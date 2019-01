Premiér Babiš: Singapur je z hlediska HDP na obyvatele de facto lídr na světě

Předseda vlády Andrej Babiš zahájil v neděli 14. ledna 2019 svou týdenní pracovní cestu po Asii. Nejdříve navštívil Singapurskou republiku, kde se v pondělí 15. ledna 2019 setkal s prezidentkou země Halimah Yacobovou a předsedou vlády Lee Hsienem Loongem. Společně jednali o vzájemné obchodní spolupráci, tématech z oblasti vědy, výzkumu a školství a příležitostech pro obrannou spolupráci.

Premiér Andrej Babiš přicestoval společně se zástupci podnikatelské delegace do Singapuru v odpoledních hodinách místního času. Jeho první kroky vedly do prezidentského paláce, kde byl oficiálně přivítán předsedou vlády Singapurské republiky Lee Hsienem Loongem. Poté se premiér setkal s prezidentkou Singapurské republiky Halimah Yacob a předsedou vlády Singapuru Lee Hsienem Loongem, se kterým vedl bilaterální jednání především o otázkách obchodní spolupráce.

„Singapurem jsem skutečně uchvácen, protože je to sice země desetkrát menší, než Česká republika, má polovinu obyvatel, ale z hlediska HDP na obyvatele je de facto lídr na světě. Po příletu zpátky domů navrhnu ministrovi zahraničí, abychom otevřeli v Singapuru české velvyslanectví. Vždyť právě tady se dělá byznys, je to brána do Asie a my u toho chybíme. Rezidentní velvyslanec v Indonésii sem jezdí z Jakarty třikrát ročně a to rozhodně nestačí,“ uvedl po jednání premiér Babiš.

Předsedové vlád diskutovali také o příležitostech pro obrannou spolupráci. Předseda vlády České republiky ujistil singapurského premiéra, že české společnosti mohou nabídnout špičkové technologie např. v oblasti IT, nanotechnologií, biotechnologií, lékařských technologií, E-commerce, ale také v obranném průmyslu.

Kromě obchodních témat se debata dotkla oblasti vědy, výzkumu a školství. „Pan Havlíček měl na jednání s premiérem možnost odprezentovat náš projekt z oblasti vědy a výzkumu. Panu singapurskému premiérovi jsme nabídli, aby nominoval do naší Mezinárodní rady pro vědu a výzkum zástupce ze Singapuru, což ho celkem zaujalo a předpokládám, že by k tomu mohlo dojít,“ vyjádřil se Andrej Babiš.

Celodenní program byl zakončen slavnostní večeří podávanou v prezidentském paláci předsedou vlády Singapuru Lee Hsienem Loongem, které se zúčastnila také ministryně obchodu a průmyslu Marta Nováková se zástupci z řad podnikatelské delegace.

Singapur patří mezi ekonomicky nejvyspělejší státy světa a je vstupní branou na trhy jihovýchodní Asie. V březnu 2016 otevřela agentura CzechTrade novou zahraniční kancelář v Singapuru. V roce 2017 přesáhl export z ČR hodnotu 300 milionů dolarů. V roce 2018 podepsala Evropská unie a Singapur dohodu o volném obchodu a dohodu o ochraně investic.

