Premiér Babiš: Vy jste nikdy nic nevymysleli, a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň

reklama

Dobrý den, dámy a pánové. Doslechl jsem se, že opozice má velký problém s prospektem na prevenci rakoviny a že údajně bych měl zneužívat veřejné peníze, což je samozřejmě lež. Anketa Jste pro povinné očkování seniorů proti covidu-19? Ano 13% Ne 85% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4000 lidí

A já jsem strašně rád, že máte s tím problém. Protože já budu mluvit o nejdůležitějším projektu, který za doby, co jsem předseda vlády, jsem vymyslel, a je to prevence rakoviny. 16. dubna 2020 měl v Senátu pan Žaloudík, kterého strašně uznávám a za první koaliční vlády jsem říkal Sobotkovi: udělejte ho ministrem zdravotnictví, však je skvělý. 16. dubna 2020 říkal pan Žaloudík v Senátu, že ano, ten Covid je tady, ale u nás zemře každých 20 minut někdo na rakovinu. A proti tomu není vakcína. A rakovina bude nejenom pro Evropu, ale pro nás všechny v roce 2035 největší příčinou úmrtí našeho obyvatelstva. Dnes jsou to kardiovaskulární choroby bohužel. 48 tisíc lidí zemře na kardiovaskulární choroby ročně a 27 tisíc na rakovinu. A v roce 2035 podle prognóz to bude naopak.

A potom, jak jsem slyšel ten projev, tak jsem se o to začal zajímat. A dokonce jsem měl střet zájmů, představte si. My důchodci víme, co je to PSA. A pokud máte PSA 10,5, tak měsíc nespíte a bojíte se, že máte rakovinu prostaty. To je mimochodem nejběžnější rakovina u mužů a dá se léčit. A potom zjistíte, co je to CT, co je to biopsie, a zjistíte, že naše nejlepší onkologická nemocnice je Žluťák v Brně. Nejlepší nemocnice, nejlepší ředitel. Jediná onkologická nemocnice v České republice, kde se inspiroval Boston.

No a potom jsem se o tom bavil s doc. Hajduchem, a on říkal: No jasně, udělejme to, co udělal Joe Biden. V roce 2016 Moonshot. Bohužel jeho syn zemřel na rakovinu mozku. A začal jsem se o to zajímat. Zorganizoval jsem skupinu našich nejlepších onkologů. Nejlepších onkologů. A většina z nich je v tom prospektu. To je ten prospekt. A je to součástí toho národního boje proti rakovině. A já myslím, že je důležité, aby naši lidi měli nejlepší léčbu, aby měli nejlepší prevenci, i na tu rakovinu slinivky, kdy například moje nadace nakoupila přístroj za tři miliony do onkologické nemocnice a zjistilo se, že ne všichni, co tam chodí, byli správně léčeni.

Rakovinou se zabývám. A představte si, že tuto brožuru jsem vymyslel já. Skandál! Já jsem ji vymyslel a strávil jsem na tom hodiny jednání. A je to skvělá brožura. Ano, tady je Adam Vojtěch, náš ministr zdravotnictví. Nikam nekandiduje. A potom tady máte všechny naše nejlepší onkology. A jednotlivé rakoviny, obsah, máte statistiku, který nádor vás nejvíce ohrožuje. Je to rozdělené, ženy 20 - 29 let atd. Unikátní fantastická brožura, která tady ještě nikdy nebyla. Nikdy.

Ale já jsem přesně věděl, co nastane. Nastává to, co říkáte. Vy jste nikdy nic nevymysleli, a teď tady říkáte, že je to nějaká kampaň. No žádná kampaň to není. Já jsem tedy zatím předseda vlády a dovolil jsem si, protože jsem věděl, na poslední stranu napsat text, který vám teď přečtu.

Vážení spoluobčané, v České republice zemře každých dvacet minut jeden člověk na rakovinu. Každý den 200 lidí rakovinu dostane. Dvě třetiny lidí se nám pořadí zachránit, ale třetinu ne. Víc než 500 tisíc našich spoluobčanů žije s rakovinou, nebo s ní bylo v minulosti léčeno. Přestože zátěž české populace zhoubnými nádory je vysoká a počet nádorových onemocnění u nás dlouhodobě narůstá, stále více pacientů se daří z rakoviny vyléčit. Mimochodem, u prsu a prostaty je to 100 %, když se to zjistí včas. V tom patříme mezi nejlepší ze zemí střední a východní Evropy.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Je to určitě dáno i tím, že Česká republika má skvělé lékaře, neustále investujeme do moderních přístrojů na diagnostiku a léčbu rakoviny. V dostupnosti plně hrazených moderních protinádorových léčiv patříme k těm nejlepším v Evropě. To je potřeba udržet. Máme dobře organizovaný screening na vyhledávání nádoru děložního hrdla, tlustého střeva a prsu. Děti mají možnost být očkované proti virům, způsobujícím rakovinu děložního hrdla a některé další rakoviny, např. v oblasti hlavy a krku.

Výsledky těchto preventivních programů se již dostavují. Podařilo se snížit počet nových případů rakoviny děložního hrdla a tlustého střeva.

