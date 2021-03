Premiér Babiš: Pevně doufám, že to bude poslední lockdown. A tento je nejdůležitější

reklama

Děkuji za slovo. Ano, původně jsem měl mít Evropskou radu, která skončila včera pozdě večer, takže původně jsem se chtěl omluvit, ale Rada skončila včera, tak jsem tady.

Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, myslím, že situace, ve které nyní jsme, a žádost a důvody žádosti o prodloužení nouzového stavu jsou všem notoricky známé. Myslím, že už jsme tady po sedmé. My opět žádáme o prodloužení nouzového stavu a já pevně doufám, že to bude poslední lockdown. A tento je nejdůležitější. A myslím, že všichni chápeme tu situaci. A lidi jsou na to připraveni. A pevně doufám, že se nám to povede a neuděláme stejnou chybu, jako jsme udělali před Vánoci. My všichni samozřejmě chceme, aby se děti co nejdřív vrátily do škol, aby sportovaly.

Takže jsem vás teď chtěl požádat, abyste nás podpořili. Stálo nás to spoustu energie, všechny z nás. A ty důvody jsou úplně jasné. Já myslím, že jsme se snažili i opozici, hlavně tedy pan ministr Blatný předložil skutečně konkrétní materiály, materiál o uzávěře okresů, protože skutečně měly pozitivní vliv na pokles počtu nakažených, dále analýza trendu výskytu onemocnění COVID-19, dále prezentace vybrané ukazovatele a další věci. Takže myslím, že bychom měli všichni pochopit to, že ty argumenty tady jsou.

Nám všem samozřejmě vadí to omezení pohybu ohledně uzávěry okresů. Ale chápu, že všichni jsou frustrovaní a že to trvá dlouho a psychika nás všech je samozřejmě ohrožena. Ale myslím, že teď je tady skutečně naděje, že to může být poslední lockdown. Ta čísla klesají. Sice klesají pomaleji, než jsme si mysleli. A nový expertní tým doktora Smejkala, který je jednak novým členem rady pro zdravotní rizika a jednak radí panu ministrovi zdravotnictví, tak skutečně nedoporučuje minimálně do Velikonoc, a jasně říká, že si nemůžeme dovolit žádné rozvolnění. Dokonce někteří epidemiologové a odborníci volají po úplném lockdownu, který by se dotkl i naší ekonomiky, ale tady jsme vedli o tom debatu a my zase nemůžeme ohrozit rozpočet a další pracovní místa, takže jsme požádali o to prodloužení.

Stav v nemocnicích je stále nedobrý. Stav je 7 853 lidí hospitalizovaných a na JIPkách více než 1 700. A samozřejmě i věková struktura je úplně jiná. Včera bylo hospitalizovaných 500 lidí, průměrný věk 65. Tak už to není tak, jako to bylo v minulém roce, že jsou to lidi nad 75. Stav v nemocnicích klesá velice pomalu. A pro úplné zvládnutí epidemie samozřejmě potřebujeme zvládnout další kroky. To je samozřejmě nejlépe omezit kontakty. A myslím si, že ten lockdown zafungoval.

A samozřejmě to hlavní, co je, je masivní očkování. Tomu já se věnuji nejvíc. A chtěl bych jenom zopakovat, že jsme vakcín objednali dostatečný počet. Objednali jsme téměř 25 milionů vakcín. A teď se vyjednává o dalším množství 10 milionů Pfizer/BioNTech od 1. října. A Pfizer/BioNTech nabídl, resp. jsme vyjednali, a hlavně to je ta iniciativa rakouského kancléře Sebastiana Kurze, já jsem byl druhý v Evropě, který ho podpořil, dále chorvatský premiér Andrej Plenkovič, slovinský premiér, lotyšský premiér. A my včera všichni jsme bojovali za to, abychom se vrátili k tomu rozdělování vakcín podle počtu obyvatel, protože to jediné je spravedlivé a tak jsme se domluvili v prosinci 2020 na Evropské radě. A Evropská unie si dala jeden cíl - naočkovat dospělou populaci v každé členské zemi 70 %. A toho bychom měli dosáhnout v červenci tohoto roku. Ale není možné, aby některé státy byly někde na úrovni 90 % a druhé státy 40 %. A o tom byla včera ta Evropská rada, která trvala víc než osm hodin.

A já znovu opakuji, že v mediálním prostoru jsou různé informace, že jsme neobjednali dostatek vakcín. Objednali! A objednali jsme pro 13 milionů našich občanů. Takže v této chvíli podle posledních průzkumů má zájem se nechat proočkovat jenom 64 %. Tak my samozřejmě v momentě, kdy se změní situace, tak budeme propagovat a přesvědčovat všechny, aby se nechali naočkovat. Očkování je nejdůležitější.

My jsme velice dobře objednali Pfizer/BioNTech. Toho máme objednáno polovinu a ještě teď z těch 100 milionů bychom měli doobjednat 2,4 milionu. A to je nejspolehlivější dodavatel, na rozdíl od AstraZeneca, která slíbila, že dodá v prvním kvartálu Evropě 120 milionů, a dodala jenom 30. A pokračuje to, že v druhém kvartálu AstraZeneca slíbila dodat 180 milionů, a dodá jenom 70.

