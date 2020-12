Premiér Babiš: Šel jsem příkladem, abych vyvrátil nepravdy o vakcíně

reklama

Vážení spoluobčané, dámy a pánové,

vítám vás v mém pořadu Čau lidi. Ano, je zase neděle. A dnes to byla jiné neděle. Ano, nechal jsem se očkovat. Dnes ráno těsně před osmou hodinou jsem se nechal očkovat jako jeden z prvních v ČR. Proč? Abych šel příkladem. Šel příkladem pro ty, kteří nevěří, že ta vakcína je ta naděje, která nás zbaví toho hrozného viru.

A včera večer v Televizních novinách, když dělali anketu v ulicích, zda se lidé nechají očkovat, jedna paní na ulici řekla: „Já si počkám, až se nechá očkovat pan Babiš. Jestli to přežije, že ten přežije všechno, tak pak možná taky.“ Takže vidíte, teď je téměř 12 hodin, a já jsem stále naživu. Takže mohu skutečně doporučit. Nic jsem necítil, neměl jsem žádné příznaky. Zopakuji si to za 21 až 30 dní.

Se mnou se v Ústřední vojenské nemocnici nechala očkovat i paní Emilie Řepíková, válečná veteránka, které je 95 let, a je jednou ze 600 žen a 12 tisíc dobrovolníků, volyňských Čechů, kteří šli z vlastní vůle bránit zemi, proti vůli rodičů. Bylo jí 16 let, když se dostala až na Duklu. Celkem fajn jsme si popovídali. Měla hlavně starost, proč se práškují pole, a co ty hnojiva, včely a tak dále. Takže jsem se jí snažil vysvětlit, že ne všechny informace v médiích jsou ty pravdivé.

Důležité také je, že v Motole se nechal očkovat pan profesor Pafko, známý chirurg, který řekl asi citát dne: „Lidé věří lékařům až tehdy, když se dostanou na intenzivní péči, ale s očkováním si poradit nenechají.” A nerozumí tomu. Já s ním souhlasím. Prosím vás, skutečně, ptejte se vašich praktických lékařů. Očkování je konečně řešení proti pandemii covid-19.

Ta situace stále není dobrá. Když se podívám na to, jak to dnes vypadá v nemocnicích, tak máme stále v nemocnicích 4 226 hospitalizovaných, na jednotkách intenzivní péče 744 osob. Včera bylo do nemocnic přijato 352 nových pacientů, bohužel. Celkově od začátku pandemie bohužel zemřelo 11 044 lidí. Je mi to velice líto. Musíme na to myslet. A teď vám ukážu video.

To video jsem vám ukázal, protože jsem minulý týden potkal dvacetiletou studentku 2. ročníku lékařské fakulty, která pracuje jako dobrovolník na jednotce intenzivní péče v jedné z pražských nemocnic. Ona mi vyprávěla, jak to tam ve skutečnosti chodí. Jak celý den bojují za životy našich spoluobčanů, jak tam umírají lidé. Jak se několikrát převlékají, jak nemohou dýchat, jak jsou zpocení, jak tam dělají hodiny a hodiny. A potom, po jedné šichtě šla ven, a potkala lidi, kteří demonstrují proti nošení roušek. Tak snad si to nikdo nevymýšlí ty hospitalizované. Takže by bylo dobré, abychom si skutečně uvědomili, že tady jde o životy našich spoluobčanů.

Mě samozřejmě velice mrzí ta opatření, která platí znovu od dnešního dne. My jsme v tom ale s vámi. Já bych taky chtěl lyžovat. Moje dcera Vivien od 6. březnanebyla ve škole, je na distanční výuce. Můj syn, kterému je 16 let, Frederik, byl v tomto roce jenom 2 týdny na prezenční výuce ve škole. Taky bych chtěl chodit se ženou do kina, taky bych chtěl lyžovat, taky bych chtěl chodit do restaurací. Ale nemůžu. Takže zkusme to pochopit.

Ten vir si nikdo nevymyslel. Přišel, změnil nám životy, je maximálně zákeřný, a my ho musíme porazit. Porazíme ho očkováním, porazíme ho vakcínou. Proto ti, kteří ještě nejsou přesvědčeni, mají samozřejmě ještě čas, aby uvěřili.

My jsme jako vláda objednali z Evropské unie, která nakupuje pro všechny členské státy přesně 15 901 700 vakcín pro 8 953 849 občanů ČR. Samozřejmě jsme na to očkování připraveni. Nejdřív, dnes, se očkují ve čtyřech pražských nemocnicích a dvou brněnských nemocnicích hlavně lékaři, sestry a ti, kteří bojují v první linii. A samozřejmě i senioři. I ve vojenské veteráni. Takže je jasný plán, jak budeme očkovat.

Ale v této chvíli máme jenom vakcínu od firmy Pfizer/Biontech. Je to vlastně německá vakcína, která se vyrábí v Belgii, a byla jako první odsouhlasena EU. Je jako jediná k dispozici. My jsme této vakcíny objednali 4 miliony kusů, minulý týden se nám povedlo to navýšit na 8 milionů. To znamená, že těch 31 očkovacích center, které máme připravené, budeme muset rozšířit. Protože tato vakcína má specifikum, že musí být transportována a skladována při teplotě -70 °C.

