Premiér Babiš: Nepodceňujme vir, je tady stále. Teď je velká šance ho konečně porazit

Očkujeme stále lépe, zrychlujeme, otevíráme novou věkovou kategorii, a doufejme, že 1. 6. otevřeme očkování pro všechny věkové kategorie. A samozřejmě rozvolňování – ministři mají za úkol dát jasný plán pro rozvolnění, a úplný návrat dětí do škol, sport a kultura. Tak se dívejte.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové.

Já vám vítám v mém pravidelném pořadu Čau lidi. Mám tady plno papírů. Samozřejmě je to o očkování. Další dobrá zpráva je, že v úterý o půlnoci nebo ve středu první minutu po půlnoci otevíráme registraci pro věkovou kategorii 50 až 54 let. Těchto lidí je podle naší evidence 690 tisíc. Pokud to takto půjde dál, dodávky budou fungovat, zatím fungují, můžeme de facto každý týden otevírat další věkové kategorie, po 5 letech. Doufám, že nejpozději 1. 6. otevřeme věkovou kategorii pro všechny.

Takže očkování, když se podíváme na statistiky, kolik procent už je naočkovaných seniorů 80 plus, tak je to 87,5 procenta. U kategorie 70 plus je to 85,7 procenta, a u kategorie 65 do 69 let je to 68,4 procenta. Už jsme naočkovali druhou dávkou více než milion osob, a na termíny čeká v rezervacích asi 350 tisíc lidí. Co je důležité, abyste pochopili, je, že my jsme objednali celkem téměř 27 milionů vakcín, z toho 14 milionů Pfizer/BioNTech. A Pfizer/BioNTech se očkuje jenom na očkovacích místech. A proto to tam jde extrémně rychle, a vždycky jedeme na doraz. Takže například, pokud teď se někdo chce rezervovat v Karlovarském kraji, tak dostane termín okamžitě. Pokud se chcete rezervovat podle vaší věkové kategorie například v O2 Universum, tak dnes ráno v půl desáté tam bylo volných míst na čtvrtek 133, na pátek 7. května 568, 8. května 1085 a 9. května 1536. Takže termín jsou.

Samozřejmě je tady problém, no problém, je to informace, že my dodáváme vakcíny Janssen, Astra Zeneca a Moderna praktikům, a dodávka ve čtvrtek, je to 208 tisíc vakcín, se dostane k nim až v pondělí nebo v úterý. Takže je tam určité prodlení. To jen pro vaši informaci, abyste věděli, jak to funguje. Očkuje se ale velice dobře. Myslím, že skutečně je to jediné řešení pandemie. Někteří mi píšete, samozřejmě dostáváte v mediálním prostoru různé fejky, že zemřeli nějací lidé, že je povinnost očkovat ve firmách, a podobné nesmysly. Je to dobrovolné. Ale funguje to. Takže my postupně se dostaneme do situace, už teď máme kampaň, že budeme intenzivně vás přesvědčovat, že očkování je skutečně to nejlepší řešení, které zachraňuje životy.

Nicméně nadále platí moje doporučení, a říkám to stále na počkání – protilátkové koktejly. Bamlanivimab, Regeneron. Fungují perfektně. Pokud někdo máte nějaké choroby, jste chronik, jste obézní, dostanete covid a je vám špatně, třetí den musíte dostat tenhle koktejl. Funguje to, nakoupili jsme to. Jsem rád, že nové vedení ministerstva to propaguje, a že se to stále více a více využívá.

Co se týče celkově té situace. Ano, čísla jsou lepší, ale musíme být obezřetní. Ano, poklesl počet hospitalizovaných, ale stále nejsme z toho venku. Podívejte se, co se děje v Indii. Už teď musíme přemýšlet, co bude dále. Trasujeme. Ten pokles denních pozitivních případů se pozitivně odráží i na zapojení hygieniků do procesu trasování. Každý týden je jich potřeba na trasování méně, hovory jsou daleko více zaměřené na zdroj nákazy a clustery. Postupně se dostáváme pod 300 trasujících hygieniků denně, trasujeme přes 90 procent pozitivních a 90 procent rizikových kontaktů. Minulý týden jsme překonali 250 tisíc předvyplněných formulářů k sebereportování. Děkujeme, že pomáháte a urychlujete trasování. Další velmi důležitá práce, kterou hygienici dělají, je definice rozvolňování. Pravidla pro velké akce, pravidla v restauracích a tak dále. Chtěl bych všem hygienikům poděkovat za skvělou práci, kterou odvedli a odvádějí.

