Vích (SPD) Národní parky a teplá úřednická místečka

Hnutí SPD v Poslanecké sněmovně dlouhodobě bojuje v souladu se zájmy a požadavky místních občanů proti vládnímu návrhu zákona na zřízení Národního parku Křivoklátsko. Minulý týden se nám podařilo oddálit ukončení druhého čtení tohoto návrhu, což zvyšuje šanci na to, že Národní park Křivoklátsko nebude zřízen.

Zřízení národního parku Křivoklátsko by zásadně omezilo životní podmínky místních občanů i kompetence obcí v regionu. Proti vzniku tohoto národního parku se vyjádřilo 27 z 29 obcí sdružených ve Svazku obcí Křivoklátska. Petici proti zřízení národnímu parku podepsalo téměř 12 tisíc místních občanů. Zřízení národního parku by ohrozilo budoucí podobu místních lesů a přírody, přineslo by značné zvýšení rozsahu státní byrokracie a výrazně by zatížilo veřejné rozpočty. Postup vlády a ministerstva životního prostředí v této věci rovněž obchází řádný legislativní proces a dosud nejsou soudně vypořádány všechny stížnosti místních obcí proti němu.

Prosazování vzniku Národního parku Křivoklátsko je projevem mocenské arogance a centralismu Fialovy vlády, která nerespektuje zájmy a názory místních občanů a samospráv. Hnutí SPD je jedinou parlamentní silou, která naopak od počátku jasně hájí právo občanů Křivoklátska rozhodnout o budoucí podobě území, na kterém žijí.

Obří téma pro Středočeský kraj.

Co kdyby podobný nápad někdo měl třeba ohledně jiné oblasti. Shrňme si, jaké národní parky v České republice máme, resp. možná budeme mít. Krkonošský národní park (KRNAP), Národní park Šumava, Národní park České Švýcarsko, Národní park Podyjí. A nyní se vláda Petra Fialy a zejména ministr životního prostředí (za KDU-ČSL) Petr Hladík, snaží zřídit Národní park a k tomu ještě CHKO Soutok na Břeclavsku a Hodonínsku, která se později také může změnit na národní park. To by byla pro turistický ruch v tradiční vinařské oblasti velká rána.

Peníze na prvním místě - pro kamarády vládní koalice

Proč tohle vláda vůbec chce? Můžeme věc zjednodušit na otázky peněz a rozhodování místo obcí v dané oblasti. O penězích, které takový národní park získá následně samozřejmě rozhoduje vedení daného národního parku. A to je řada pěkných pracovních míst pro kamarády a prostor pro nejednu „malou domů” v situaci, kdy vládní koalice ODS, TOP09, KDU-ČSL a STAN pomalu u moci končí a hledají se teplá, dobře placená místečka financovaná z veřejných rozpočtů.

Druhou otázkou je rozhodování. Na místě, kde je vyhlášen národní park jsou de fakto odebrány pravomoci obcí a svěřeny vedení národního parku. Nejmarkantnější je to právě u struktury národního parku, ale už i CHKO nabízí další pracovní místa. V CHKO Soutok mají vzniknout návštěvnická informační centra v Břeclavi a Mikulčicích, plánuje se vybudování nových naučných stezek a ptačích pozorovatelen. A to jistě bude chtít nějaké ředitele, nějaká nová auta, kávovary a dalo by se pokračovat.

Chceme zase problémy s kůrovcem?

V případě NP Křivoklátsko zase hrozí, že se zde objeví bezzásahová zóna jak na Šumavě, a všichni si pamatujeme, jaká kůrovcová pohroma pak nastala. Rozhodování, které přejde z obcí na vedení národního parku zase může pomoci výstavbě staveb přátel, je to blízko Prahy, pěkná příroda, obce tomu pak nebudou moci efektivně bránit.

Domnívám se, že přírodu už chráníme dostatečně, teď také chránit život lidí na místech, která jsou blízko té krásné přírody. Někdy je nejlepší změnou žádná změna. A to je přesně případ NP Křivoklátsko a CHKO Soutok.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

