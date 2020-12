Premiér Babiš: Vakcína je naší jedinou zbraní

reklama

Dobrý den, děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, obracím se na vás tento podzim již po třetí s žádostí o prodloužení nouzového stavu.

Nouzový stav působí na lidi možná skličujícím způsobem. Já bych to spíš nazval stav pomoci. Stav pomoci v ohrožení zdraví našich spoluobčanů. Já jsem si vědom toho, že nikdo z občanů ani nikdo z nás, ani samozřejmě já sám, po tomto nouzovém stavu netoužíme a přesto musíme, nebo musím, s tímto požadavkem před vás předstoupit. Důvod je jediný a prostý, a to je skutečnost, že v rámci celé Evropy pokračuje komunitní šíření viru SARS-CoV-2, nebo pandemie covid-19 a naše země není výjimkou, takže stále napříč celou Evropou je patrná velká populační nálož viru a všechny země včetně naší se potýkají s daným onemocněním a snaží se všemi dostupnými prostředky zabránit další progresi tohoto neutěšeného stavu.

Všichni víme, že jediným finálním řešením je vakcína a musíme do doby, než bude k dispozici, společným úsilím zabránit tomu, aby se počet nakažených neřízeně zvyšoval a zejména aby nedocházelo k úmrtím našich spoluobčanů, zejména těch, kteří patří k nejvíce ohroženým skupinám. A k tomu musíme mít k dispozici nástroje, které umožní zasahovat plošně na území celé České republiky a které budou efektivní. Bude i nadále třeba řízeně omezovat shromažďování, řízeně kontrolovat množství kontaktů mezi jednotlivci a bude třeba mít možnost aktivně zasáhnout v případech, kdyby se situace opět vymykala kontrole.

Poslední vývoj bohužel - a právě dnes to číslo za včerejší den není vůbec dobré. My jsme před pár dny, nebo týdnem, sice zastavili nárůst nakažených covid-19, ale bohužel ta čísla stoupají a je otázka, a je otázka, jak se to celkově vyvine. A to je samozřejmě otázka toho, že inkubační doba viru je variabilní, může být 4, 5 až 10 dnů, a my jsme rozvolnili 3. prosince a samozřejmě jsme viděli dopady a ty dopady uvidíme v čase. Vidíme to jako situaci, která je vážná, i když počet hospitalizovaných se stabilizoval, ale stále máme značný počet zemřelých.

Reprodukční číslo se zvýšilo, takže já myslím, že je jasné, že musíme požádat o prodloužení nouzového stavu. Já bych chtěl vysvětlit, proč to potřebujeme. No, my to potřebujeme proto, aby hlavně vojáci a hasiči nám pomáhali při plnění krizových opatření, to znamená, když je nějaký problém v nemocnici nebo v domově seniorů nebo v alzeimer home, tak voláme na pomoc armádu, hasiče, a to nám umožňuje ten stav. To je nějaký stav legislativy. Takže to není proto, abychom cíleně omezovali lidi, ale je to hlavně proto, abychom měli možnost nasadit vojáky, kteří nám také pomáhají v trasování nakažených, pomáhají se zajištěním odběrových míst pro testování, pomáhají v zajištění organizace a zajištění podpůrných IT systémů pro řízení všech klíčových opatření na úrovni vlády a Ministerstva zdravotnictví.

Díky nouzovému stavu také snadno, rychle a účinně můžeme zapojit studenty, zejména zdravotnických a sociálních oborů, a to zejména v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, kde chybí zaměstnanci, protože jsou nemocní nebo jsou v karanténě.

Díky nouzovému stavu lze také snadněji a hlavně rychleji nakupovat potřebné vybavení, osobní ochranné prostředky a zdravotnické prostředky.

Tak proto to potřebujeme. Když si to občané spojují s nějakými represemi, tak to určitě tak není a děláme to proto, abychom ochránili jejich životy.

Je to stav, který podle našeho stávajícího právního řádu jako jediný umožňuje aplikovat celoplošná ochranná opatření. Neumím si ani představit, co by se stalo, kdyby byla současná opatření ukončena, resp. si umím představit, že by došlo k neřízenému šíření nemoci a během deseti dnů by se opět zaplnily kapacity nemocnic a následně by došlo k velkým škodám na zdraví a životech těch, kteří jsou nejohroženější, a to jsou samozřejmě naši spoluobčané, hlavně ti starší, ale ten vir je živý mechanismus, je to zákeřný vir, je to vir, který zabíjí a bohužel máme už více než 9 tisíc zemřelých. Bilance hlavně za listopad není vůbec dobrá, kde zemřelo téměř 5 tisíc lidí.

Takže je to situace, která je vážná a i když chápu, že tady bude politická debata a celá ta debata o covidu a o ochraně životů našich spoluobčanů se zvrhla na politiku, to mě strašně mrzí, tak i když se to prodlouží a nevíme jak dlouho, protože naše vláda nezískala podporu většiny Sněmovny na prodloužení, tak zdaleka nemáme vyhráno a samozřejmě počet nemocných neklesne a jediné řešení, jak jsem řekl, je vakcína. Není žádný lék, není nic jiného než vakcína. To je jediná naděje a k tomu se ještě dostanu.

Proč žádáme o prodloužení nouzového stavu právě do 11. ledna, tak proto - a to potvrzuje ta situace, včerejší čísla, pravděpodobně ta čísla budou ještě stoupat, tak proto je důležité, abychom měli tento stav, abychom mohli dělat ta opatření a zapojit hlavně ty, které jsem jmenoval, do těch opatření.

