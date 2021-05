Premiér Babiš: Ten REGN-COV2, ten Trumpův koktejl, to funguje perfektně

reklama

Děkuji za dotaz. Pane poslanče, prosím vás, já jsem byl stejně nadšený jako vy Isoprinosinem. (Směje se.) Také jsem ho užíval měsíc, a když jsem se na něj ptal, všichni ho měli.

A já říkám, proč to neřeknete lidem? Profesor Beran seděl u mě na Úřadě vlády. Takto jsem si je posadil. Tady byl Prymula (ukazuje), tady byl Beran. Dva epidemiologové, kteří seděli v kanceláři vedle sebe šest let. A každý má jiný názor na to. Každý! Když si uděláte analýzu, co všechno říkali ti epidemiologové, tak pochopíte, že tomu viru i tak ve finále nikdo nerozumí.

A já jsem byl stejně nadšený jako vy. My jsme měli Remdesivir, hurá! Plaquenil - také ho mám doma. Ivermektin už jsme řešili, ne, minule? Také se čeká, že pan Rezek ze sv. Anny udělá klinickou studii. Tak já jsem byl stejně nadšený jako vy. V Polsku to stojí 350, u nás 1 300 a nebyl, protože na těch sítích lidé tomu věřili. A potom jsem se ptal jednoho velkého ředitele velké nemocnice a říkám: Vy tomu věříte? A on říká: Ne, to je placebo. Nicméně předtím jsem byl tak nadšený, že jsem dal za stůl všechny největší experty, které znám, a říkám, toto lidem pomůže, tak to musíme udělat. Tak jsme se domluvili na klinické studii, napsali jsme... Ještě jsem panu Beranovi dělal schůzku u paní Storové na SÚKLu. Zeptejte se ho, on vám to řekne. A skončilo to tak, že zkrátka SÚKL nám vysvětlil, že to tak není, že to nefunguje, že zkrátka nejsou na to žádné průkazné odpovědi, že to posiluje imunitu, ale chápu, že lidé na to věří, ale bylo by fajn, kdyby se taková studie udělala. Protože já vím, že pan profesor Beran, já to všechno znám, v Litovli atd., ale není pravda to, co říkáte, že zkrátka proto, že není předepisován, by někdo přišel o život. To je nesmysl. Co funguje perfektně, jsou ty protilátkové koktejly, ten Bamlanivimab, který jsme dovezli napřímo, ten REGN-COV2, ten Trumpův koktejl, to funguje perfektně, a i když teď máme nízkou incidenci, ale kdyby náhodou lidé, kteří mají různé chronické choroby, mají nadváhu, mají vysoký tlak, cukrovku, tak když si to dají na třetí den pozitivity, tak to skutečně zachraňuje životy a to vím na beton, protože s paní profesorkou Vašákovou jsem to řešil x-krát, x-krát jsem to propagoval. Takže u toho Isoprinosinu já chápu vaše nadšení. Máte půl roku zpoždění po mně. Já jsem potom vychladl. Snažil jsem se, ale zkrátka SÚKL to nechce, není na to ta studie a není to tak. Ale možná samozřejmě nějaké efekty to má. Pan profesor Beran za to bojoval všude, on to všude přednáší, ale bohužel odborníci to odmítli a žádné klinické studie nebyly provedeny, takže nelze o jeho účinnosti dělat konečné závěry. Vím, že pan profesor to stále propaguje, ale zkrátka to není prokázáno. Kdyby bylo, věřte mi, že bych za to určitě bojoval ještě déle než předtím.

