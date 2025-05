Rozvoral (SPD): Podporujeme občany i obce v jejich boji proti zřízení NP Křivoklátsko!

Vážení přátelé,

pouze poslanci SPD hlasovali proti zvyšování výdajů na zbrojení nad 2 % HDP. Odmítáme nekoncepční nákupy předražené zahraniční techniky na dluh a prosazujeme efektivní obranu ČR. Vítáme mírový plán pro Ukrajinu předložený prezidentem Trumpem. Podporujeme občany i obce v jejich boji proti zřízení Národního parku Křivoklátsko, které se jim snaží arogantně vnutit Fialova vláda. Prezident Pavel svým podpisem zákona na zvýšení koncesionářských poplatků potvrdil, že nehájí zájmy většiny českých občanů, ale pouze politiku Fialovy vládní koalice. Premiér Fiala i tehdejší ministr Bartoš by podle SPD měli nést hmotnou i trestní odpovědnost za zkaženou digitalizaci stavebního řízení.

1. Pouze poslanci SPD hlasovali proti neomezenému zvyšování výdajů na zbrojení nad 2 % HDP. Odmítáme nekoncepční nákupy předražené zahraniční techniky na dluh a prosazujeme efektivní obranu ČR.

Vláda ČR bude moci ve státních rozpočtech v letech 2026 až 2033 zvyšovat výdaje na obranu nad dosavadní dvě procenta hrubého domácího produktu, a to i nad schválený výdajový rámec státního rozpočtu a fakticky bez omezení. Minulý týden to schválila Sněmovna v rámci přijímání nového zákona o řízení a kontrole veřejných financí. Pro tuto změnu hlasovali poslanci stran vládní koalice, Pirátů a hnutí ANO. Pouze poslanci hnutí SPD hlasovali proti. Hnutí SPD principiálně odmítá masivní a bezhlavé zvyšování výdajů na zbrojení na dluh, navíc bez jakékoli strategie a koncepce. Stejně tak odmítáme nebezpečné zadlužování ČR u zahraničních věřitelů a neustálé zvyšování rozpočtových deficitů a státního dluhu, což podporuje růst inflace. Proto jsme i proti jakémukoli rozvolňování pravidel stanovujících maximální povolenou výši státního dluhu vůči hrubému domácímu produktu (tzv. dluhová brzda). Ohledně navyšování nákladů na obranu nepředložila Fialova vláda nikdy žádný konkrétní plán, pouze utrácí peníze českých daňových poplatníků za netransparentní a předražené nákupy zahraniční techniky často pochybného účelu a kvality. Jde pouze o nekoncepční a nepřehledné navyšování výdajů na zbrojení bez jakékoliv veřejné kontroly. Armáda ČR je přitom i vinou Fialovy vlády ve velmi špatné personální i materiální situaci. Chybí nám tisíce vojáků, není zajištěna základní výstavba ubytovacích kapacit včetně vybavení. To musíme změnit. Hnutí SPD prosazuje investice do skutečné obrany ČR a do naší národní armády, která má primárně sloužit k obraně území ČR a českých občanů. Prosazujeme efektivní a koncepční obrannou politiku, v čemž Fialova vláda naprosto selhala.

2. Vítáme mírový plán pro Ukrajinu předložený prezidentem Trumpem.

Hnutí SPD vítá posun v jednáních o ukončení válečného konfliktu na Ukrajině v podobě předložení konkrétního mírového plánu prezidentem USA Donaldem Trumpem. Jedná se o realizovatelné kompromisní řešení obsahující bezpečnostní garance a vyžadující ústupky obou stran. Naopak společný protinávrh evropských států a Ukrajiny je spíše snahou o prodlužování trvání konfliktu. Dlouhodobě na Ukrajině preferujeme konec zabíjení a mírové řešení na základě konkrétních podmínek a mezinárodních garancí. Ukazuje se, že zatímco USA pod vedením prezidenta Trumpa mají o nalezení takového řešení skutečný zájem, státy EU (za podpory Fialovy vlády) spíše preferují pokračování války a atmosféry mezinárodní konfrontace. Pokračování konfliktu totiž mj. vytváří prostor pro užší federalizaci EU, potlačování kompetencí členských států, masivní zvyšování nákladů na zbrojení na dluh či budování společné evropské armády. To ovšem není v souladu s národními zájmy ČR.

3. Podporujeme občany i obce v jejich boji proti zřízení Národního parku Křivoklátsko, které se jim snaží arogantně vnutit Fialova vláda.

