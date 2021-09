Premiér Babiš: Někteří šílenci říkají, že nemáme mít dětí, protože děti mají emise

reklama

Vážení přátelé, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám v mém pořadu Čau lidi.

Minulý týden jsem byl už podruhé na demografické konferenci v Budapešti. A právě tam jsem si znovu uvědomil, jak důležitou roli hrají v našem životě naše ženy. Ženy matky, které se starají o naše děti, o naše rodiny a o nás. Bez nich bychom si neuměli představit život. Takže jim musíme být stále vděční, stále si připomínat, že bez nich bychom to nedali. Anketa Vadí vám, že se premiér Babiš ,,kamarádí" s Viktorem Orbánem? Vadí 9% Nevadí 82% Nevím / Je mi to jedno 9% hlasovalo: 30292 lidí

Já jsem strašně rád, že jsem po delší době měl s sebou i Moniku, která je velice rodinný typ. Její máma má tři sestry, mají devět dětí, osmnáct vnoučat. A všichni žijí v Ústeckém kraji. Monika si to taky užila. Viděla tu důležitost. Viděla to, co my říkáme s Viktorem Orbánem: že naše budoucnost je o tom, jaká tady bude demografická křivka, kolik dětí budeme mít, jak je důležitá rodina.

Já jsem ve svém projevu řekl, že je to rodina, která by měla udržovat pohromadě nejen lidi příbuzné či blízké, úkolem rodiny je však i předávat další generaci životní hodnoty, tradice a samozřejmě i národní kulturu. Jinými slovy, je základem společnosti a formuje ji. Především ona tvoří povědomí sounáležitosti společnosti, a tedy vytváří i její budoucnost. Evropa stále mluví o green dealu. Někteří šílenci říkají, že nemáme mít dětí, protože děti mají emise. Katastrofa, to fakt nechceme.

A co je důležité v rámci rodiny a celé společnosti. Ano, my jsme navyšovali významně důchody. Pro lidi, kteří vybudovali naši zemi. Oni si to zaslouží. Někteří kritizují, že je to na úkor rozpočtu, ale to není pravda. My musíme vysvětlovat mladé generaci, že ti starší jsou pro nás samozřejmě z hlediska společnosti důležití. Že k nim musíme mít respekt a využít jejích schopnosti a zkušenosti, aby i mladým pomohli. Aby jim předali zkušenosti. Na tom bychom měli pracovat.

My podporujeme rodiny, mladé, dostupnost bydlení, dostupnost mateřských školek a dětských skupin, škol a tak dále. To je skutečně velký výzva. Viktor Orbán má ministerstvo pro rodinu. Možná bychom se měli nad tím zamyslet, jak je to pro naši budoucnost důležité.

Takže v rámci té konferenci odznělo, že budoucnost Evropy jsou naše děti, naše rodiny, ne ilegální migrace. Ne ilegální migranti. Někteří to v Evropském parlamentu říkají, že je potřebujeme. Nikdo ale nemluví o tom, že původní obyvatelé v některých zemích budou za několik let v menšině.

Já jsem navštívil maďarsko-srbskou hranici. A tam, málo se o tom mluví, ale počet ilegálních migrantů stoupl meziročně 3,5krát. 76 176, 3,5krát. A hlavně převaděči, kteří inkasují 3,5 tisíce euro čekají na ty ilegální migranty i v autech s německými a rakouskými značkami, a kasírují 3,5 tisíce euro v cashi. A to, že tam Viktor Orbán postavil ten plot, a byl jediný, kdo v roce 2015 de facto bránil Schengenský prostor – Řecko dostalo peníze na plot, ale nic nebránili. Makedonci, Severní Makedonie bránila. Tam jsme měli ty policisty, ještě je tam stále máme. My jsme poskytli pomoc, tam je 40 našich policistů, ale i Srbsku, i Slovinsku, i Albánii.

