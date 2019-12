Premiér Babiš: Vy fungujete jako ta antibabišovská média

Tak homeopatika na křivdu už neberu. Teď jsem absolutně v pohodě. Už jsem se vyléčil, nepotřebuji. My tady máme všechno nezávislé. A vy fungujete jako ta antibabišovská média. Včera jsem říkal, že původně ten program měl být zrušen, ale pokračuje a bude pokračovat. A vy tady zase mlátíte prázdnou slámu. Doneste mi seznam, kde chybí školky, ve kterých obcích. Dejte mi ten seznam. (Poslankyně Kovářová mává papírem.) A já ty obce navštívím a my ty peníze najdeme, tak jako vždy. I Farskému jsme tu školku našli. (Předsedající mimo mikrofon: Panu Farskému.) Panu Farskému. Panu kolegovi poslanci Farskému jsme našli tu školku, tak starostka je ráda. Vidíte, on mě sice stále napadá, ale nám to nevadí a budou mít Semily tu školku. Takže doneste mi ten seznam a já se tomu budu rád věnovat. A myslím, to, že jste měla nějaký nápad, a jako starostka Chýně jste ho nemohla realizovat, protože Kalousek vám nedal peníze, tak já jsem to zrealizoval. Byl to váš tip, já se přiznávám. Ale já jsem to zrealizoval. A vy chodíte s námi na stříhání pásek těch škol díky naší práci a našemu know how, a my jsme v pohodě. Vy tam máte ten svůj projev, děláte si tam kampaň. Mně to nevadí. Ale buďte aspoň objektivní. A dobře víte, jak to bylo.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

