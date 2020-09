Premiér Babiš: Nikdo nechce zavírat obchody, restaurace a provozy. Ale je to nutné

reklama

Takže dobrý den všem, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych se krátce vyjádřil k návrhu, který chce dnes na vládě předložit pan ministr Prymula, a to k návrhu nouzového stavu.

Já doufám, že opozice ocení to, že původně vláda měla o tom jednat dnes ráno v 7 hodin, ale na základě požadavků ze Sněmovny, a má to svojí logiku, jsem vládu přeložil na 13. hodinu, takže vlastně Sněmovna to uslyší, ten návrh dřív, než vláda. A samozřejmě my si rádi vyslechneme vaše názory. Já bych chtěl zdůraznit, že nouzový stav sám o sobě nezavádí žádná opatření. Ano, je to legislativní opatření, je to legislativní rámec, a chtěl bych zdůraznit, že ten nouzový stav, který jsme zavedli v březnu, tak neznamená vůbec stejné restriktivní nařízení, jako během jara. To znamená nikdo nechce zavírat ani obchody ani restaurace ani provozy. Ale zkrátka je to nutné, a to vám vysvětlí pan ministr Prymula, proč to navrhuje, a z jakých důvodů to navrhuje. Pokud jsem to dobře pochopil, tak to navrhuje proto, aby mohl udělat další stávající epidemiologická opatření.

My samozřejmě nechceme dělat ta opatření jak v březnu, s obrovským dopadem do naší ekonomiky, do podnikání, do života našich občanů, ale v těchto chvílích samozřejmě potřebujeme hlavně spolupráci všech. To znamená kraje, obce, vláda a doufejme, že i opozice, nám pomůže přesvědčit lidi, aby ta opatření dodržovala, protože to je v zájmu nás všech. Jsem přesvědčen, že tuto krizi společně zvládneme, že se nám podaří zploštit tu křivku nárůstu epidemie bez toho, abychom dělali ta opatření, jako během jara.

Co se týká kurzarbeitu, k tomu vystoupí také paní ministryně Schillerová. Děkuji.

