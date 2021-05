Premiér Babiš: Nemůžu vědět, jestli byl, nebo bude, nebo je, vydán mezinárodní zatykač

reklama

Děkuji za dotaz. Myslím, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny toto dlouze diskutovali, že jsme odpovídali na ty dotazy. Ano, já jsem dokonce ještě jako ministr financí o tom mluvil v České televizi v prosinci 2014.

Anketa Jste Čech, nebo Evropan? Čech 97% Evropan 2% Čech i Evropan 1% hlasovalo: 6592 lidí

Nikdy jsem nepochopil, proč naši předchůdci vůbec pronajali ty soukromé sklady podivné firmě, která mě po mých výrocích v prosinci 2014 zažalovala - i stát - a ten soud ještě stále probíhá.

Takže já už nemám k tomu co říct. Je jedna věc, která se vyšetřuje. My jsme se k tomu už vyjadřovali i s vicepremiérem Hamáčkem. Samozřejmě se to v čase nějak změnilo na základě nějakých nových okolností, je to živý trestní spis. Takže nevím, co bych k tomu měl ještě říct. Je potřeba, aby zkrátka - i jsem to inicioval a žádal kolegy - aby stát lépe kontroloval vůbec, jaký vojenský materiál se skladuje na našem území, aby to lépe ochránil samozřejmě.

Ale ten případ je úplně jasný a my jsme reagovali, jak jsme reagovali. Myslím si, že jsme reagovali dobře. A znovu můžu jenom vyjádřit poděkování všem orgánům činným v trestním řízení, které se na tom podílely i našim bezpečnostním složkám.

***

Já nejsem schopen odpovědět na ten dotaz. Pokud byl, nebo bude, nebo je, vydán mezinárodní zatykač, tak samozřejmě já to nemůžu vědět. Protože to je živá kauza a to ví samozřejmě státní zástupce a policie, která to vyšetřuje. Takže se omlouvám, ale nemohu sloužit.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Kárná žaloba na Pavla Zemana? Babiš se postavil Benešové Devadesát dní a nepředstavitelný majlant. „Vidím do nich jak do rozevřeného konečníku,“ pravil politický boss. Poslal vzkaz Fialovi Premiér Babiš: Nepodceňujme vir, je tady stále. Teď je velká šance ho konečně porazit Babiš: Lidé mi méně nadávají. Jsou pozitivnější

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.