A proto si myslím, že Maďarsku taky poskytneme tu pomoc. Mluvil jsem o tom s kolegou Hamáčkem, nebude to problém. A Maďarsko nám pomáhalo s vakcínami, s ventilátory. Tak proč bychom jim nepomohli? Vždyť oni brání tu hranici. Představte si, že by tam nebyl ten plot. Nejkratší trasa do Německa je přes Českou republiku. Takže to by byl pro nás velký problém.

Proto si myslím, že je důležité, aby to lidé věděli. Protože samozřejmě v TV vidíte občas nějakou loď. Ale tohle, co se děje na kontinentu, není moc vidět.

Takže tolik k té situaci.

Já bych vám teď chtěl říct jednu věc. Blíží se volby, koncentrace lží v mediálním prostoru je neuvěřitelná. Abych řekl – nehorázná. Známá firma Seznam Zprávy včera v sobotu v 6:30 ráno uveřejnila tenhle titulek: „VZP platí kampaň s Babišem.“ Sprostá lež, není to vůbec pravda. Opozice si přála zastavit ten prospekt na prevenci onkologie, u kterého jsem byl od počátku, který jsem organizoval. Je to jenom na webu Ministerstva zdravotnictví a Úřadu vlády. Takže to je první lež. A druhá lež je „lék na vzácný typ rakoviny hradit odmítla.“ Ta ošetřující lékařka Kateřina Kopečková, a je na to mailová korespondence, byla zneužita. Normálně brutálně lžou.

Víte, jaké jsou výsledky naší VZP? Jsou skvělé. My jsme byli v roce 2017 jedni z nejhorších z hlediska přístupnosti onkologické léčby, a po těch několika letech cílené aktivní věkové politiky zaměřené na zvyšování dostupnosti moderní léčby pro pacienty, která má samozřejmě prokazatelné výsledky, tak v mezinárodním srovnání jsme se dostali na skvělé místo – tady je ta tabulka – mezinárodní analýza – jsme lepší než Norsko, Slovinsko, Španělsko, jsme nad průměrem Evropy, Belgií, Bulharskem, Irskem, Maďarskem, Polskem, Chorvatskem, Islandem, Estonskem, Slovenskem, Rumunskem, Tureckem. My jsme těsně vedle Švédska.

VZP. Toto jsou náklady na onkologii, podívejte se, jak nám to tady nechalo Spolu – jenom počet pacientů 4 431 – dnes je to 7 946. A úhrada – nechali nám Spolu – TOP 09 a ODS – 1,745 miliardy – teď je to více než 3 miliardy.

Takže tahle informace je neskutečná lež a neskutečná prasárna, protože my jsme se skutečně zásadně posunuli v léčbě onkologických pacientů. A nejen to. Cystická fibróza – pekelná choroba – od 1. 7. to hradí VZP. Hematologičtí pacienti. Léčebné konopí. Pamatujete si na ty 3 dětí, které měly spinální muskulární atrofii? I za to jsme bojovali, aby se mohly léčit.

Takže výsledky jsou jasné. Jsme nejlepší v regionu, jdeme nahoru. Samozřejmě máme jasný plán – Národní boj proti rakovině, prevence a tak dále.

Tyhle nehorázné lži, které si dovolí tenhle antibabišovský server dát v sobotu v 6:30 ráno a mít to tam celý víkend, tak to je skutečně neuvěřitelné. Připravte se, že bude hůř.

Já jsem včera byl na výjezdu, a tam mě sledovala nějaká kamera s nějakým redaktorem. A až večer na hasičských slavnostech v Praze jsem se zeptal, kdo to je. Že BBC. BBC. Takže můžeme čekat, že BBC a podobné ty promigrantské levičácké Guardiany přijdou na pomoc ve volbách Pirátostanu. Takže zase budeme číst v zahraničí. Samozřejmě, že je to propojené s našima tady, to organizují.

Co se stane v pondělí, co organizuje naše pátá kolona? Naše pátá kolona v pondělí organizuje, že bude zase rozpočtový výbor v Evropském parlamentu. A co budou řešit? No zase Babiše.