Takže tohle všechno se připravuje, a my samozřejmě máme jasný plán, jak budeme očkovat, jak budeme očkovat rizikové skupiny. Připravuje se spolupráce s kraji, fungujeme, diskutujeme s hejtmany, ministerstvo předložilo novou verzi očkovací strategie. Samozřejmě se připravuje rezervační systém, připravuje se marketingová kampaň. Takže samozřejmě to očkování potrvá asi 9 měsíců. Ale uděláme maximum pro to, abychom ten termín zkrátili. Pro ty, kteří nejsou ohroženou skupinou, se předpokládá, že očkování začne koncem března. A celkově se předpokládá, že budeme očkovat až do září. Ale uděláme maximum pro to, abychom ten termín zkrátili. Takže to je to nejdůležitější, co nás čeká.

Ta druhá dodávka od firmy Pfizer v množství 19 500 dávek by měla dorazit příští týden. Ta už bude rozdělena mezi jednotlivými kraji, to znamená hlavně bude dodávka do Fakultní nemocnice Ostrava, která by měla dostat 2 925 dávek, protože skutečně situace v Moravskoslezském kraji je nejhorší. Je tam nejvíce pacientů v nemocnicích, je tam nejvíce pacientů na JIPkách. Celkově dostaneme od firmy Pfizer v prosinci a v lednu 355 875 dávek. Samozřejmě se budeme snažit ty dodávky urychlit, a také budeme doufat, že ta druhá vakcína od firmy Moderna, která údajně má logistiku a skladování při -20 °C, by měla být schválena v lednu. Budeme se snažit, abychom dostali ty dodávky co nejdříve.

Takže je to velká výzva, my samozřejmě budeme čelit situaci, kdy ti, kteří chtějí vakcínu, ji budou chtít co nejrychleji. Tam poprosím o trpělivost, že hlavně musíme očkovat skutečně ty naše nejrizikovější spoluobčany, a potom přijdou na řadu další. Veřejnost bude průběžně informována, budeme dělat kampaň. Ten systém rezervace očkování bude stejný jako to máme s antigenními a PCR testy. To znamená, že to bude na na crs.uzis.cz, a v průběhu ledna tenhle rezervační systém bude spuštěn. Zatím to není potřeba, protože se soustřeďujeme hlavně na skupiny v domovech seniorů, v domovech sociální péče. A samozřejmě senioři, kteří nejsou v domovech seniorů budou mít možnost si rezervovat buď přímo v tom rezervačním systému, ale nejlépe přes praktického lékaře. Takže tolik k očkování, je to velká výzva. Je to nás největší úkol pro příští rok, na to, abychom se skutečně vrátili do normálního života.

Z další věcí, velice stručně. Sněmovna schválila rozpočet a takzvaný daňový balíček. Jsem velice rád, že schválila můj návrh na snížení daně pro všechny zaměstnance, pro zaměstnance soukromých firem, pro zaměstnance státních firem, pro samosprávu. Můj návrh, že od 1. ledna budou mít všichni zaměstnanci nižší daň, budou platit jenom 15 procent místo 20,1 procenta jako doposud. Ano, zrušili jsme superhrubou mzdu. Tenhle produkt, který kdysi prosazovala ODS, a nakonec ho neprosadila. Teď jsme to prosadili víceméně společně s dalšími stranami ve Sněmovně.

Mě strašně zaujala ta debata, diskuse mezi ČSSD a ODS, takzvaný levo-pravý střet. Ale tak jsem si říkal, že vlastně kdyby hnutí ANO nepřišlo do politiky a nerealizovalo tyhle de facto programy těch tradičních stran, které o tom vždycky mluvily, ale nikdy je nezrealizovaly, a ty jsou realizovány díky nám, tak samozřejmě by zůstalo jenom u slov.

Platí to, co jsem vždycky říkal. Hnutí ANO 2011, které jsem vymyslel a založil 11. května 2012 je hnutí pro všechny. Máme program pro všechny. A my jsme ho také zrealizovali. Ten čas rychle běží, a možná zapomínáte. Takže já všech ty věci, které jsme udělali v politice sepíšu a dám vám je znovu vědět. Navyšování důchodů, navyšování platů, snížení zadlužení České republiky absolutně a vůči HDP; to, že jsme vždycky měli peníze na výstavbu dálnic, obchvatů; že jsme navyšovali peníze do vědy a výzkumu, že jsme zdvojnásobili rozpočet armády, že jsme zdvojnásobovali podporu sociálních služeb, že jsme dali zdravotnictví tento rok 20 miliard a příští rok 53 miliard, že jsme porazili hazard, že jsme snižovali daně, DPH; EET, kontrolní hlášení a další věci. Je toho strašně moc.

Hnutí ANO, a já sám, mohu tohle všechno dát na papír a dokázat. Ptejte se, co udělali naši předchůdci. Kdyby něco udělali, tak bych nikdy do té politiky nešel. Já si myslím, že i v zahraniční politice a v našem postavení v EU se máme čím pochlubit.

Takže buďme hrdí na naši zemi, buďme hrdí Češi. Máme být na co hrdí. A přejme si, aby ten příští rok byl podstatně lepší. Zapomeňme na tenhle hrozný rok. Příští rok je to o očkování a o návratu do normálního života. Spolu, když se semkneme, tak to zvládneme.

Přeji vám hodně zdraví a těším se příště.