Je předpoklad, že se to do vánoc nezmění. Uvidíme, jestli se to skutečně promítne do obsazenosti kapacit zdravotnických zařízení, kde stále naši zdravotníci - a nejen tam, ale i ošetřovatelé v sociálních zařízeních - bojují za nás za všechny, aby ochránili lidi.

Takže my si myslíme, že ten stav se nezmění do začátku ledna, a proto si dovolujeme požádat o prodloužení o 30 dní.

O detailech bude tady mluvit pan ministr Blatný, takže já jenom chci požádat, aby jsme skutečně vedli tu debatu k té situaci a aby ty návrhy byly z opozice konkrétní. Pokud máte pocit, že máme něco udělat jiného z hlediska těch opatření, tak my se to rádi dozvíme. To hlavní, které naše vláda připravuje, je očkování. A ta vakcína je naší jedinou zbraní. A já bych tady rád přečetl jednu výzvu, která je skutečně relevantní a je velice důležitá. Celý svět a také Českou republiku zaplavují cílené dezinformační zprávy a fake news o očkování proti COVID-19. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. Přední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové tímto vyzývají zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpovědnému chování a nepodceňování této nemoci. Společně tvrdíme, že očkování je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro ovlivnění nepříznivého epidemiologického vývoje a pro návrat k normálnímu životu. Lékaři infekčních oddělení, kteří od jara denně bezprostředně bojují za záchranu životů stovek pacientů postižených infekcí COVID-19, spolu s vakcinology, kteří pozorují narůstající odpor k očkování, vyjadřují hluboké znepokojení nad nedostatečnými a často zavádějícími informacemi o očkování v naší zemi. Denně vidíme těžká zdravotní postižení, úmrtí a tragédie v rodinách, v rozsahu ještě před rokem zcela nemyslitelném. Potvrzujeme, že přes maximální úsilí vědeckých týmů na celém světě nemáme a v brzké době nebudeme mít účinný lék proti koronaviru, který se nadále vyznačuje mimořádnou nakažlivostí a zákeřností. Po roce usilovného hledání sdělujeme hluboké zklamání, že máme k dispozici jen několik pomocných léků, které jsou schopny zlepšit prognózu nakažených o necelých 10-20%, což je číslo zoufale nízké. Nákazu nadále považujeme za nebezpečnou ruskou ruletu, která si své oběti hledá bez větších pravidel. Po řadu týdnů v České republice na tuto jednu infekci umírá denně více než 100 lidí a ještě před měsícem to bylo dokonce 250 lidí denně, což je číslo dříve pro několik generací infektologů, mikrobiologů či epidemiologů zcela nemyslitelné. Toto číslo je nyní výrazně vyšší než kolik obětí si denně u nás žádají onemocnění nádorová. Proto svědomitě dodržujme stanovená protiepidemická opatření. Používejme roušky, udržujme rozestupy, dezinfikujme si ruce a až to bude možné, nechme se očkovat. Teď je čas říci, že vakcinace je samozřejmě lepší, než sedět měsíce zavření doma. Teď je čas říci, že účinnost i bezpečnost vakcíny bude velmi pečlivě sledována. A to je samozřejmě výzva, kterou tady podepsali za Společnost infekčního lékařství pan Kümpel, Plíšek, Chlíbek, paní Roháčová z Bulovky a je to myslím velice důležité a v tomhle směru určitě i naše vláda, resp. Ministerstvo zdravotnictví nás čeká určitě urychleně přesvědčovat veřejnost o tom, že ta vakcína je to jediné, které v této chvíli je jediné řešení toho zákeřného viru, který skutečně ani nikdo na světě pořádně nezná. Proto jsem využil tuto příležitost k tomuto apelu, protože si myslím, že je to skutečně důležité.

Vakcinační strategie byla představena vládě, já jsem požádal pana ministra zdravotnictví, aby ji poslal všem předsedům politických stran a hnutí ve Sněmovně, aby k tomu proběhla debata na zdravotnickém výboru, protože k tomu bude určitě velká debata a je potřeba s tím začít co nejdřív. Taky jsme přikročili k strategii testování antigenními testy. Já myslím, že potom, co jsme testovali domovy seniorů a sociální péče, tak teď jsou na řadě učitelé. Já jsem chtěl poprosit, aby v podstatě se na nás obrátili, pokud nějakým způsobem z jejich pohledu to nefunguje z hlediska možností navštívit to místo, kde jsou provedeny ty testy - z hlediska jejich možností, jejich času, protože je to podle mě velice důležité, aby tento projekt byl zrealizován, abychom je samozřejmě ochránili, protože je to vlastně kromě těch domovů seniorů další projekt, který naše vláda realizuje. Ale zatím ten zájem je malý, takže musíme se snažit naše učitele přesvědčit, že je to důležité nejenom pro ně, ale i pro děti, které učí i pro rodiče těchto dětí.

No a potom od 18. 12. chceme realizovat dobrovolné testování antigenními testy zdarma, které chceme nabídnout vlastně všem, kteří o to budou mít zájem. A ten cíl je samozřejmě v rámci tohoto testování identifikovat ty největší nosiče toho viru, kteří mají největší virovou nálož a kterou potom šíří mezi populaci. Tak to jsou ty věci, které máme v plánu, a samozřejmě znovu opakuji, že to prodloužení nouzového stavu o 30 dnů je pro nás důležité, je to důležité hlavně proto, abychom mohli ochránit naše spoluobčany. Takže já věřím, že najdeme pochopení u opozice a že nás v tom podpoří. Samozřejmě děkuji, že pan ministr Blatný může vystoupit, sice ho předběhli klasicky Piráti, ale s tím už nic nenaděláme, pokud by si to Piráti chtěli rozmyslet a dali prostor vlastně člověku, který to má celé na starosti, tak by to bylo velice vstřícné gesto a já vám za to děkuju.