Tak já vám teď řeknu, abyste věděli, jak je to s tím střetem zájmů, který si vymysleli kolegové z vlády v roce 2016, když zjistili, že Babiš s nimi nebude krást, tak udělali lex Babiš.

Ten střet zájmů je jenom na Babiše, jenom na člena vlády, já jsem jediný člen vlády. Když si vezmeme ty skutečné střety zájmů, které mají na to vliv, pánové, tak můžeme začít tady například od TOP 09. Senátor Czernin má firmu Czernin Dymokury s.r.o., počet dotací 54 ve výši 34,5 milionu. Czernin Agro s.r.o., počet dotací 50 ve výši téměř 16 milionů. Takže celkem dotace pro pana senátora z TOP 09 více než 50 milionů.

A neříkejte o Čapím hnízdě. Čapí hnízdo mělo na to nárok, a vrátilo to – takže žádnou dotaci nakonec neměli. Kdybych nebyl v politice, v životě jste o tom neslyšeli.

No, tady máme dotační království – předseda ODS – desítky milionů tečou do toho sdružení. Pan Jurečka převedl farmu na manželku, ta pobírá eurodotace na plochu dále, a on se chlubí, jak tam pracuje. Můžeme se vrátit do minulosti, jak Kalouskův úřad prominul Schwarzenbergovi vrácení 4,5milionové dotace. A když tam byli, tak takový Schwarzenberg dostal od Kalouska 106 milionů dotací.

Takže oni teď jdou do voleb a něco vám vykládají, že Babiš má střet zájmů. Já jsem postupoval podle zákona. A příští pondělí zase budete slyšet z Evropského parlamentu střet zájmů. Je to samozřejmě nesmysl, není nic ohroženého.

Příští týden přijde záloha na Národní plán obnovy, téměř 24 miliard jako předplatba. Oni vám stále říkají, že je něco ohroženo. Není nic ohroženo.

Takže toto jsou skutečné střety zájmů. Proč teda senátoři, poslanci a samosprávy – proč všichni nevykazují, nemají stejná pravidla jako jsou na Babiše? Proč někteří senátoři mají hotely napsané na manželky, mají dotace a žádají dotace ze sportu, a tak dále.

Tohle si prosím vás pamatujte, jak to skutečně je.

Ke covidu. Základní sdělení: nepodceňujte covid, jdeme do podzimního období, kdy se může koronavirus chovat jinak, může být nebezpečnější. Jedinou prevenci je očkování. 80 procent nově nakažených jsou neočkovaní. Stejně je to v nemocnicích.

Takže neodkládejte to očkování. My samozřejmě čím více budeme proočkovaní, tím více budeme rozvolňovat. My jsme připraveni. Stále očkujeme, budeme očkovat dále. Máme dostatek vakcín na přeočkování celé populace.

Testy. Testujeme.

Trasování. Trasujeme. Máme systém národní dispečinku lůžkové péče, díky kterému jsme schopni sledovat kapacitu lůžek. Nemocnice, které skvěle zvládly covid, ještě jednou díky všem zdravotníkům, tak jsou připraveny. Protože my máme robustní zdravotní systém.

Co se týče apelu. Já bych chtěl skutečně znovu apelovat, hlavně na zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, aby se naočkovali. A hlavně učitelé, prosím vás naočkujte se. Skutečně je to důležité. Ten přenos je stále u těch mladších, ta virová nálož je hlavně u neočkovaných v populaci ve věku do 30 let.

I když to zatím vypadá dobře, nesmíme to podceňovat. My to sledujeme.

Chci jenom říct: nevěřte těm řečem, že my něco děláme z titulu politického. Neděláme. My děláme vše pro to, abychom ochránili naše lidi. A co dělá opozice?

