Premiér Babiš: Vláda považuje vzdělávání a školství za jednu ze svých priorit

Předseda vlády Andrej Babiš přijal v pátek 12. ledna 2018 ve Strakově akademii předsedu Českomoravského odborového svazu pracovníků školství (ČMOS) Františka Dobšíka, předsedu Vysokoškolského odborového svazu Petra Baierla a místopředsedkyni ČMOS Markétu Seidlovou. Setkání se zúčastnil také ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga.

Hlavním tématem jednání bylo navyšování peněz do školství. Premiér Andrej Babiš se zástupci odborů projednal také pravidla pro financování vědy a výzkumu na vysokých školách. Zástupci odborů předali předsedovi vlády Babišovi Petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání, pod kterou se od října podepsalo přesně 23 058 lidí.

„Vláda považuje vzdělávání a školství za jednu ze svých priorit. Především by měla být stanovena jasná pravidla pro stanovení mezd pedagogů. Platy učitelů by podle plánů vlády měly do konce volebního období vzrůst na 150 procent současné průměrné mzdy v ČR,“ uvedl předseda vlády Andrej Babiš.

Plán na postupné navyšování rozpočtu na platy počítá s tím, že v roce 2021 bude průměrný plat učitelů 46 000 korun a nepedagogických pracovníků 22 700 korun. Jen v letošním roce se předpokládá růst platů u pedagogů o cca 3 500 korun a u nepedagogických pracovníků o 3 000 korun.

V Programovém prohlášení kabinet stanovil také potřebu posílit technické školství, vnést pořádek do soustavy vysokých škol, omezit nadbytečnou byrokracii či upravit Rámcové vzdělávací programy tak, aby byla posílena výuka jazyků, informačních technologií a technického vzdělávání.

autor: PV