Premiér Babiš: Problematika Středočeského kraje je jasná - doprava

Na úvod středeční návštěvy se uskutečnilo společné jednání s Radou Středočeského kraje. Na něm členové vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem jednali s radními o jednotlivých problémech kraje, opravách silnic II. a III. tříd i rozpočtovém určení daní.

V Kladně a Velké Bučině se poté ministři a ministryně zabývali dopravní situací, a to jak rekonstrukcí silnic, tak nedostatečnou kapacitou na železničních tratích. Mimo jiné jde o modernizaci příměstské linky Praha – Kladno, kde by mělo dojít ke zdvoukolejnění, elektrizaci a zvýšení rychlosti až na 130 km/hod. Trať je součástí projektu na vybudování železničního spojení na pražské Letiště Václava Havla. Regionem povedou také plánované vysokorychlostní tratě, které by měly ulevit příměstským linkám. U části z nich už probíhá zpracování studie proveditelnosti.

„Problematika Středočeského kraje je jasná, a to je doprava – okruh Prahy, spojení centra Prahy, Letiště Václava Havla a Kladna a samozřejmě dálnice Praha – Tábor a celkově doprava a stav silnic II. a III. tříd. V Libereckém kraji jsme 13. března slíbili, že seženeme peníze na opravu silnic II. a III. tříd pro kraje. S Asociací krajů jsme se domluvili, že kraje si budou řešit provozní záležitosti a my se soustředíme na peníze na silnice, a to se nám povedlo,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Na zámku v Mělníku se poté ministři a ministryně setkali se starosty obcí a měst Středočeského kraje. Tématem diskuze byla dopravní infrastruktura v okolí Kralup nad Vltavou, letiště Aero Vodochody, přeplněné kapacity škol a přetěžování krajských komunikací třetí tříd.

Dalším bodem programu byla elektrárna Mělník v Horních Počaplech, kde by se měla do roku 2024 vybudovat nová spalovna komunálního odpadu. V elektrárně, která je nyní významným zdrojem znečištění ovzduší, má postupně dojít k útlumu výroby elektrické energie a zůstane zachováno pouze zásobování teplem. Premiér Babiš zdůraznil především to, že vybudování spalovny nesmí mít výrazný dopad na obyvatele a je nutné před jejím zprovozněním dokončit obchvat Mělníka. Převzal si také petici proti spalovně se třemi tisíci podpisy místních obyvatel.

Na zámku Přerov nad Labem jednala vláda o jeho možném převodu na kraj. Současným vlastníkem je Český rozhlas, což podle zákona neumožňuje, aby areál převzal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kromě toho byl tématem rozvoj turismu v kraji, který má velký potenciál, ale nedaří se ho plně využít a počet přenocování v kraji je relativně malý.

Na Základní škole a Praktické škole Český Brod se následně kabinet zabýval nedostatkem kapacit ve stravovacích zařízeních. Město problém prozatímně vyřešilo přebudováním bývalé nemocniční prádelny na jídelnu a z nevyužívaného nemocničního pavilonu vznikla nová budova pro nejmladší děti. Vzhledem k nárůstu počtu dětí se ale problém bude po letech znovu opakovat.

Závěrečnou zastávkou byl skanzen v Kouřimi. Ministři a ministryně si v Muzeu lidových staveb v Kouřimi prohlédli část expozic a zajímali se o další rozšiřování skanzenu, včetně možnosti dotací na výstavbu nových domů i na provoz.

Středočeský kraj navštívili členové vlády, do jejichž resortů spadají problémy daných oblastí. Byli to první místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec, ministryně financí Alena Schillerová, ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner, ministr dopravy Dan Ťok, ministr zemědělství Jiří Milek, ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a ministr kultury Ilja Šmíd. Části programu se zúčastnil také vládní zmocněnec pro sport Milan Hnilička.

Dalším cílem vlády bude Královéhradecký kraj, kam zamíří v pondělí 9. dubna.

autor: PV