Premiér Babiš: Spuštěním portálu Moje daně jsme dosáhli vyššího komfortu

Děkuji za dotaz. Ano, máte pravdu. My samozřejmě jsme vnímali specifickou situaci malých a středních podnikatelů. Tvoří drtivou většinu podnikatelských subjektů v České republice, přesně 99,8 %. A hlavně, co jsme pro ně udrželi, je, že jsme jim nenavyšovali daně, naopak, že jsme jim dali daňové slevy u živnostníků a že jsme jim zjednodušili to podnikání.

My jsme se proto zaměřili především na redukci podnikatelské legislativy, a tím i zlepšení podnikatelského prostředí v České republice. Vláda České republiky a především Ministerstvo průmyslu a obchodu realizuje sadu opatření v rámci plánu na snížení administrativní zátěže, a ty nejzásadnější opatření můžete nalézt v tzv. živnostenském balíčku na stránkách www.zivnostensky-balicek.cz. Zde transparentně uvádíme, která opatření se nám podařila zrealizovat. Jedná se o deset hlavních témat od problematiky rodinných podniků přes snížení byrokracie v oblasti statistických hlášení, dále kroky v daňové oblasti až po stavební zákon. Konkrétní výsledky jsou následovné. Podnikatelé již nemusí sledovat každý den, zda pro ně není zavedena nová povinnost. Jsou tedy kromě výjimek, které připouští zákon jen dva termíny pro účinnost nové legislativy, a to 1. ledna a 1. července.

Podnikatelská legislativa se váže k těmto dvěma dnům. Úlevou od byrokracie a papírování spojenou s finanční úsporou je od 1. ledna 2021 zavedení paušální daně pro živnostníky a další podnikatele z řad OSVČ s obratem do 1 milionu korun. Podařilo se schválit definici rodinného podniku, a to nastartovalo možnost speciální podpory těchto firem, zvýhodněné záruky za úvěry a úvěry přes Národní rozvojovou banku, dříve Českomoravskou záruční a rozvojovou banku. Rodinné podniky mají také problémy při předávání vedení nové generaci, a proto jsme připravili a zveřejnili jednoduchou příručku "Nástupnictví v rodinné firmě", jak na to. Tyto firmy zároveň registrujeme a registrace rodinných firem od března 2020. Dosud bylo zaregistrováno více než 725 firem, a je to ZDE.

Živnostenské oprávnění je možné udělat plně on-line přes portál občana, který je propojen s portálem živnostenského podnikání, portálem občana. Je zároveň umožněna registrace k daňovým povinnostem k registraci u České správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, to vše na jednom místě přes portál občana na on-line z pohodlí domova.

Urychlili jsme založení a vznik obchodní společnosti, kdy už nemusíte mít hned zřízený podnikatelský účet u banky pro složení základního kapitálu. Je možné tedy jednoduše základní kapitál do 20 tisíc korun zaplatit přímo u notáře. Účinnost od 1. ledna 2021. To znamená -vklad do 20 tisíc přímo u notáře.

Spuštěním portálu Moje daně od 28. února 2021, který se stal součástí on line finančního úřadu, jsme zjednodušili, zrychlili a dosáhli vyššího komfortu elektronické komunikace s finančními úřady.

Provedli jsme důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnocení jejich vlivu na výši obecné sazby daně. Analýza je součástí Státního závěrečného účtu, vyhodnocení vlivu daňových výjimek na výši obecné sazby bylo uskutečněno během přípravy návrhu na zrušení superhrubé mzdy.

Byla zahájena redukce zobecňování a slučování výjimek, stravovací paušál, odstranění výjimky, osvobození v podobě osvobození z daně z příjmů, z výher v hazardních hrách, osvobození příjmů plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů emitovaných daňovými rezidenty. Nezavádíme nové daňové výjimky. Sjednotili jsme a zinteraktivnili všechny formuláře pro podnikatele na jedno místo, tj. na www.bussinesinfo.cz/formulare a vytvořili jsme nové webové stránky www.bussinesinfo.cz.

Omezili jsme -