No, tak já jsem si myslel, že u Pirátostanu nebo u Pirátů mají jenom dva sociopaty: Wagenknechta – toho znám dobře, mohu potvrdit, – a Michálka. A teď jsem zjistil, že mají třetího. Víte, jak se jmenuje? Dostál. Stínový ministr z Prahy. Ten je teď slavný. On je sice stínový ministr, je právník, ale on odmítá říct, jestli je naočkovaný nebo není. No, logicky, není naočkovaný. On říká, že z právního hlediska má právo neříkat, jestli je nebo není naočkovaný.

Já nechápu, proč nedělá místo toho psychopata Michálka stínového ministra na Spravedlnosti. Proč je ministr zdravotnictví?

Představte si, teď nás pan Bartoš kritizuje stále, že můžeme, a mně je to strašně líto, za životy lidí, kteří zemřeli během pandemie. Co říkal tenhle stínový ministr 8. října 2020? Píše: „Nikým nevolený ministr Prymula se musel zbláznit. Plošné testování populace, v naprosté většině zcela zdravých lidí? Vynucování vakcinace šikanou neočkovaných? Co dělá opozice ve Sněmovně, proč neinterpeluje, nežádá hlasovat o zrušení nouzového stavu,“ říká ministr zdravotnictví. Tak já nevím, jestli ten Bartoš to vůbec čte, co říká ten jeho ministr, který teď odmítá říct, jestli je nebo není naočkovaný.

Já jsem dostal dopis od jedné paní, paní Chrobokové, které mi napsala, mě to samozřejmě mrzí, napsala: „Kolem mě za pandemie zemřelo na covid 7 lidí, dva přímo v rodině. A tu první akci, ty kříže na Staroměstském náměstí, jsme brali jako důstojné uctění památky těch zemřelých. Ale ty akce v Průhonicích a nově v Českých Budějovicích mě hluboce a bolestně urážejí, protože svým účelem absolutně znevažují ty naše zemřelé. Škoda, že jsem v Budějovicích nebyla. Určitě bych se ozvala, rozhodně bych si nebrala servítky.“

Takže opozice nám něco vyčítá. Já bych vám tady mohl hodinu číst, jak se vyjadřovali před covidem. A představte si – tady bylo hlasování 11. 2. – to bylo těsně předtím, kdy jsme skutečně zažili peklo v únoru a v březnu 2021, to zemřelo bohužel nejvíce lidí – poslanci odmítli prodloužení nouzového stavu. Tady píše Deník: podívejte se, co to znamená.

Oni to celou dobu zneužívali na politiku. Vždyť přece pan Ferjenčík řekl, že čím hůř bylo v rámci covidu pro lidi, tím lepší preference měli.

11. února 2021 říká Adam Vojtěch na Twitteru: „Milá opozice, gratulky dobře odvedené práci. Tiskovky, projevy, politiky, kecy. V tom jste opravdu dobří. V rozhodování ve prospěch občanů jste však dnes totálně propadli. Pro lepší volební výsledek jste dali všanc zdraví našich lidí. Nemyslím si, že pro tohle si vás lidé zvolili.“

Ano, opozice jako jediná v Evropě celou dobu jela proti opatřením. Když jsme dávali lockdown, tak byli proti. Potom zase chtěli rozvolňovat. Oni to nedělali pro vás, oni nechtěli ochraňovat vaše životy, jako jsme to dělali my – až do roztrhání těla. Že jsme sehnali i ty preparáty z Ameriky, které zachraňovaly život. Oni to dělali jenom kvůli tomu, aby měli preference.

Takže pokud nám to vyčítají, tak je to obrovské pokrytectví. Vy si to samozřejmě dobře pamatujete, jak to bylo. Naše vláda dělala maximum pro ochranu životů našich lidí.

Já bych dále chtěl říct pár vět k tomu Turówu. My jsme, a mě to samozřejmě mrzí a ani tomu moc nechci věřit, že by pan Morawiecki – aspoň tak, jak jsem to viděl v médiích – že by to mělo mít nějaký dopad na V4.

My jsme začali o Turówu jednat v roce 2015. Probíhaly desítky jednání na mnoha úrovních. Bohužel ale Polsko se s námi vůbec nechtělo bavit vážně ani se dohodnout. My jsme protestovali proti tomu, že se těžba blíží na pouhých pár set metrů od českých hranic, že to zhorší životní prostředí našich lidí.