S tím rozvolňováním je samozřejmě plno z vás nespokojených. Ministr zdravotnictví a paní hygienička mají za úkol jasně říct, co se týče škol. Kdy skončí rotace. Já jsem o tom včera mluvil s panem ministrem Plagou, připravuje návrh, že bychom skutečně přešli na PCR testy, které nejsou potřeba tak často. My ale musíme už konečně vědět, kdy skončí rotace, kdy půjdou střední školy, jak to bude s vysokoškoláky, a tak dále.

Sport – strašně důležité. Také, jsem v kontaktu s panem Hniličkou, je potřeba vědět přesně, jak ten sport bude fungovat. Sport – děti, profíci, amatéři – všichni musíme sportovat, protože ten covid nám způsobil, že, hlavně tedy já, jsme nabrali kila, a musíme se vrátit ke zdravému životu. A ten sport je strašně důležitý.

Kultura. Probíhají jednání mezi zástupci kultury a ministerstvem zdravotnictví. Je také potřeba, aby kultura přesně věděla, jak to bude. Kdy budou koncerty, jaký počet, kolik lidí, za jakých podmínek. Takže to jsou všechno úkoly, které má za úkol pan ministr zdravotnictví. Je potřeba, abychom co nejdříve řekli, jak to přesně bude.

Pracuje se na covid pasu. To je aplikace, která by nás měla vrátit zpět do normálního života. A po očkování nebo negativní testu přijde člověku do mobilu zpráva, která obsahuje QR kód, a ta se nahraje do aplikace. Připravuje to i Evropa, ale měli bychom spěchat a nečekat na Evropu, a zavést tento pas u nás. A potom i s některými zeměmi, které jsou mimo EU zavést bilaterální dohody. Takže to je očkování, rozvolňování, to je to nejdůležitější, co vás zajímá.

Z těch dalších věcí. Ministerstvo financí už připravuje rozpočet na příští rok. Teď ministerstvo oznámilo, že Finanční analytický úřad za minulý rok zajistil 3,9 miliardy korun. To je navýšení až 70 procent. V počtu předaných oznámení o podezřelých obchodech mají historicky nejvyšší číslo, 4 860. Ministerstvo financí zvítězilo v mezinárodní investiční arbitráži, zachránili 2,4 miliardy. Také se jim daří inkasovat zahraniční pohledávky, od roku 2010 vymohli 2 miliardy. Také můj ostře sledovaný projekt Petrkov, ministerstvo uvolnilo 7 milionů korun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu Ministerstva kultury. Tak doufejme, že rekonstrukce této historické památky začne co nejdříve, i ty přípravy.

Pan Havlíček. Ano, lámeme rekordy v investicích. Silnice, dálnice, železnice. Rekonstruuje se 114 nádražních budov. Tento týden jsme zahájili i část hlavního nádraží v Praze. Desítky let, je zajímavé, že vždycky napravujeme věci, na které desítky let někdo zapomněl před námi, začal podchod z hlavního nádraží na Žižkov. Pan Havlíček ve vědě také zajistil nárůst rozpočtu, z 25 miliard na téměř 40 miliard, prosadil rekordní výdaje. A jsme v TOP 10 v EU, naše věda neměla nikdy tolik zdrojů.

Liberty. Liberty jsem navštívil s panem Havlíčkem. Jasně jsme řekli vedení, že potřebujeme mít jasné záruky, že z firmy neodtečou peníze, které by se nevrátily. Napsal jsem dva dopisy. Nakonec došlo k dohodě, že se prodají povolenky za miliardu korun, ale ty peníze se samozřejmě vrátí do firmy. Ministr Havlíček o tom komunikoval s rumunským ministrem financí. Takže prosím vás, on to má na starosti. Je samozřejmě plno politiků, kteří mají nějaké názory, vůbec se jich to netýká. Doufám, že si budou dělat kampaň na něčem jiném. Kompetentní ministr je pan Havlíček, on to musí zařídit.

Pan Brabec rozjel modernizační fond, který během 10 let zásadně změní českou energetiku, výrobu tepla, průmyslu a další. Z evropských peněz se podařilo získat až 250 miliard korun využitelných postupně až do roku 2030. Tak to jsou ty hlavní věci.

Držme si palce. Všichni se chceme vrátit do toho normálu, na druhé straně si musíme dávat pozor. Teď je skutečně už situace, i lidé jsou, myslím si, pozitivnější. Méně mi nadávají. Snažíme se, děláme maximum. Já jsem optimista. Doufám, že to všechno zvládneme, a že to léto už bude normální. Ten cíl je, aby 1. 9. šly do školy všechny děti, a abychom byli zase v normálu. Tak pojďme se na to společně soustředit. Nepodceňujme ten vir, je tady stále. Teď je velká šance ho konečně porazit.

Já vám za to moc děkuji. Držme si palce.

