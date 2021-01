Premiér Babiš: Pokud budou ruské a čínské vakcíny v pořádku, tak Evropa s tím nemá problém

reklama

Takže dobrý den všem. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji dnes před vás jménem vlády se žádostí o prodloužení nouzového stavu, který vláda vyhlásila usnesením číslo 957 ze dne 30. září 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky. Tento nouzový stav byl poté prodloužen celkem už pětkrát a dnes vláda před vás, Poslaneckou sněmovnu, předstupuje znovu s novou žádostí o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů, to je do 21. února 2021. Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu hlavně z důvodu dosáhnout zásadního obratu v boji s koronavirovou epidemií, což se nám nemůže povést bez protiepidemických opatření a samozřejmě stále máme v nemocnicích hospitalizovaných 6 390 našich spoluobčanů, z toho 1 100 na jednotkách intenzivní péče. A samozřejmě je na místě znovu poděkovat našim zdravotníkům, kteří skutečně bojují často více než 12 hodin denně za záchranu životů našich spoluobčanů. My skutečně potřebujeme prodloužit ten stav nouze, a to hlavně z toho důvodu, že musíme dělat plošná opatření, plošná opatření. A bez toho prodloužení stavu nouze je zkrátka dělat nemůžeme. Já myslím, že jsem to tady představoval opakovaně a že myslím, že všichni chápou, jak je to důležité.

Anketa Zachrání nás vakcína proti covidu-19? Ano 31% Ne 69% hlasovalo: 5823 lidí

A samozřejmě ta hlavní debata je o očkování. A já bych na tomto místě zopakoval, jaký je stav očkování. My jsme od prvních dodávek 26. prosince minulého roku do včera, kdy přišla dodávka Pfizeru krácená asi o 15 %, obdrželi 248 625 vakcín, v přepočtu lahvička - 5 vakcín. A do dnešního rána podle ISIN bylo naočkováno 154 989 našich spoluobčanů. Takže ten hlavní náš problém je, a to je problém všech evropských států, že nemáme dostatek vakcíny. A Evropa objednala, Evropská komise a my jsme se domluvili, všechny členské státy, že budeme společně objednávat, objednala 2 miliardy vakcín pro 477 milionů obyvatel Evropské unie, 27 členských států, od pěti výrobců. Od pěti výrobců. A navíc Evropská komise, a na tom participovala i Česká republika svým finančním příspěvkem, předplatila těmto dodavatelům tři miliardy euro. Tři miliardy euro. Ale bohužel ta poptávka je obrovská a ty dodávky váznou. Co se týká Pfizer a BioNTech, Evropa objednala nejdřív 200 milionů, potom (?)100 milionů, čili 300 a teď ještě doobjednala 200 milionů. Takže celkem 500 milionů a dodavatel argumentuje teď a včera nám bohužel tedy oznámil, že dodávky 28. ledna budou kráceny téměř o 30 %, i 4. února i 11. února, i když původně bylo přislíbeno, že krátí jenom včerejší dodávku. Takže je to velký problém a dodavatel argumentuje úpravami ve výrobě, aby mohl navýšit tu kapacitu, kterou jsme si objednali jako Evropa, o 200 milionů. Takže my samozřejmě se snažíme aktivně to řešit. Já jsem o tom mluvil a psal si několikrát i s kancléřkou Merkelovou, se Sebastianem Kurzem a také jsme poslali dopis: premiér, kancléř Rakouska, řecký premiér, dánská premiérka a já jsme poslali dopis předsedovi Evropské rady, kde hlavně apelujeme na to, aby Evropská agentura, léková agentura už konečně schválila vakcínu AstraZeneca. Velká Británie očkuje vakcínu AstraZeneca od 4. ledna. A AstraZeneca, já tady mám celý seznam zemí, které schválily vakcínu AstraZeneca: Argentina, Brazílie, Dominikánská republika, Indie, Irák, Mexiko, Mongolsko, Maroko, Pákistán a Velká Británie očkuje od 4. ledna a my si myslíme, že skutečně potřebujeme urychleně, aby Evropská agentura schválila tuhle vakcínu, která by samozřejmě umožnila i očkování u našich praktiků, kteří to sice teď dělají, ale samozřejmě tato vakcína je na to podstatně vhodnější. Dnes večer je Evropská rada, to znamená všichni premiéři a prezidenti Evropy a my určitě budeme znovu apelovat, tak jak jsme už apelovali 10. prosince, když jsme říkali předsedkyni Evropské komisi, proč už Velká Británie očkuje Pfizer, BioNTech od 8. prosince, a my jsme museli čekat na to schválení až do 23. 12. a začali jsme očkovat až 27. 12., podle toho, jako to bylo domluveno. Takže to je hlavní problém.

