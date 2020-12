Premiér Babiš: Nejvýznamnější případ otravy Bečvy kyanidem vyšetřuje nadále policie

reklama

Děkuji za dotaz. Takže já můžu jenom zopakovat, že samozřejmě ani já, ani žádný jiný člen vlády rozsah a závažnost havárie na řece Bečvě nijak nezpochybňujeme. A jak jsem uvedl před dvěma týdny při odpovědi na obdobnou interpelaci paní předsedkyně Pekarové Adamové, poslal jsem dopis policejnímu prezidentovi ČR, ve kterém jsem jej s plným respektem k nezávislosti vyšetřování požádal, aby vyšetřování probíhalo co nejrychleji. Pan policejní prezident mě ujistil, že Policie ČR vede řízení s ohledem na všechny zásady vedení trestního řízení, a to včetně jeho rychlosti. Klíčové datum přitom přijde již za pár dnů, a to 20. prosince 2020, kdy by měly být dle vyjádření ministra vnitra pana Hamáčka hotov znalecký (posudek), který jak doufám, zásadně posune policejní vyšetřování směrem k odhalení viníka havárie. Do té doby mohu pouze rekapitulovat již známé informace.

Od 20. září je potvrzeno několik úniků škodlivých látek v nadlimitních koncentracích do Bečvy v areálu Tesly Rožnov - kyanidy, nikl a dusitany. Jak jsem již uvedl, tak první nejvýznamnější případ otravy Bečvy kyanidem vyšetřuje nadále Policie ČR. V souvislosti s otravou Bečvy kyanidy také Česká inspekce životního prostředí do dnešního dne provedla 30 šetření a zahájila 15 kontrol v různých firmách, včetně těch v areálu Tesla Rožnov, včetně společnosti DEZA. Česká inspekce životního prostředí a nepochybně i Policie ČR sledují informace, které se k otravě Bečvy objevují v médiích a pracují s nimi.

Podnět vztahující se na druhý případ aktuálně prošetřuje úřad v Rožnově pod Radhoštěm. Že původcem říjnovým úniků škodlivých látek jsou firmy v areálu Tesly Rožnov, potvrdil i sám provozovatel výústí z něj. Na jednání ve Valašském Meziříčí 2. prosince se zástupci odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje a náměstkyně zlínského hejtmana Hanou Ančicovou se ministr Brabec a starosta Valašského Meziříčí dohodli, že krajští úředníci využijí maximálně svých zákonných možností, aby v hospodaření s odpadní vodou z areálu Tesla Rožnov zjednali co nejrychlejší a nejúčinnější nápravu. Aktuálně mají s provozovatelem výústí otevřená dvě správní řízení, která se vztahují k provozování výústí a vypouštění odpadních vod z areálu. Dohodli se, že je to v tuto chvíli nejrychlejší cesta, jak dostat areál do zákonných limitů. Další vývoj na straně krajského úřadu však neznám.

Na Ministerstvu životního prostředí mezitím zahájili práce na novele vodního zákona, který zvýší maximální sankci ze současných pěti na padesát milionů korun a jasně vymezí zákonem i navazující vyhláškou kompetence jednotlivých úřadů při řešení mimořádné havárie, která přesahuje území jedné obce, nebo dokonce kraje. Havárie na Bečvě prokázala, že zákony jasně nespecifikují, jakým způsobem řídit práce na havárii, pokud je její rozsah takový jako v případě otravy Bečvy kyanidy v září. Vznikne také jednotný registr výústí vedoucích do hlavních vodních toků, protože informace, které mají úřady k dispozici, jsou nyní roztříštěné. V něm by se sbíhaly také údaje o firmách a látkách, především nebezpečných, se kterými ve svých provozech pracují. Už dříve ministr Brabec také oznámil, že legislativu dále upraví v oblasti vypouštění a ohlašování látek znečišťovateli do toku, aby byli znečišťovatelé pod větší a to i veřejnou kontrolou. Konkrétně na Bečvu Ministerstvo životního prostředí jako pilotní projekt ve spolupráci s podnikem povodí umístí přístroj pro dlouhodobý monitoring kvality vod. Ministerstvo životního prostředí se také společně s Ministerstvem zemědělství a vedením Českého rybářského svazu již v září dohodlo na pomoci rybářům se znovuzarybněním řeky. Současně probíhá na řece Bečvě výzkum ekologického stavu řeky zadaný výzkumným institucím, na jehož základě pak bude ministerstvo spolu se správcem toku Povodím Moravy postupovat při revitalizaci řeky.