Bohužel nás nebrali vážně, a rozhodli o prodloužení těžby až do roku 2044. Bohužel jsme museli konat, protože moje role a kolegů ve vládě je bojovat za české zájmy. My musíme ochránit naše lidi. A když přicházeli o vodu, skutečně tam těžba se blížila k jejich obydlím, tak jsme podali žalobu 26. února 2021.

Takže 6 let marně jsme marně vyjednávali. Museli jsme to udělat, neměli jsme na výběr. V4 je důležitá, ale toto je bilaterální vztah, je to odborná záležitost. A proto my jednoznačně musíme bojovat za zájmy našich lidí. Já jsem přesvědčen, že na úrovni expertů dojde k dohodě. Věřím tomu. Příští týden tady bude jednat ministr životního prostředí z Polska. Věřím tomu, že to dopadne.

Když už mluvím o životním prostředí, tak pár slov ke green dealu.

Tady se vám opozice snaží namluvit, že já jsem podepsal nějaký green deal. Není to pravda. Na úrovni Evropské rady jsme udělali politickou dohodu, která byla velice důležitá. Původně chtěli všichni, abychom měli závazek snížení na 55 procent, všechny členské státy. Nám se podařilo prosadit, tam jsme bojovali společně s Polskem, že je to průměr. To znamená, že někdo může mít 70, druhý může být u nás 44 nebo 42. Takže to jsme prosadili.

A prosadili jsme modernizační fond. Jenom 9 zemí dostane peníze. Protože my jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě. Dostaneme druhý největší balík peněz, 41 miliard pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. To je ten fond tranzice Just Transition Fund. A 150 miliard z modernizačního fondu, a možná dalších 100 miliard.

Takže toto je výsledek mého vyjednávání. Prosadil jsem slovo jádro do závěru Evropské rady, slovo plyn a slovo kůrovec. Aby nám uznali to, že naše lesy, které kdysi konzumovali CO2 – a potom, co je Jurečka zničil kůrovcem, nedal tam ani korunu – no tak teď emitují. A to nám uznali, to jsem prosadil do těch závěrů. Je tam to slovo „zohlednit emise lesů.“

Green deal, jak navrhuje pan Timmermans, ty šílenosti, že nebudeme mít auta se spalovacími motory a že bude všechno jenom na eletro, to jsou jenom návrhy, o kterých se bude jednat. Bude tam 13 legislativních návrhů. To všechno čeká příští vládu. A hlavně v rámci předsednictví.

Takže doufejme, že u předsednictví bude vláda, která si zase neuleje stovky milionů korun na konto nějaké rakouské banky, jak to bylo za ODS, ale bude bojovat za české zájmy. A tady je to velká příležitost, abychom měli na to vliv.

Další věc, když už jsem u životního prostředí. Pan Brabec vyhlásil další pokračování úspěšného programu MŽP Nová zelená úsporám. Za 7 let pomohl 70 tisícům stavebníků celkem 11 miliardami korun. Je to jeden z nejlepších programů v Evropě podle odborníků v oblasti snižování spotřeby energie a budov. Domácnosti díky němu šetří náklady na energie a pitnou vodu, ale také i významnou část investice do střechy, fasády, nových oken a tak dále. Nově vyhlášené výzvy od 12. října nabídnou celkem 11 miliard korun do roku 2025. Takže do roku to bude celkem 40 miliard. Takže prosím vás, hlaste se. Připravili jsme to pro vás.

Paní Schillerová dneska byla na Primě, byla skvělá. Je jasné, že inflace je celosvětová. My v rámci inflace ještě patříme mezi ty lepší. Díky tomu, že nemáme Euro, že pevná koruna, a tím pádem ta inflace není až taková, jak v jiných zemích.

