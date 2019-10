Premiér Babiš: Vracíme se na špičku Evropy a na špičku světa

Premiér na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevřel expozici Czech Republic: The Country for the Future.

Premiér Andrej Babiš spolu s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem, místopředsedkyní vlády a ministryní financí Alenou Schillerovou a ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem otevřel v pondělí 7. října 2019 v Brně národní expozici The Country for the Future. Zahájil také Mezinárodní strojírenský veletrh a předal ocenění nejlepším osobnostem a firmám v oblasti průmyslu. Spolu s členy vlády diskutoval o budování klíčové infrastruktury, digitalizaci průmyslu či energetice.

Předseda vlády na brněnském výstavišti spolu s ministry Karlem Havlíčkem, Tomášem Petříčkem a ministryní Alenou Schillerovou zahájil národní expozici Czech Republic: The Country for the Future. Expozici společně připravilo celkem třináct státních institucí, například Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zahraničních věcí či agentury CzechTrade a CzechInvest. Společná výstava má nabízet podporu start-upů, podnikatelských inkubátorů, exportní financování či ochranu duševního vlastnictví, a to vše na jednom místě. Zároveň má sloužit jako demonstrace spolupráce mnoha státních subjektů a pro-klientského přístupu vůči podnikatelům a exportérům. Pavilon výstavy také interaktivně představí Inovační strategii ČR 2019-2030, díky které se má z České republiky stát jeden z evropských inovačních lídrů.

„Jsem velice rád, že se to povedlo, pro stát je to revoluční. Trvalo nám to 26 let, ale teď tu konečně poprvé vystupujeme jednotně, 13 státních institucí pod jednou střechou. Byl bych rád, kdyby se toto povedlo i v zahraničí, protože i v zahraničí musíme vystupovat jednotně. Je důležité, abychom propagovali naši zemi, protože máme co propagovat a čím se pochlubit,“ uvedl Andrej Babiš po otevření expozice.

Dalším bodem programu bylo zahájení Sněmu Svazu průmyslu a dopravy. Andrej Babiš s místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy Jaroslavem Hanákem ocenili nejlepší osobnosti a firmy v oblasti průmyslu. Následovala diskuze o budování dopravní a další klíčové infrastruktury, digitalizaci průmyslu, trendech v energetice či situaci na trhu práce. Členové vlády poté navštívili například stánky firem Microsoft či Siemens.

„Myslím si, že Česká republika se má skvěle. Jsme čtvrtá nejstabilnější ekonomika Evropské unie a sedmá nejbezpečnější země na světě. Máme ekonomický růst a nejmenší nezaměstnanost v rámci Evropy. Máme se čím chlubit a být na co hrdí. Česká republika bohatne. Vracíme se na špičku Evropy a na špičku světa. Můžeme mluvit o našich investicích, o boji proti klimatické změně, digitalizaci. Máme jasný plán v energetice, v dopravní infrastruktuře. Od roku 1989 jsme se neměli tak dobře, jako teď. Buďme pozitivní. Jsme kreativní národ a všude na světě jsou naši skvělí lidé,“ řekl předseda vlády.

Premiér zároveň v rámci programu odhalil sochu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Ta vznikla dle modelu sochy, která zde stála v roce 1928. V odpoledních hodinách Andrej Babiš slavnostně zahájil 61. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu.