Byli jsme kdysi nejhorší. Dneska jsme dvacátí v Evropě, nejhorší je Maďarsko a Slovensko. A mimochodem všichni, kteří jsou nad padesát, máte jít na kolonoskopii. Předtím to bylo nad šedesát. A proto jsme zase lepší.

Další dobrou zprávou je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Co říká docent Hajduk? No, přijel jsem vlakem a na stanovišti taxíku chlapi říkají: Jo, rakovina plic, tak to se nedá léčit. Dá se, dá se. I prezident Václav Havel měl a vyléčili ho. A co ten prospekt vlastně říká? Prospekt říká, aby lidi to věděli, vždyť oni nevědí. Takže dobrá zpráva je, že ubylo rakoviny plic u mužů. Rakoviny, na kterou se u nás nejvíc umírá. Sedm tisíc lidí na rakovinu plic, bohužel. Říkám to všem kuřákům. Pamatujete, jak jsme před lety podporovali protikuřácký zákon a výrazně zdanili tabákové výrobky? A tím snížili jejich dostupnost. Bylo to správné rozhodnutí. Tohle jsou dílčí úspěchy, ale mně to rozhodně nestačí. Odborníci předvídají, že nádorových onemocnění v následujících letech bude dále přibývat. Nejen těch, která jsou typická pro ekonomicky vyspělé země, a souvisí se životním stylem, ale i důsledkem stárnutí populace.

A teď je ta věta. Do roku 2035 tak bude rakovina hlavní příčinou úmrtí obyvatel Evropské unie. Léčba bude sice účinnější, ale bude také složitější, náročnější na nové technologie a samozřejmě dražší. Určitě víte, že jsme připravili velký plán obnovy naší české ekonomiky po covidu. A část peněz z něj, ale i dalších programů nasměřujeme právě do boje s rakovinou, která je tak při vysokém výskytu i významným sociálně-ekonomickým problémem. Na vypracování těchto plánů a doporučení se podíleli špičkoví experti z různých oborů medicíny z celé České republiky. Všichni mají skvělé výsledky v boji proti rakovině. Dokázali, že rakovinu lze porazit, lze jí předcházet a léčit. Naší společnou strategií je zachránit další tisíce životů ročně a dostat Českou republiku ve statistikách mezi nejlepší země v Evropě. Je pro mě čest spolupracovat se špičkovými experty, které jsme vám mohli představit, a děkuji všem, kdo nám pomáhají. A vážím si toho, že jste věnovali pozornost tomuto skutečně životně důležitému projektu.

Tak já se ptám, to je nějaká kampaň? Nebo vy vlastně říkáte, že předseda vlády nemá dělat nic? Já jsem předseda Rady pro zdravotní rizika. Já se zdravotnictvím zabývám. A co je zajímavé, že my jsme tenhle prospekt už distribuovali 29. června 2021. Tady je titulek z nějakého média, ani nevím, jakého. Stát chce účinněji bojovat proti rakovině, pomoci má osvěta, prevence i nová odborná pracoviště. A ta tisková konference, která byla v Královských Vinohradech v nemocnici, na stejdži byla tahle fotka. (Ukazuje prospekt.) A dali jsme to novinářům, a nikdo nic neřekl. Takže teď opozice zase přichází, a tak jak tady dělali skandál s mojí knížkou, kterou samozřejmě máme zahrnutou v nákladech, Piráti zneužívají své pozice, a vy mě obviňujete? Z jakého titulu? Já jsem to vymyslel, já jsem to odpracoval, má to skvělý design, a vy vlastně říkáte, teď to lidem nedáme. Tak fajn. Tak si to odhlasujte a řekněte, že to nechcete vůbec, nebo že se to pošle po volbách. Je to na vás. Nic jste nevymysleli a jenom bouráte. Vždycky, vždycky.

Mimochodem objednávka z Úřadu vlády: je to za 201 700 korun bez DPH. Úřad vlády, tam jsem já. Objednávka brožury o prevenci rakoviny. Jde o váš život. Strategie konceptu brožury. Návrh rozcestníku podle cílových skupin. Návrh headline. Grafický návrh obálky. Grafický návrh layoutů brožury. Rešerše textové části. Sazbu stran a sazbu brožury. Projekt management. Autorizace a valorizace textů lékařů. Jazykovou korekturu. Tisková data. Na tomhle jsme strávili x večerů, na Úřadě vlády. Za 201 tisíc korun! Takže ještě jednou. Já jsem to vymyslel. To není brožura, kde já jsem se šel vyfotit. Já jsem to vymyslel, já jsem to zorganizoval (Smích z lavic Pirátů.) My jsme to odpracovali. Můžete se smát, jak chcete. A to je tak. A teď vy přicházíte, že je to nějaká kampaň. Já nevím, kde je ta kampaň, v čem? Podle vás by asi premiér neměl dělat nic. A o té rakovině.

