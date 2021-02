Premiér Babiš: Teď to budou tři týdny pekla

reklama

Je neděle, já vás všechny zdravím. Za chvíli jdu do Primy. 1. března je první výročí toho toto prokletého koronaviru, který nám dělá ze života peklo. Včera mě poprvé v životě moje žena ostříhala. No, dopadlo to takhle, je to katastrofa. Syn říkal, že ten strojek je číslo 6, no ona to byla dvojka. Takže doufám, že jsem vás moc nevyděsil. Každý chce vědět, co bude. No, budu dělat všechno pro to, abychom zvládli pandemii, a potřebuji, abychom to dělali společně.

Nebudu to moc okecávat. Opatření, která platí od zítřka, jste určitě četli. Teď to budou tři týdny pekla. Samozřejmě, myslím na vás, hlavně na ty, kteří máte děti, a ještě máte home office. Ten home office je důležitý. Pokud můžete, nechoďte do práce. Někteří máte děti na distanční výuce už rok, je to extrémně náročné, ta psychika je strašná. Učíte děti jazyky, věnujete se jim, to je dobré. Menším čtete pohádky, pracujete z domova. Myslím na vás všechny, kteří se staráte o staré rodiče nebo o prarodiče. Starejte se, ochraňte jejich zdraví, jejich život. Bude to náročné pro všechny.

Myslím si ale, že vy všichni jste zodpovědní, dospělí a hodní. Že si uvědomujete, o co jde. Nicméně je tu velká skupina lidí, kterou nepřesvědčím ani já, ani nikdo jiný. Nechtějí se pořídit, nechtějí dodržovat opatření. Provozují stále i přes zákaz hospody a restaurace a chodí tam. Chodí ven bez respirátorů, chodí s rouškou pod nosem mezi lidmi v dopravních prostředcích. Neuvěřitelné. Nebo úplně bez roušky. Navštěvují se ve větším počtu, chodí s příznaky covidu do práce. Nejdou na test nebo nenastoupí do karantény. Ano, jsou tu a všichni je známe. Dokonce říkají v médiích, že jsou hrdí na to, že protestují proti systému. A média jim dávají prostor. Ve stejných médiích, kde každý den vychází, jaké je situace v našich nemocnicích a na JIPkách.

Umírají lidé, mladí lidé. Teď jsou mluvil s panem Frolíkem z Linetu. Také v jeho firmě někteří nevěřili. Když ale zemřeli dva 55letí kolegové, tak uvěřili. Tito lidé, kteří nedodržují, my je přeci všichni známe. Jsou bezohlední a v důsledku zlí, provokují anebo se prostě nudí. Případně jim jde jenom o kšeft nebo o to být vidět. Tohle známe už z první vlny, kdy naše média dávala prostor x údajným pseudo-epidemiologům, kteří si na tom slušně ulítli a říkali naprosté nesmysly.

Takže vzhledem k tomu, že jde o záchranu lidských životů, tak nám s prosazováním těchto opatření pomůže policie a 5 000 vojáků Armády ČR. My se musíme skutečně dostat do situace, že policie musí vymáhat u těch, kteří to nedodržují, striktně. Nechápu, proč Senát nechtěl navýšení pokuty. Abychom mohli dát pokutu těm majitelům, kteří porušují. Chtěli jsme to změnit, ale Senát nás nepodpořil, ani opozice.

Dali jsme to společně za první vlny. Já jsem se připravoval do Primy a znovu jsem si všechno přečetl, co se stalo za ten rok, co jsme spolu prožili. My vlastně jedeme od února neustále. Jedeme stále, jedeme naplno a děláme všechno pro to, abychom to zvládli. Nejde o žádné volby. Ty nesmysly, krajské volby. Prosím vás, skutečně, věřte mi, že děláme s kolegy všechno pro to, abychom vás ochránili. Nejde mi o politiku, nejde.

