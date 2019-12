Premiér Babiš: Slíbil jsem, že přijdu, jsem tady a nic

Dobrý den, dámy a pánové.

Já vás paní poslankyně, poprosím o chvilku trpělivosti. Já jsem se těšil na interpelace. Ještě před chvílí byly tři a už jsou jenom dvě, to je strašný. Slíbil jsem, že přijdu, jsem tady a nic, nepřišli do práce. No, hned k tomu přejdu, v podstatě s vámi souhlasím.

Prosím vás, dnes byla schůze o údajném střetu zájmů nějakého Babiše. Babiš nemá žádný střet zájmů a nic se nebude vracet. Znovu mě čeká Česká televize a tady média stále lžou a opakují, že se něco bude vracet. Já jsem strašně rád tedy, že Magistrát Prahy - a tady byla ta naděje, že pan Pirát Kopřiva přijde, ale on tu interpelaci stáhl, to mě strašně mrzí. Protože pan Pirát Kopřiva vlastně chce ode mě věc, kterou vlastně bych měl porušit nějaká pravidla -

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Pane premiére, já bych vás požádal, abyste se věnoval interpelaci, která byla vznesena.

- a dneska na té tiskové konferenci magistrátu vlastně došlo i k roztržce mezi koaličními partnery, protože pan primátor Hřib chce zveřejnit něco v rozporu s pravidly Evropské komise. A dokonce pan Čižinský prohlásil, že pokud chceme, aby premiér respektoval pravidla Evropské unie, tak bychom je měli respektovat také. Dneska byla mimořádná schůze a paní Dostálová nedostala slovo vůbec, nedali jí slovo. Takže opozice svolá schůzi kvůli střetu zájmů a paní ministryně nemá možnost to vysvětlit. Takže třikrát vlastně musela vystupovat a nedostala slovo. Tak já nechápu -

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Pane premiére, já bych vás znovu vyzval, abyste se věnoval interpelaci a otázce, která byla položena.

Takže já vůbec nechápu, proč vlastně Piráti řeší střet zájmů. Ale potom jsem na to přišel, protože paní Marvanová si stěžovala, že vlastně Piráti to pustili tomu antibabišovskému Deníku N - to je čistě antibabiš. Ti to zveřejnili. Piráti jim to hodili a Topka si stěžovala, že - my chceme taky zprávu, my chceme taky dělat PR proti Babišovi. Neuvěřitelný. Toto jsou naše média. Takže -

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Pane premiére, já vás musím znovu vyzvat, abyste se věnoval věci Istanbulské úmluvy, nebo vám budu nucen odejmout slovo.

Takže já bych chtěl jenom říct, prosím vás, že dneska komisař Johannes Hahn výboru pro rozpočtovou kontrolu řekl: "Musíme postupovat standardně a dodržovat pravidla hry, pokud to sami chceme po členských státech. K obsahu auditu se nyní nemohu vyjádřit, finální zpráva byla odeslána do České republiky a ta se k ní nyní může vyjádřit." Takže není to konec, vážená média.

Proces auditu ale není uzavřen, ještě může dojít ke slyšení obou stran. (Mpř. Pikal: Pane premiére, já vás...) Pan předsedající se chová jak Česká televize. Faltýnkovi také nechtěli dát slovo, když jsme chtěli (nesrozumitelné) 26 mld. (nesrozumitelné) opozice prošustrovala definitivně a psychopat Wagenknecht 800 mil. (Bouchání do lavic z řad Pirátů.) Takže pan komisař Hahn - Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane premiére, já vám odejmu slovo, protože tohle nemá význam. Předseda vlády ČR Andrej Babiš: A závěr celého procesu můžeme očekávat ve druhé polovině 2020. A pak bude - (Mpř. Pikal vypnul předsedovi vlády mikrofon.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Já se omlouvám, ale máte pět minut na to, abyste adresoval interpelaci, která byla podána, nikoli otázky, které v ní vůbec nezazněly. Já teď dám možnost paní poslankyni, aby položila případně doplňující dotaz a pak budeme pokračovat. Prosím.

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková:

Já tedy myslím, že jste, pane předsedající, měl jako důsledněji trošičku vynucovat tu odpověď na mou otázku. Nicméně já chci jenom po panu premiérovi jasnou odpověď na otázku, kterou jsem kladla. A ta otázka je, že chci znát, a chtějí to znát lidé v naší zemi, jestli Istanbulskou úmluvu budeme či nebudeme ratifikovat, a jaký je postoj pana premiéra. Toť vše. Tuto odpověď chci znát.

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal:

Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na tuto otázku.

Takže závěr toho auditu se může očekávat v druhé polovině 2020. A pak bude možné dále ji zveřejnit. A pan komisař dále řekl, že pojem závěrečné zprávy je scestný. Evropská komise (Opět upozornění předsedajícího, že předseda vlády nemluví k věci.) poslala interní předběžné konstatování a ČR může dát stanovisko. (Předsedající hovoří současně s premiérem.) Pak teprve bude závěr procesu. Tečka. K Istanbulské smlouvě, paní poslankyně, prosím vás.

Já chodím na tu genderovou radu. Já jsem se ptal, na co potřebujeme nějakou Istanbulskou smlouvu. Já chci vědět, jakým způsobem naše zákony zaručují, aby nedocházelo k násilí na našich ženách. Jaká je statistika, kdo to dělá, to, co jsem si vyžádal od paní profesorky Válkové. Já si myslím, že máme české zákony a nějaké Marrákešské nebo Istanbulské smlouvy ani nepotřebujeme. Pan prezident se k tomu vyjádřil, že považuje Istanbulskou úmluvu za dokument, který Česko sice nepotřebuje, ale jeho ratifikace mu nijak neublíží, a že Istanbulská úmluva je výborná pro zaostalé země, a že je pro nás zbytečná. Takže já jsem chtěl vědět, jakým způsobem vlastně my chráníme naše ženy, našimi zákony. My bychom měli mít hlavně naše zákony, abychom ochránili naše ženy. Kdo dělá na nich násilí, jak se to řeší, jaké jsou tresty.

Takže já jsem paní profesorku Válkovou požádal, aby mi to vysvětlila. A víceméně kladu podobné otázky jako vy. Takže já jsem k tomu velice, velice rezervovaný.

Děkuji.

