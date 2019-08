Premiér Babiš: Termíny by se měly zkracovat, a ne prodlužovat

Premiéra na cestě doprovodila místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

První zastávkou předsedy vlády se stala pokračující stavba Dálnice D6 u Krušovic. V tuto chvíli probíhá realizace na celkem třech úsecích o celkové délce 14,6 kilometru. Na druhém úseku u obchvatu Řevničova se stavaři potýkali s komplikacemi v podobě sesuvného svahu. Kvůli nezbytným sanačním pracím tak došlo k prodloužení stavby o dva měsíce. První dva úseky, které navazují na stávající dálnici u Nového Strašecí, by měly být otevřeny souběžně v prosinci roku 2020. S otevřením obchvatu u Lubence se počítá na polovinu roku 2021. Náklady na tyto tři úseky dosahují výše přes 2,8 miliardy korun. V letech 2021 a 2022 pak dojde k zahájení stavby dálnice D6 ve Středočeském a Ústeckém kraji. Další úseky dálnice v Karlovarském kraji bude možné začít stavět až od roku 2024.

„Dálnice D6 ještě stále bohužel není zprovozněná. Z celkové délky 177 kilometrů máme zprovozněno 90 kilometrů a dalších 15 kilometrů stavíme. Navíc jsem se dozvěděl, že na posledním úseku má být snížená rychlost na 110 km/h a měl by být zúžený. To nechápu. Dohodl jsem se s ministrem dopravy, že úsek bude mít standardní šířku a rychlost nebude nižší. Diskutovali jsme také o tom, proč to tak dlouho trvá. Plán je do roku 2026, to se nám nelíbí. Termíny by se měly zkracovat a ne prodlužovat. Budeme se snažit dálnici dostavět co nejdříve,“ uvedl Andrej Babiš.

Dalším bodem programu byla prohlídka mostu Doubí v Karlových Varech. V loňském roce měly začít opravy mostu, ovšem kvůli havarijnímu stavu musel být nakonec zbourán. V současné době probíhá stavba nového mostu, který by měl být zprovozněn nejpozději v prosinci tohoto roku. Celkové náklady na stavbu činí 68 milionů korun.

Následně se premiér seznámil s budoucností státem vlastněného karlovarského hotelu Thermal. V současné době hotel patří mezi nejvýznamnější v Karlových Varech. V areálu hotelu je možné najít například kongresové centrum či veřejné náměstí pro pořádání kulturních i společenských akcí. Kvůli táhlým soudním sporům se do hotelu dostatečně neinvestovalo a některé části areálu jsou tak již na konci životnosti či po ní. Rekonstrukce hotelu se má zaměřit především na tři základní body. Prvním z nich je snížení energetické náročnosti budovy. Hotel za energie ročně zaplatí přibližně 25 milionů korun. Druhým krokem je zvýšení bezpečnosti za pomoci nových požárních úseků a únikových cest. Třetím krokem je pak rekonstrukce pokojů a koupelen. Důležitým krokem je také modernizace bazénu. Proces modernizace započal již v roce 2018 a podle investičního plánu se počítá s celkovými náklady 580 milionů korun. Dokončení prací se plánuje na rok 2021.

„Stát hotel v roce 1991 nevýhodně prodal. Jako stát jsme se o hotel 26 let soudili. V roce 2017 rozhodl soud ve prospěch státu. Celá budova byla podinvestovaná, zanedbaná a ještě ji poškodil požár. Hotel do rekonstrukce investuje 580 milionů. Velké téma je i bazén, který jsme v roce 2015 zavřeli z bezpečnostních, ale i ekonomických důvodů. Teď se do něj investuje 110 milionů. Bazén jsme pronajali na 15 let firmě specializované na spa a wellness služby. Bude z něj špičkové relaxační centrum pro místní i turisty. Jsem rád, že se to konečně vyřešilo,“ doplnil premiér.

Premiér s ministry navštívili také obec Josefov. Místnímu starostovi předal ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodnutí o poskytnutí dotace na výměnu kotlů v obci. Výše dotace činí 3,6 milionu korun. „O projekt kotlíkových dotací je v Karlovarském kraji obrovský zájem. Na bezúročné půjčky jsme vyčlenili 70 milionů korun, ze kterých nám zbývá už jen 15 milionů. Záleží tak především na starostech obcí, aby se do akce zapojili. Díky penězům na kotlíkové dotace pak obcím zbydou finance i na další důležité projekty,“ shrnul předseda vlády.

V obci Lomnice si Andrej Babiš prohlédl komunitní centrum, které má sloužit k podpoře sociálního začlenění díky kulturním, sociálním a rekreačním službám. V Rotavě, která dlouhodobě bojuje proti obchodu s chudobou, se premiér seznámil se zkušenostmi místní radnice s projektem, v rámci kterého tu vzniklo 11 nájemních sociálních bytů, kde je regulované nájemné.

