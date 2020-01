Premiér Babiš: Stát určitě své občany nešpicluje a nechce špiclovat

Tak samozřejmě, je to lež. Je to zase lež těch médií. Já teď nevím, jestli to byla sekta Respekt, Bakalova, která vypustila tuhle lež, ale je to lež. A nic takového není. A stát určitě své občany nešpicluje a nechce špiclovat, není na to nejmenší důvod.

Ty kamery samozřejmě mají jenom jednu funkcionalitu z hlediska zájmu státu, a to je zaznamenat auto, které nemá zaplacenou dálniční známku. A teď to má být ta elektronická. A na základě toho je hned hlášeno to auto na policii a policie koná. To je jediné, co my řešíme jako stát. Takže samozřejmě my máme tady bezpečnostní sbory, které předložily požadavky na informační systém elektronické dálniční známky, který je v souladu se schváleným zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích. A samozřejmě my jsme to zakázku zrušili proti vůli těch dvou pánů, které jste jmenoval, a které já jsem vyzval k rezignaci. I prvního náměstka Čočka na Ministerstvu dopravy i pana Hořelicu. Ale oni nerezignují, protože mají pocit, že nepochybili. Já si myslím, že pochybili. Bylo to mimo vědomí vlády, mimo vědomí mé.

A samozřejmě na druhé straně my tady hlavně řešíme bezpečnost našich občanů. A bezpečnost našich občanů je pro nás prioritní. To znamená, že naše bezpečnostní složky mají nějaké požadavky, aby se zabránilo např. teroristickým útokům. Takže to není tady špiclování. Tady nikdo nikoho nešpicluje. Ale my musíme respektovat přece požadavek zpravodajských služeb. A od toho vlastně ty složky tady jsou. Ony to mají řešit. Takže dnes samozřejmě je to o bezpečnosti. Ta soutěž bude vypsaná nově. Je pravda, že nebyla vypsaná správně, že ta část ohledně call centra a e-shopu neměla být pod nějakým režimem. Ale tady samozřejmě nějaké požadavky jsou. A je to jenom pro bezpečnost českých občanů. Takže žádné špiclování není. A já to odmítám, tenhle nesmysl, co někdo napsal, a potom všichni jak je tradicí, jako opisují. A není to pravda. Znovu to odmítám.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

