Nadace ČEZ: Nekonečný příběh, to je obnova Svatohorského sadu

„Sad je jedinečný svou rozlohou i svou polohou. Plynule navazuje na velkou část města, včetně centra, z něhož vedou až na vrchol unikátní Svatohorské schody. Procházejí velkou částí sadu a je z nich možné vycházet bočními vstupy. Co se týče celkové rekultivace, je to vzhledem k jeho rozlehlosti a členitosti nekonečný příběh, neboť ovocné stromy pochopitelně také stárnou a v některých případech i uhynou vlivem povětrnostních podmínek. Pochopitelně je také nutná zálivka, pravidelné vyžínání trávy, ošetření starších stromů či vykácení těch odumřelých, po němž musí zase přijít výsadba nových. Zapotřebí jsou i drobné terénní úpravy…“ říká Luboš Řezáč, člen výboru spolku Svatohorské sady, který na místě řídil průběh výsadby.

To by ovšem jen sami členové spolku nezvládli, byť mají mezi sebou na slovo vzaté odborníky. V jejich řadách je například arborista a krajinný architekt, který kromě samotných výsadeb, připravuje i projektové dokumentace k výsadbě a další potřebné náležitosti. „Dalším je třeba kolegyně z památkové péče zaštiťující jednak správnou výsadbu, tak i historickou skladbu odrůd stromů a další povinnosti, které musíme plnit, neboť sad je v zóně památkové ochrany,“ doplňuje Luboš Řezáč s tím, že neméně důležité je zapojení komunity v rámci dobrovolnictví do obnovy sadu a následně pak udržení komunitního života i volnočasovou formou. „To se nám daří, jak zapojením dobrovolníků do pracovních, tak i odpočinkových - relaxačních akcí. V neposlední řadě spolupracujeme s místními základními a středními školami a skautskými organizacemi, mladí lidé nám v sadu pomáhají a současně se vzdělávají. Náš projekt je tedy natolik rozsáhlý a kontinuální, že výsadbové akce jsou pouze střípkem do celé mozaiky.“

A právě pátek 25. dubna se stal edukačním pro žáky z příbramských základních a středních škol. „Vloni jsem zde byla naposledy s deváťáky a letos tak poprvé s šesťáky. Docházíme sem v rámci enviromentální výchovy a jak jinak si nejlépe připomenout Den země, než výsadbou nových stromů. Naše životní prostředí potřebuje co nejvíce zeleně a je moc pěkné, že si spolek vzal na starost obnovu Svatohorských sadů. Rádi se do jeho aktivit zapojujeme,“ uvedla Jitka Panochová, třídní učitelka 6.C z 5. ZŠ v Příbrami. Jejích dvacet šesťáků jí přitom jeden přes druhého přizvukovalo: „Jsme tu, abychom pomohli.“ – „Máme rádi přírodu a chceme, aby se to u nás zelenalo.“ – „Přišli jsme pomoc a taky se něco naučit.“ – „Moc nás to bavilo, ještě přijdeme…“ Jejich třídní učitelka se při tom usmívala: „Byli úžasní. Nevěděla jsem, jak se ke všemu postaví a říkala si, to bude asi hrůza, ale všichni mě překvapili jak se měli hned k dílu. Vše je zajímalo a moc se snažili. Až se vrátíme do třídy, všichni dostanou velkou pochvalu.“

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku. Od vzniku grantu tak bylo do konce roku 2024 v rámci celé republiky již podpořeno 959 „zelených projektů“ za bezmála 99,6 milionu korun, což obnáší zhruba 140 000 nových dřevin, a to jak nejrůznějších stromů, tak i keřů. Ve Středočeském kraji se za stejné období jedná o 148 projektů za celkem 15 750 953 Kč. Jen vloni došlo na realizaci 27 projektů v 25 lokalitách, přičemž Příbram a Svatohorské sady byla rovněž jedna z nich.