Samozřejmě u nás proběhla velká debata o rezervačním systému. Dnes ráno měl pan ministr Blatný tiskovou konferenci, kde oznámil vstřícné kroky, protože fakt bylo velmi problematické, aby naši senioři nad 80 let vlastně museli do toho systému opakovaně chodit místo toho, aby dostali jasnou zprávu, kdy mají termín. Ten počet registrací k včerejšímu večeru byl 173 tisíc, počet rezervací 72 180 a čekající na rezervace 100 tisíc. Ale postupně se to zlepšuje a samozřejmě každý takový systém má své porodní bolesti. Ale já myslím, že to řešíme a ty problémy, které vznikly, byly hlavně na straně očkovacích míst, konkrétně například v Ostravě, kde z nepochopitelných důvodů neočkovali v sobotu a vymlouvali se na centrálu, a byl to hlavně jejich problém. Takže očkování je samozřejmě základní. Ono to trošku připomíná tu situaci s rouškami, i když samozřejmě je to neporovnatelné, které, ano, vlastně za první vlny byl problém, velký problém, dneska jich máme na skladě 80 milionů, a samozřejmě ten vývoj s těmi vakcínami v čase si myslím se zásadně změní. My jsme objednali téměř 20 milionů vakcín, 20 milionů. To znamená, že každý občan naší země, kdo projeví zájem, a já pevně doufám, že všichni projeví zájem, bude naočkován. A samozřejmě my teď máme de facto dva systémy. To znamená, ten první systém, který je spíš nesystém, bez rezervací, to samozřejmě aby byli naočkováni zdravotníci a senioři v domovech seniorů a od 15. ledna senioři nad 80, kdy já jsem opakovaně apeloval na to, abychom preferovali naše seniory nad 80. Oni jsou bych řekl velice důležití, samozřejmě zdravotníci, kteří se starají o naše pacienty a hlavně na covidových jednotkách jsou určitě nejdůležitější. Takže my skutečně děláme maximum pro to, abychom to očkování zvládli.

K tomu je samozřejmě potřeba spolupráce s kraji. My jsme už vysvětlovali opakovaně, že ty první dodávky byly rozděleny podle kapacit očkovacích center, a ta očkovací centra mají hlavně fakultní nemocnice. Protože my tady máme systém 31 očkovacích center, z toho 19 je pod státem, pod Ministerstvem zdravotnictví a obrany a zbytek je pod kraji. A Praha jako kraj nemá žádné centrum, to znamená, všechno chodí do nemocnic, které jsou pod Ministerstvem zdravotnictví a pod Ústřední vojenskou nemocnicí.

Ta spolupráce si myslím je dobrá, ne všechny kraje očkují stejně, některé začaly očkovat Integrovaný záchranný systém, což nebylo určitě doporučeno, ale samozřejmě záchranky ano. Ale určitě chci poděkovat všem hejtmanům, hlavně těm, kteří nedělají z očkování politiku a chápou, že boj s virem není o boji s Babišem, ale o boji za zdraví těch nejohroženějších skupin. A samozřejmě já s nimi komunikuji a je mi líto, pokud někteří komunikují přes sítě nebo přes média, to není pro mě ta správná komunikace, na kterou bych já měl reagovat. Já jsem k dispozici všem. Snažíme se skutečně to propojovat.

My jsme teď zásadně změnili ten systém rozdělování od této středy, od včera, který je založen na propočtu seniorů nad 65 let a podle jednotlivých krajů teď ty dodávky jsou organizovány. Takže je to o těch vakcínách. My určitě potřebujeme, aby Evropská komise, nebo agentura hlavně schválila ty další vakcíny, a budeme dnes večer určitě dělat maximum pro to, aby se to nějakým způsobem povedlo.

Náš problém je samozřejmě, že Pfizer BioNTech je americká firma, ty smlouvy byly uzavřeny Evropskou komisí a musíme postupovat společně. Při této příležitosti bych chtěl zopakovat stanovisko, co se týče ruské a čínské vakcíny. Je o tom velká debata a já myslím, že je to úplně jasné. Já jsem o tom mluvil s paní kancléřkou Merklovou, která měla předsednictví, a jednoznačně řekla, že pokud chce Rusko dodávat vakcínu do Evropy, nebo Čína, tak má možnost požádat Evropskou lékovou agenturu o schválení. Takže je jasné, že pokud se tohle povede, tak tady není žádný nějaký politický přístup. Pokud ty vakcíny budou v pořádku, tak samozřejmě Evropa - evropská agentura s tím nemá problém. Takže není to o tom, že bychom o to usilovali, my usilujeme hlavně o to, aby Evropa měla vlastní výrobu a v únoru by měla být zprovozněna výroba evropské vakcíny, abychom nemuseli zkrátka být závislí na mimoevropských dodavatelích. Ale to si samozřejmě vyžádá delší čas a není to na stole. Takže znovu opakuji, ruská a čínská vakcína, pokud požádají EMA, tak samozřejmě to určitě bude objektivně posouzeno.

