Premiér Babiš: V Evropě vícero států nemá koronavirus pod kontrolou

Od úterý 10. března od 18 hodin jsou v České republice zakázány divadelní, hudební, filmová představení a další umělecké, sportovní a náboženské akce, trhy, veletrhy a další veřejné i soukromé akce s předpokládanou účastí vyšší než 100 osob. Zakázána je rovněž osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních a vyšších odborných školách, na učilištích a na vysokých školách. Na základě vývoje epidemiologické situace šíření koronaviru a doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu o tom v úterý 10. března 2020 rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Žáci základních, středních a vyšších odborných škol, učilišť a studenti vysokých škol mají od středy 11. března až do odvolání mimořádné volno. O uzavření všech školských zařízení, veřejných i soukromých, s výjimkou mateřských škol rozhodl na základě doporučení širšího předsednictva Bezpečnostní rady státu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Důvodem je zhoršená epidemiologická situace v důsledku šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Ministerstvo zdravotnictví také přikročilo k zákazu akcí, u nichž se jednorázově očekává vyšší koncentrace osob. „Zakazují se s účinností od 10. března 2020 od 18 hodin divadelní, hudební, filmová a další představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky a veletrhy, a to jak soukromé, tak veřejné s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a dalších veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

„Myslíme si, že opatření jsou nutná, protože v Evropě vícero států nemá koronavirus pod kontrolou. Hlavním důvodem, proč jsme se tak rozhodli, je doporučení krajských hygieniků a náměstka ministra zdravotnictví Prymuly,“ doplnil předseda vlády a vyzval veřejnost, aby vzhledem k závažnosti situace nezbytnost tohoto opatření pochopila. „Chápeme, že to bude pro lidi velice nepříjemné, ale v každém případě chceme zabránit, aby se u nás nestalo to, co se stalo v Itálii, kde je celá země v karanténě. To je určitě velice nepříjemná situace pro celou Evropu. A proto to opatření, které si myslíme, že je velice důležité, a doufejme, že to všichni pochopí a že to podpoří. Je to opravdu nutné,“ řekl předseda vlády.

Zákaz se zatím nevztahuje na mateřské školy a další subjekty předškolního vzdělávání. Vláda chce co nejvíce občanům umožnit i za této situace chodit do zaměstnání, aby nedošlo k závažným škodám v české ekonomice. S odbory a zaměstnavateli nicméně bude jednat o tom, aby matkám s malými školáky uznaly v případě nutnosti nepřítomnost v zaměstnání jako ošetřování člena rodiny.

