jednání půjdeme s cílem dosáhnout rozpočtu, který bude spravedlivě nastaven Premiér Babiš: Jeden výjezd, tři zajímavá témata

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.