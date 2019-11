Premiér Babiš: Otázka je, kdo vlastně rozhoduje v tomhle státě

Tak samozřejmě, já to budu řešit. Otázka je, kdo vlastně rozhoduje v tomhle státě. Máme tady máme zákon o státní službě, máme tady vládu, která rozhoduje ve sboru. Otázka je, jestli ti úředníci poslouchají pana ministra. A budu to řešit. Ale prosím vás, nemluvte o kůrovci, to nechci slyšet kůrovce. 25. 9. 2017 před volbami dal Jurečka materiál na vládu ohledně kůrovce, neudělal s tím vůbec nic. A nějaký poradce pana premiéra - nechci ho jmenovat - řekl, je před volbami, nebudeme to řešit. Zároveň i slíbil zemědělcům 3,5 miliardy za sucho. Neudělali nic.

My jsme 2018 zaplatili ty peníze a teď kůrovce řešíme. Takže kůrovce jsme zdědili, naši předchůdci neudělali vůbec nic, ano. A to můžeme samozřejmě prokázat. Co se týká hraboše, ano, trvá to dlouho. Ministři jsou tvrdohlaví, nechtějí se domluvit, tak teď se budu snažit do toho vstoupit razantně a musíme to zkrátka vyřešit, protože ano, řešíme to dlouho, já jsem to řešil v září v Brně, opakovaně na vládě, na tripartitě a samozřejmě je to tak, bohužel. Takže já si zavolám ministry ještě tento týden a musíme přikročit k tomu, abychom skutečně zabránili těmto škodám.