A nejabsurdnější na tom je, že Evropa vyvezla 77 milionů vakcín a dostala jenom 80 milionů. A Evropská unie vyvezla celkem 77 milionů od 1. prosince minulého roku, a z toho 43 milionů jsme vyvezli do Velké Británie. Z té částky jsme vyvezli asi 11 milionů. A do Spojených států taky. A Velká Británie vyvezla do Evropské unie nulu. A Spojené státy vyvezly do Evropské unie nulu. Takže my tohle vyvážíme, což je samozřejmě problém. A o tom jsme včera diskutovali, protože zkrátka to není možné, aby nebyl dostatek vakcín pro evropské občany a aby tyto vakcíny šly z Evropy ven. Od 30. ledna 2021 byly zavedeny licence. Bylo podáno asi 350 žádostí a z toho jenom jedna byla zamítnuta. To taky není dobře.

Takže ty vakcíny, to je vlastně klíč všeho. Děláme pro to maximum. Máme 233 očkovacích míst. Společně s kraji si myslím, že to zvládáme, že se očkuje maximálně možně. Samozřejmě je potřeba ještě dořešit ty vztahy mezi praktiky a jednotlivými očkovacími místy, protože tam ano, my jsme určitě, kdybychom měli dostatek vakcíny, tak mohli samozřejmě praktici očkovat podstatně víc. Z dodavatelů Česká republika měla původně 600 tisíc od Astry, bohužel přijde jenom 391 na první čtvrtletí. A Johnson & Johnson, který sliboval na duben 185 tisíc, tak dodá nakonec jenom dvakrát 20 tisíc. To je to hlavní.

Taky je důležité, že jsou tady léky, které pomáhají indikovaným občanům, u kterých je předpoklad, že by průběh té nemoci resultoval do hospitalizace a ohrožení života.

Takže ty protilátkové léky, ten Bamlanivimab, který já propaguji všude a je škoda, že nemocnice a lékaři to nevyužívají ve větším rozsahu, a já to vždy na počkání znovu doporučuji, ale hlavně říkám všem občanům, kteří mají ischemickou chorobu, vyšší tlak, cukrovku, mají nadváha, aby věděli, že tento lék, když jim praktik, nemocnice podá na třetí den od pozitivity, skutečně funguje. To jsou konkrétní příklady. To, že na to není dostatek klinických studií nebo nějaké papíry, není podstatné. Podstatné je, že to funguje. My jsme ho nakoupili a mě jen mrzí, že ho stále nepoužívá dostatek lékařů. Občané by to měli vědět. Pětasedmdesátiletý člověk, ischemická choroba, vysoký tlak, cukrovka, nadváha - nadváha je problém, obezita - to dostal 6. 3., nikdy nebyl v nemocnici. A kdyby to nedostal, tak by pravděpodobně zemřel. Proto za to stále pléduji. Dneska dorazil REGENERON. To je ten lék, který dostal prezident Trump, dostali jsme první dodávku čtyř tisíc dávek. A to je taky důležité, aby zkrátka ta indikace byla správná, aby ty indikace na uplatnění toho léku nebyly zúžené, aby to dostal skutečně co nejširší počet lidí, kteří mají predispozice na to, že skončí na tý JIPce a budou v ohrožení života. To se omlouvám, možná to sem nepatří, ale když mám možnost o tom mluvit, tak vždycky o tom mluvím a myslím si, že pokud tady máme lék, který funguje, tak je potřeba, aby o tom občané věděli, aby ho požadovali, aby i lékaři se v tom angažovali aktivněji. Takže stále jde o zdraví a životy našich lidí. Já myslím, že všichni pochopíte, že ta naše žádost o prodloužení nouzového stavu je oprávněná. My jsme o tom diskutovali a zkusme teď zapomenout na to, že budou v říjnu volby a zkuste k tomu přistoupit skutečně lidsky a s nadhledem a pochopit, že je to skutečně důležité. Ten vir je zabiják, zabíjí lidi, umírají bohužel i mladší ročníky na těch JIPkách. Proč tam máme tolik lidí? Protože jsou tam vlastně mladší lidé, kteří jsou tam delší období, pobyt, než se vyzdraví, takže to si myslím, že je velice důležité pro nás všechny.

Takže proto vás chci požádat, abychom k tomu přistoupili všichni zodpovědně. Samozřejmě občany chci požádat ještě o trpělivost. My si určitě po Velikonocích na vládě na základě celkové situace, a jsem přesvědčen, že to jde správným směrem, sedneme a oznámíme nějaké termíny návratu do škol a další věci, které by samozřejmě měla vláda potom jednotně odsouhlasit, jednotně zkomunikovat a samozřejmě to nejdůležitější dodržet. Tak proto je to důležité, abychom to tentokrát nezpackali, a proto žádám o vaši podporu a pochopení. Děkuji.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Okamura žádal, aby sněmovna projednávala vládní nákupy roušek. Nikdo další nechtěl Nouzový stav životy nechrání, zní z Trikolóry Šéf Motola Ludvík: Vyhrabeme se z toho i bez nouzového stavu, už bych rozvolňoval. Na nabídku ministra zdravotnictví bych... Komunisté podpoří Babišovi prodloužení nouzového stavu. Jde o „režim na Velikonoce“

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.