Za první vlny jsme ukázali neuvěřitelnou odvahu a hlavně solidaritu a disciplínu. A teď vás o ní žádám, na tři týdny. Za první vlny jsme se vystrašili, když jsme viděli Bergamo. Umírali lidé na chodbách. Pokud teď nepůjdeme do lockdownu, tak tady budeme mít naše české Bergamo. Toho jsme se strašně báli. Tři týdny. Pokud to dokážeme, můžeme už možná před, nebo po Velikonocích uvažovat o rozvolnění. A samozřejmě návrat dětí do škol, to je priorita – naše děti. A potom obchody a služby.

Samozřejmě děláme všechno pro to, abychom se co nejdříve naočkovali. V dubnu otevřeme velkokapacitní centrum v Praze, 10 000 lidí denně. Celková kapacita 120 000 denně v celé ČR. Zatím jsme dostali 877 tisíc vakcín od Pfizeru/BioNTechu, Moderny a Astry. V této chvíli, do včera, jsme naočkovali 650 tisíc lidí. Není pravda, že bychom neočkovali. Očkujeme. Od včera se registrují na Astru Zeneca učitelé. Není pravda, že by něco leželo skladem. Není potřeba nic rozvážet a zase dělat nějaká politická gesta.

My děláme všechno pro to, abychom získali maximum vakcíny. Já létám po světě, telefonuji. Ano, Izrael nám poskytl 5 000 vakcín darem, od saského premiéra dostaneme 15 000 vakcín Astra Zeneca – domluvili se premiéři Bavorska, Durynska a Saska – a jsou určené hlavně pro Karlovarský a Ústecký kraj. V březnu dorazí 1 milion vakcín, to je více než za leden a stejný počet jako za leden a únor. V dubnu 2,6 miliony dávek. Do konce června dostaneme 10,3 milionu vakcín. To znamená, že do léta chceme naočkovat přes 5 milionů lidí z celkového počtu 8,5 milionu dospělých.

Vakcíny fungují. Fungují. Rapidně klesla úmrtnost lidí 80+, kteří už vakcínu dostali. Máme mnohem méně nakažených zdravotníků. Rozhodli jsme se očkovat učitele, už 100 tisíc z nich projevilo zájem. Od 1. března otevřeme další registraci pro lidi nad 70 let. A potom samozřejmě chceme nad 60 let. Takže děláme pro to všechno, a já jsem přesvědčen, že do školního roku dostanou vakcínu všichni, kdo o ni projeví zájem.

Bojujeme za to, abychom dostali léky. Sehnali jsme skvělý bamlanivimab. Už minulý týden dostala jedna onkologická pacientka první dávku a daří se jí dobře. Vybojovali jsme Regeneron jako druzí v Evropě po Německu. Objednali jsme 12 tisíc dávek. Řeším ivermektin. Mluvil jsem se slovenskou primářkou. Včera jsem mluvil s majitelem fabriky, která vyrábí invermektin. Slíbil mi nabídku. Mluvím s primářem z Brna od sv. Anny, který už od listopadu ten ivermektin podává lidem. Je potřeba, aby skutečně lékaři byli aktivní. Abychom jenom nezamítli tyto novinky. A je potřeba, aby se Ministerstvo zdravotnictví o to také staralo.

Takže pokud se nám všechno povede, to naočkování, tak celá Evropa bude naočkována. A doufám, že budeme moci jet na dovolenou, tedy vy pojedete. Já určitě ne. Já tomu věřím. Věřím tomu, že to skutečně společně dáme.

Prosím vás ale, uvědomte si jednu věc. Ten vir mutuje. Zmutoval, máme tady britskou mutaci. Teď máme jihoafrickou. Je strašně nebezpečná. Může mutovat i u nás, hlavně kde je vysoká koncentrace viru. Může tady vzniknout nová mutace. Modleme se všichni, aby ty vakcíny fungovaly na všechny mutace.

Je to v našich rukou. Buďte prosím zodpovědní. Každý musí být odpovědný za sebe, aby se ochránil, aby ochránil své zdraví, aby se nevydal do nějakého nebezpečí. Protože už to není o starších lidech, je to o všech věkových kategoriích. Nemocnice jsou plné, jsou plné JIPky. Berte to vážně. Žádám vás o to. Důrazně vás o to žádám. Moc vám za to děkuji.