Já jsem zaznamenal v Srbsku, že dostali vakcínu z Číny i z Ruska, samozřejmě bude zajímavá pro Evropu ta zpětná vazba.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Toto je to nejdůležitější, ale samozřejmě mezičasem máme tady velký problém, a to je ta britská mutace koronaviru. My o tom komunikujeme hlavně s nejbližšími sousedy, to znamená Rakousko a Německo. My jsme velice podrobně - a o tom bude mluvit určitě pan ministr, o tom sekvencování, jak ten vir se vyskytuje v naší populaci. Ten vir není nebezpečnější, ale šíří se rychleji a je to problém. Samozřejmě naši sousedi reagují a například sousední Bavorsko zavedlo povinnost nosit respirátory v obchodech i v dopravě, samozřejmě i situace kolem nás je stále velice složitá. Sasko zavedlo například zákaz vzdalovat se z bydliště na víc než 15 km. V Paříži platí zákaz vycházení od 6 hodin večer, a také se to striktně dodržuje. Nejsem si jist, jestli u nás je ta situace, spíš si myslím, že je to naopak.

Takže my samozřejmě čelíme vždycky kritice, ale zkrátka nejsme schopni to zvládnout sami bez spolupráce s našimi občany. Určitě mě mrzí, když vidím, jak všichni teď jezdí údajně na služební cesty do Špindlu a jiných horských středisek, jsou tam samozřejmě otevřené restaurace v těch hotelích, a my je podporujeme, ale to určitě - i další příklady, kde někteří majitelé restaurací protestují a vlastně stále nechápou, jak nebezpečný je ten vir. Já jsem minule o tom mluvil, v neděli, o tom případu padesátiletého člověka, který byl proti rouškám, který zásadně nenosil roušky a nakonec naštěstí ho zachránili, ale měl namále a téměř zemřel. To jsou případy, které jsou velice varující a my bychom byli rádi, kdyby to všichni pochopili. Já myslím, že většina naší populace to chápe.

A hlavně proč my žádáme o prodloužení nouzového stavu - protože to naše zdravotnictví zkrátka potřebuje oddech. My máme velký počet hospitalizovaných a tentokrát ministr jasně řekl, že musíme čekat, až ten počet hospitalizovaných klesne na 3 tisíce a na JIPkách na 450. Musíme být velice obezřetní, co se týče té britské mutace.

Já mám samozřejmě na vás prosbu, chci vás požádat, abyste přijali náš návrh na prodloužení nouzového stavu o 30 dnů. Chceme poprosit, pokud je to možné - (snaha?), abychom se vyhnuli zkrácení nouzového stavu, se samozřejmě pravidelně děje, ale ta situace je stále vážná a teď si myslím, že je to velice důležité. My můžeme samozřejmě diskutovat o tom, co se stalo o Vánocích, co se stalo po rozvolnění 3. 12., proč to tak prudce narostlo, jaký byl ten přenos podle mobility a dalších věcí, ale teď je ten moment, který nesmíme promarnit a teď je šance, i zároveň s tím očkováním, tu situaci lépe zvládnout. Takže my máme povinnost naše spoluobčany ochránit před virem, my máme tu zodpovědnost, ale myslím si, že jsme i tady možná trošku společně zodpovědni za to i v rámci toho, že Sněmovna rozhoduje o prodloužení nouzového stavu.

Já bych chtěl apelovat na občanskou zodpovědnost, na lidskou ohleduplnost. Zkuste pochopit tu situaci a podpořit naši žádost.

S ohledem na výše uvedené vláda žádá podle článku šest odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyslovení souhlasu s prodloužením doby nouzového stavu do 21. února 2021.

Já vám děkuji za vaši ohleduplnost a případnou odpovědnost. Děkuji.

Psali jsme: Premiér Babiš: Každý IT systém má nějaké porodní bolesti Babiš: Povolíme spodní prádlo Premiér Babiš: Tehdy naše země čelila okupaci, dnes zákeřné pandemii Babiš: Registrační očkovací systém funguje dobře! Ve vzduchu je prý i vyznamenání

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.