Hnutí SPD dlouhodobě bojuje v souladu se zájmy a požadavky místních občanů proti vládnímu návrhu zákona na zřízení Národního parku Křivoklátsko. Proti vzniku tohoto národního parku se vyjádřilo 27 z 29 obcí sdružených ve Svazku obcí Křivoklátska. Petici proti zřízení národního parku podepsalo téměř 12 000 místních občanů. Minulý týden se nám ve Sněmovně podařilo oddálit ukončení druhého čtení tohoto návrhu, což zvyšuje naději na to, že Národní park Křivoklátsko nebude zřízen. Zřízení Národního parku Křivoklátsko by zásadně omezilo životní podmínky místních občanů i kompetence obcí v regionu. Zřízení národního parku včetně tzv. bezzásahových zón by rovněž ohrozilo budoucí stav místních lesů, přineslo by značné zvýšení rozsahu státní byrokracie a výrazně by zatížilo veřejné rozpočty. Postup vlády a ministerstva životního prostředí v této věci rovněž obchází řádný legislativní proces a dosud nejsou soudně vypořádány všechny stížnosti místních obcí proti němu. Prosazování vzniku Národního parku Křivoklátsko je projevem mocenské arogance a centralismu Fialovy vlády, která nerespektuje zájmy a názory místních občanů a samospráv. Hnutí SPD je jedinou parlamentní silou, která od počátku jasně hájí právo občanů Křivoklátska rozhodnout o budoucí podobě území, na kterém žijí.

4. Prezident Pavel svým podpisem zákona na zvýšení koncesionářských poplatků potvrdil, že nehájí zájmy většiny českých občanů, ale pouze politiku vládní koalice.

Prezident Petr Pavel dle očekávání podepsal vládní novelu zákona, která od května zvyšuje českým občanům a firmám povinné poplatky za Českou televizi a Český rozhlas a rovněž zavádí jejich pravidelnou valorizaci. Povinný televizní a rozhlasový poplatek se má navíc podle vládního zákona do budoucna zvyšovat automaticky v závislosti na míře inflace. Tyto poplatky daňové povahy budou nově platit i všechny domácnosti s přístupem k internetu bez ohledu na to, zda Českou televizi a Český rozhlas sledují. Prezident Pavel tak opět potvrdil, že ve své funkci nehájí zájmy většiny českých občanů, ale pouze politiku Fialovy vládní koalice. Poslanci hnutí SPD ve Sněmovně hlasovali proti tomuto škodlivému návrhu a dlouhé měsíce blokovali jeho konečné schválení, čímž ušetřili českým občanům a firmám desítky milionů korun. Po podzimních volbách navrhneme úplné zrušení těchto poplatků a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkovou organizaci pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Premiér Fiala i tehdejší ministr Bartoš by podle SPD měli nést hmotnou i trestní odpovědnost za zkaženou digitalizaci stavebního řízení.

Minulý týden proběhla ve Sněmovně opozicí svolaná mimořádná schůze na téma hospodářských škod způsobených Fialovou vládou zcela nezvládnutou digitalizací stavebního řízení. Schůze byla nakonec přerušena, a nedošlo tak k hlasování o návrhu usnesení předloženého naším hnutím SPD. Hnutí SPD od začátku spuštění procesu digitalizace stavebního řízení upozorňovalo vládu, že tato zásadní změna není řádně připravená a nebude fungovat. Žádali jsme její odklad. Premiér Fiala to trestuhodně ignoroval, a zcela tak ve své pozici selhal. Celkové škody způsobené problémy s digitalizací stavebního řízení státu, obcím, firmám a občanům se již odhadují na desítky miliard korun. Z auditní zprávy věcně příslušného Ministerstva pro místní rozvoj navíc vyplývá, že digitalizace stavebního řízení byla od počátku špatně řízena. Zpráva popisuje nesystémová řešení, chaotické vedení projektu, naprostou absenci jeho průběžné kontroly a nehospodárné utrácení státních peněz. Hnutí SPD říká zcela jasně, že za všechny tyto způsobené škody by představitelé současné vlády, premiér Petr Fiala (ODS) a zodpovědný ministr Ivan Bartoš (Piráti) měli nést osobní, hmotnou i trestní odpovědnost. Požadujeme rovněž okamžité zveřejnění všech smluv a dokumentů k digitalizaci stavebního řízení.

