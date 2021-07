Premiér Babiš: Pikantní dotaz, když váš ministr pro to neudělal nic. My dali na kůrovec 7 miliard

reklama

Musím říct, a děkuji za dotaz, že je velice pikantní, že se mě na to ptá poslanec KDU-ČSL. A já vám řeknu proč. Protože když váš předseda byl ministr zemědělství, tak nedal na kůrovec ani korunu. On že nejenom nedal ani korunu, ale na lesnickou podporu nedal téměř nic, a to byly skvělé časy rozpočtu. A dokonce zapomněl i na ty zemědělce. V září 2017 sliboval 3,5 miliardy na sucho, a to jsme řešili potom my jako nová vláda. Takže já myslím, že za nás šlo v roce 2020 na podporu, lesnickou podporu 15 miliard 610 milionů, z toho 7 miliard na kůrovec.

Takže je velice pikantní, že se mě na to ptáte vy (se smíchem) z KDU, když váš předseda pro to neudělal vůbec nic. A v roce 2021 dáváme na lesnickou podporu 16 miliard 120 milionů, z toho na kůrovec 7 miliard. Protože za období ministrování vašeho předsedy jste pro lesy neudělali vůbec nic, a nechali jste je zničit tím kůrovcem. Takže to mě velice mrzí. A my samozřejmě to musíme udělat. A ministr zemědělství má připraven materiál do vlády, kterým požádá o uvolnění potřebných finančních prostředků na třetí fázi poskytování finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za škody vzniklé v roce 2020. A tyto prostředky zatím nejsou součástí schváleného státního rozpočtu na rok 2021. Ale paní ministryně Schillerová ve spolupráci s panem ministrem Tomanem to řeší.

Takže já myslím, že je to na dobré cestě. Ten finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 dostalo 9 900 žadatelů. A 6 000 příjemců je obdrželo ještě v roce 2020, a zbytek v tomhle roce, letošním roce. Takže ministerstvo poskytlo 4 miliardy nestátním organizacím, a 2,5 miliardy státním lesníkům. Takže ten příspěvek samozřejmě slouží primárně k zalesnění holin vzniklých kůrovcovými těžbami, k následné péči o mladé lesní porosty a k odborné správě lesa či údržbě lesní, dopravní sítě.

Takže za naší vlády jdou obrovské miliardy na podporu lesnictví a kůrovce. Takže jsem rád, že se na to ptáte, protože my jsme zdědili tu katastrofu po kůrovci po předchozí vládě.

