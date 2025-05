Pětka z diktátu a na zdi Čapek. Tohle se Fialovi nepovedlo

„A zase ta obrana! No jo, ale silná bezpečnost a obranyschopnost jsou něco, co v dnešní době radno nepodceňovat. Naštěstí to vláda Petra Fialy dobře ví – a naše ministryně obrany Jana Černochová pro to dělá maximum. Díky její práci a jasné vizi jsme silnějším a bezpečnějším státem. Silná bezpečnost = silné Česko!“ sdělila na sociálních sítích Lucie Bartošová, pětadvacetiletá členka Mladé ODS.

A přidala video: „Stíhačky, letouny, anebo tanky. O tom všem se vždycky mluví, když přijde na téma tak často omýlané obrany. Tady jsou top 3 fun facty o ní: Každá koruna, kterou jako stát investujeme do obrany se nám až třikrát vrátí. A to se vyplatí!“ usmívá se Bartošová do kamery s portrétem spisovatele Karla Čapka za zády.

„Osmdesát procent českých občanů vnímá státní obrannyschopnost jako základ suverénního Česka. Ale pouze 39 % Čechů se domnívá, že je naše armáda na úrovni vyspělých západních zemí. A proto je super, že vláda Petra Fialy, na rozdíl od těch předchozích…,“ kamera se stáčí k portrétu Andreje Babiše.

„… do bezpečnosti a naší obrannyschopnosti investuje. Tak to sleduj!“ dokončila členka komise rady města Frýdlant pro sociální věci, která se věnuje studiu a práci v politickém marketingu.

„Omýlané“ a „obrannyschopnost“

Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Je možné, aby bylo tolik mladých idiotů,“ podivují se lidé na sociálních sítích. „Pracovat se jim nechce, vsadili na patolízalství, s vidinou koryta... Vymyté hlavy, neschopnost kritického myšlení, které dřív bylo u mladých normální…,“ míní jeden z komentátorů. „Za peníze jde všechno,“ konstatuje další. „Tady je důsledek toho, jak PF objíždí školy a s dětmi manipuluje. Možná platí dobře. Holka nezapomněla na Babiše,“ poukázal jiný. „Koryto? Hej, probuď se. Nic už nebude. A to se nevyplatí…,“ varuje další. Mnohým se však video líbí a vyjadřují sděleným myšlenkám podporu.

Video je opatřeno také přepisem, jenž se bohužel neobešel bez množství pravopisných chyb. K nejvýraznějším patří nesprávně napsaná slova „omýlané“ s ý nebo „obrannyschopnost“ se dvěma n. Ve školním diktátu by členové Mladé ODS nejspíš neuspěli. Obzvláště komicky pravopisné chyby působí v souvislosti se zachyceným portrétem Karla Čapka, slavného novináře a spisovatele, jenž proslul také vynikající češtinou. Premiér Petr Fiala video přesdílel na svém profilu na Facebooku. Kdo ví, jestli si správce profilu pravopisných hrubek povšiml.

