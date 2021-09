Premiér Babiš: Veřejné finance jsem dal do pořádku já

reklama

Pirátostán a Spolu se rozhodly oprášit starý Kalouskův podfuk se složenkou. Straší, že se blíží státní bankrot, že se naše země nebezpečně zadlužuje a že oni jako jediní nás zachrání. Co ostatně čekat od stran, které upekly podvod na voličích.

Přitom partaje v obou antibabišovských koalicích už jednou předvedly, co se stane, když se dostanou k moci: lidem začnou utahovat opasky, snižovat důchody a platy, zadřou celou ekonomiku a způsobí propad životní úrovně. Zůstává neoddiskutovatelným faktem, že po ekonomické krizi v roce 2008 nejvíce zadlužily naši zemi ODS, TOP 09 a STAN. Přitom právě ODS, TOP 09 a STAN před parlamentními volbami v roce 2010 strašily řeckou krizí a lidem posílaly složenku se státním dluhem a po volbách ve vládě navýšily náš státní dluh o 500 miliard korun.

Celkově tak vyrobily za období 2009 až 2013 dluh za 690 miliard korun. Když jsem v lednu 2014 přišel na ministerstvo financí, tak kvůli nim jsme měli dluh ve výši 44,4 procenta HDP.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Veřejné finance jsem dal do pořádku já a po mně pokračovala Alena Schillerová. Postupně se nám podařilo srazit dluh vůči HDP na 29 procent HDP ke konci roku 2019. Jenže pak přišel covid a my jsme si museli vybrat: jít cestou ODS, TOP 09 a STAN a kvůli dogmatu vyrovnaného rozpočtu zadusit celou zemi, anebo budeme jako ostatní státy bránit vlastní ekonomiku, nedopustíme pokles životní úrovně a raději chvilkově zvýšíme zadlužení.

Rozhodli jsme se pro druhou možnost. Proto jsme do ekonomiky napumpovali 500 miliard korun. Šlo o konkrétní pomoc pro podnikatele, živnostníky, seniory a zaměstnance. Šlo o peníze do lidí, do zaměstnanosti, zdravotnictví, průmyslu a služeb. A taky na investice, nezastavili jsme výstavbu dálnic, jak to udělali v roce 2010 naši předchůdci.

Všichni vědí, kam ty peníze šly. Z těch 690 miliard, které prošustrovaly ODS, TOP 09 a STAN, občanům nešla ani koruna, policisté dokonce dostávali benzin na příděl. Zato tradiční strany vyřešily církevní restituce, ponechaly zdravotnické poplatky a solární baroni si mohli spokojeně mnout ruce. I přes to, že veřejný dluh se kvůli pandemii dostal na 43,5 procenta HDP, zůstáváme stále 6. nejméně zadluženou zemí ze 27 členských zemí EU, kde dluh ke konci roku 2020 přesáhl v průměru 93 procent HDP a v zemích eurozóny dokonce přes 100 procent!

Anketa Je Andrej Babiš mladší obětí svého otce? Je 23% Není 58% Nevím / Je mi to jedno 19% hlasovalo: 62261 lidí

Máme menší dluh než Itálie (155 procent), Francie (118), Belgie (114), Chorvatsko (91), Rakousko (84), Německo (71 ) či Finsko (70). Má někdo pocit, že tyto země krachují?

To, že máme solidní veřejné finance, vědí i prestižní světové ratingové agentury, a proto nám nechávají vysoké hodnocení. Ani při nejčernějším scénáři náš dluh do roku 2024 nepřesáhne 50 procent HDP. To vám za sebe a hnutí ANO určitě mohu garantovat.

Je složité argumentovat fakty, když protibabišovské koalice záměrně lžou, a s nimi spřízněná média fakta ignorují. Ještě podivuhodnější je, když se v předvolební době ze zimního spánku probudí i Národní rozpočtová rada.

Od jejích členů bych čekal spíše zodpovědné analýzy, než že jeden den straší, že v roce 2024 narazíme na dluhovou brzdu a o pár dní své tvrzení dementuje.

Takže mohu zopakovat. Bylo to hnutí ANO, které důsledně v posledních šesti letech snižovalo naše zadlužení. Když budeme ve vládě, budeme v tom pokračovat. Ale půjde o postupné kroky, nebude to žádná léčba šokem pod kuratelou ODS, TOP 09 a STAN. Nedopustíme pokles důchodů a platů, snížení životní úrovně, růst daní a konec investic. O to se zasadím. Až do roztrhání těla.

Psali jsme: Premiér Babiš: Přestalo foukat a mají problém, není proud Premiér Babiš: ...tak já bych to ještě dočetl Premiér Babiš: Spuštěním portálu Moje daně jsme dosáhli vyššího komfortu Premiér Babiš: Nevím, o čem mluvíte, je to nesmysl a já to zásadně odmítám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.