Je jasné, že je to globální problém. Inflaci má na starosti hlavně ČNB, ale je otázka, jestli navyšování úroků pomůže inflaci. Já si to nemyslím. Jenom to zdraží hypotéky, banky budou mít větší zisky a firmy budou pod tlakem a budou muset šetřit. Doufejme, že ne na lidech. Já si myslím, že by se mělo počkat, že ta prognóza je, že inflace bude klesat a že se to zvládne.

Česko má vynikající rating, to se znovu potvrdilo. Financial Times, představte si, říká, že Česko prosperuje. Že jsme jedni z finančních jestřábů EU díky připojení se k výzvě rozpočtové a dluhové odpovědnosti. My jsme měli být ti, kteří to měli vést, ne rakouský ministr financí, který má násobně vyšší zadlužení než my. Ale nevadí, my to podporujeme.

Také Ministerstvo financí schválilo 2 miliard korun pro vlastníky lesů.

Tady mám pana Havlíčka, my jsme včera byli na úseku dálnice Hradec-Smiřice. Je to 23 km úsek. Byl to den otevřených dveří, měl jsem možnost tam jezdit na kole. Byla to skvělá akce, dělali tam i takové odznaky. Vybarvil jsem si včelku Máju. Vždycky si vzpomenu na Karla Gotta, když ji vidím. Byl to fajn zážitek, byly tam rodiny. A všichni se těší. Ano, ta nová dálnice bude otevřena do konce tohoto roku.

No a samozřejmě, vážení přátelé, 2. října v 9:00 hodin bude nová D1. Ano, dali jsme to. Praha-Brno, 160 km úplně nové dálnice. Širší dálnice, kvalitní dálnice. Užijte si to od soboty. Ano. Mohlo to být dříve, kdyby teroristé Děti země nás nezdržovali rok a půl. A doufejme, že ta nová vláda bude tak podporovat investice do dálnic jako my.

Střet zájmů – pamatujete na Řebíčka, co měl ten Viamont? Kolik stála dálnice tehdy? No o 100 procent víc. A proč, to vědí hlavně stavebníci.

My nekrademe. Doufejme, že se nevrátíme do starých časů.

Včera jsem si zúčastnil i návštěvy Dobrušky, tam byly svatováclavské trhy. Byl tam jeden pán řezbář. To je taky řemeslo, které by potřebovalo následovníky. Toto jsem si tam koupil. Také mi pán vysoustružil tohle – když se to nabarví, tak to může být sněhulák. Koupil jsem si skvělou keramiku, a také tenhle hrneček. Dal jsem si burčák.

Byl jsem samozřejmě i na dalších místech. Moc díky za podporu, moc díky za zájem o tu mojí skvělou knížku. Zkuste si to přečíst, vy nepřesvědčení. Když si to přečtete, jsem přesvědčen, že nás budete volit. To jsou konkrétní věci, které jsme udělali.

Samozřejmě, za chvíli jsou volby, tak co se teď děje? Tady je takový skvělý komentář: „Těsně před volbami se svět obrátil naruby. Piráti jsou proti uprchlíkům.“ Přitom ten náš spot, prosím vás, se inspiroval z toho obrázku, kde v únoru 2016 Bartoš vítá uprchlíky. Vždycky je chtěl.

„Křesťanským demokratům přestali vadit homosexuálové.“ No, tak Jurečka něco řekl, pak řekl zase něco jiného.

„ODS a TOP slibují, že už nebudou krást, prý se polepšili. Jenom Babiš zůstává sám sebou.“

Tak to je komentář ze sítí.

Takže prosím vás. Zítra je 27., to bude 11 dní do voleb. Určitě se budou dít věci, ale vy určitě víte, kde je pravda. Ty útoky na nás budou obrovské ze všech stran. Nevěřte tomu. Věřte nám. Věřte mi, že já jsem šel do politiky kvůli tomu, abych pracoval pro lepší budoucnost naší země.

A proč šli ti ostatní do politiky, ti naši konkurenti, to se dozvíte příští neděli.

Díky moc. A očkujte se, prosím.