Já jsem o tomhle mluvil už při představování Národního plánu obnovy s Ursulou von der Leyen. A můžeme si tady vykládat jak vyjednávali naši předchůdci o penězích na období 2014, 2020. Kolik je tam pro zdravotnictví? 8 miliard. Směšných 8 miliard. MPSV vyjednalo 73 miliard. A o národním boji, v našem národním boji proti rakovině, který zahrnuje vědu a výzkum za miliardy, ano, který zahrnuje český onkologický institut! Pro Prahu, pro Pražáky, kteří mě nesnáší! (Zvýšeným hlasem.) A kteří chodí na Žluťák a čekají půl roku, aby dostali tu prevenci! Také to se nelíbí. Kolik je takových institutů? V Texasu je nejlepší, v Norsku. V Evropě jich je jenom šest. Protože léčení rakoviny to není jenom proton a ozařování a nazdar. Dneska je to někde jinde. Dneska jsou to klientské studie, je to léčení na míru. Takže i ten projekt, aby i Pražáci a ten Český onkologický institut má sloužit pro všechny, pro celou Českou republiku, pro všechny občany.

Protože znovu opakuji, že na rakovinu není očkování, a je to důležité. A proto jsem tomu věnoval tolik času, a když jsem to ukazoval Ursule von der Leyen, tak byla nadšená. A víte, kolik já jsem vyjednal pro české zdravotnictví? 50 miliard jsme vyjednali. 50 miliard. V rámci REACTu 20 miliard. Všichni dostali. I krajské nemocnice všechny. A samozřejmě pro ten projekt boje proti rakovině. Takže to není, že Babiš si dělá nějakou kampaň. Ne. Já jsem to vymyslel, je to můj projekt, já jsem to prosadil a věnoval jsem tomu moc času, a dal jsem se na poslední stranu. Já se divím, že ti novináři v červnu to listovali, listovali, až to nedolistovali. Už mohli tedy křičet. To se připravovalo strašně dlouho.

A mimochodem ty různé názory, že ten pražský Žluťák, že bude problém. Ano, to je problém v různých zemích, že ti čistí onkologové proti těm specialistům se neumí domluvit, proto to ani nedopadlo v Rakousku, proto tam nemají takové centrum. Já si myslím, že čeští občané by si zasloužili nejlepší péči. Máme nejlepší lékaře a potřebujeme k tomu nejlepší centra. A toto určitě ten projekt, pokud bude dokončen, ale vypadá to, že opozici to vadí. Opozici vadí, že se staráme o zdraví našich občanů. A kdyby samozřejmě nepřišel covid, tak jsme mohli být už úplně někde jinde. Takže považuji to za nehorázné, že někdo říká, že já něco zneužívám. Nezneužívám nic. Všichni vědí, že dělám zdarma, posílám to samoživitelkám. Dlouhá léta si platím ze svého, takže vy mě nemůžete nikdy nachytat na něčem. Já se neživím politikou. Vy tam potřebujete být, abyste měli vaše příjmy. Já určitě ne.

Takže pokud občané nedostanete tento prospekt (ukazuje), kde si můžete všechno přečíst, všechny druhy rakovin, podle věku, podle pohlaví, tak samozřejmě můžete poděkovat tady opozici. A já, pokud vy to chcete zastavit, rozrušit, tak to tady řekněte na mikrofon, a já s tím nemám problémy. Já řeknu tedy Vojtěchovi, že je to nějaký problém. Přitom je to samozřejmě nesmysl.

Slouží to lidem a já jsem rád, že mám možnost o tom tady mluvit a budu o tom mluvit všude a stále. A budu to ukazovat, že lidi, tohle si přečtěte, tohle je důležité. Protože když půjdete včas, kdyby se to jmenuje, znamená pozdě, nepodceňujte prevenci. Rakovinou onemocní každý třetí z nás a každý čtvrtý na ni umře. To je ten prospekt.

A mimochodem kromě pražského Žluťáku připravujeme skutečné centrum prevence na tom brněnském Žluťáku. Centrum prevence, že když přijde někdo, nějaká paní, do gynekologické ambulance na prevenci a vidí tam bohužel někoho, u kterého je vidět, že má tu rakovinu, tak se s ním ani nesetká. Že ty prevence musí být organizované úplně jinak. A my jsme to prezentovali.

Brněnský Žluťák má dostat na to 650 milionů. A díky hejtmanovi Grolichovi, který prodal ten pozemek této onkologické nemocnici, se to bude realizovat. Jsem rád, že se najdou i politici, kteří vnímají tu potřebu pro lidi a nedělají jenom politiku. Vy tady vystupujete teď proti lidem, proti prevenci. Vy vlastně říkáte - nás nezajímá, že někdo onemocní na rakovinu, že tam není ta prevence. Stejně jste vystupovali s covidem. Takže nic nového a já strašně moc děkuji, že jsem tady mohl mluvit 21 minut. Jako Čau lidi. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Psali jsme: Premiér Babiš: Naše centrální banka boj s inflací umí Premiér Babiš: Pokud hledáte hrdiny, stojí dnes před vámi Premiér Babiš: Plzeňská nemocnice bude patřit mezi nejlepší v republice Premiér Babiš: Myslím, že zažíváme jedny z nejlepších časů novodobé historie

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.