Premiér Babiš: Za našich předchůdců zůstalo jen u slov

Čau lidi,

objednal jsem si langoš all-inclusive. Kečup, česnek, sýr, tatarka. A píšu vám u toho tohle hlášení. V týdnu jsem si pustil televizi a měl jsem z toho dojem, že příjezd ruských tanků v roce 1968 jsem tehdy způsobil já. No, mně bylo v tom roce čtrnáct. To už člověk fakt neví, jestli to v té televizi myslí vážně. Nebudu říkat, kde to dávali. To by zase byla monstrózní aféra, co jsem si to DOVOLIL! Hned jsem to vypnul.

Pár dní nato stejná televize informuje diváky, že rezort kultury není řízený 100 dnů?!

Tyhle neustálé manipulace mě celkem štvou.

Takže kontrolní otázka. Kdo byl ministrem kultury do půlnoci 31.7.?

Ano, pan Antonín Staněk.

A kdy bude do úřadu uveden pan poslanec Lubomír Zaorálek? 27.8.

Takže žádných sto dnů, ale jen necelých 27! A z toho 25 dní jsou vládní prázdniny, vláda zasedne poprvé od prázdnin 26.8. Čili vlastně jeden a půl dne!

No a přesně na tomhle příkladu jsem vám chtěl ukázat, jak některá česká média o problémech v koalici informovala. Stejné to bylo s údajným porušováním ústavy, i když samozřejmě nikdo z aktérů ústavu neporušil. Už jsem to analyzoval v minulém hlášení.

Jasně, okurka. A klasicky jeden vypustí nepravdu a téměř všichni to opakují. Dnes je to závod o první informaci. Jestli je pravdivá, není až tak podstatné…

Teď jsem na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Je to už 46. ročník. Legendární akce, na které se představují naši čeští zemědělci a výrobci potravin. Lokální paštiky, máslo, pečivo, klobásy. Prostě všechno, co mám rád. Pan prezident Zeman tady měl projev a apeloval na všechny občany, ať kupují potraviny od českých tuzemských zemědělců a farmářů. Jsou kvalitní a mají dohledatelný původ.

Za 6 dní tudy projde 100 tisíc lidí a představuje se tady 600 vystavovatelů, co propagují nejen naše české jídlo, ale taky ukazují, jaký mají zemědělci pozitivní přínos na životní prostředí a na život na vesnici. A o tom se bohužel v médiích moc nemluví.

Taky je tady plno techniky, která zajímá hlavně lidi z oboru. A samozřejmě všechny malé kluky. Čeští zemědělci musí mít moderní vybavení, aby mohli konkurovat na evropském a světovém trhu. Protože, už to znáte, náš cíl je soběstačnost. Aspoň v těch nejzákladnějších potravinách. Aby naši lidi měli vždycky dostatek, i kdyby se něco na světovém trhu podělalo a začaly stoupat ceny a klesat kvalita. Máme co dohánět nejen v živočišné výrobě, ale i třeba v ovoci, zelenině nebo bramborách.

Soběstačnost taky znamená, že budou pracovní místa na venkově. Nejen na polích a ve stájích, ale v celém tom řetězci dodavatelů a odběratelů, kteří se přišli ukázat právě na Živitelku.

Mám velkou radost, že naši zemědělci umí do své práce zapojit tu nejmodernější digitální a robotickou technologii. Dokonce jsou v tom napřed oproti ostatním odvětvím. Třeba sledují přes satelit stav porostu a podle toho ho pak cíleně obhospodařují. Díky tomu šetří hnojivy, pesticidy a jsou mnohem šetrnější k životnímu prostředí. Špičkové technologie taky pomáhají s dojením, krmením a sledují zdravotní stav zvířat. To všechno je tady na veletrhu k vidění, tak pojeďte taky do Budějic, pokud jste ještě nebyli.

Velké téma pro zemědělce je samozřejmě VODA. Na Zemi živitelce jsme k tomu měli speciální konferenci Voda v krajině 21. století. I já na ní řekl pár slov. Projev dávám za chvilku sem na Facebook.

A pak byla skvělá diskuse o chytré krajině, jakožto nástroji proti suchu a povodním. Bavili jsme se o tom, jak kombinovat protierozní, retenční a akumulační prvky, závlahové systémy, propojování vodních děl, všechno ve spojení s energetickými řešeními na bázi obnovitelných zdrojů.

Tohle jsou velké výzvy, které před námi stojí. Taky proto na konferenci dorazila silná vládní i mezinárodní sestava. Ministr zemědělství Miroslav Toman, místopředsedové vlády Alena Schillerová a Karel Havlíček. Skvělý příspěvek o chytré krajině proti suchu a povodním měl rektor České zemědělské univerzity pan profesor Petr Sklenička. Vyvrcholením akce byla přednáška ředitele firmy Netafim z Tel Avivu, který představil izraelské zkušenosti s přesným zavlažováním a využíváním vodních zdrojů v krajině.

Další konferenci o vodě děláme s izraelskými experty 19. září. Je to jeden z výsledků mé návštěvy v Izraeli. Bude to nabité, koukněte schválně na program. Dám odkaz za chvilku.

Je to tak vážné téma, že dáváme dohromady nejschopnější lidi z vědy a výzkumu, energetiky, zemědělství a životního prostředí. Je to i součást naší Národní hospodářské strategie 2030.

Tohle týdenní hlášení je tak trochu speciální. Nebudu vám psát jen o tom, co jsme s kolegy odpracovali, ale taky o tom, co ještě chceme stihnout do konce roku. No a protože probíhají extrémně náročná jednání o státním rozpočtu 2020, napíšu vám i to, co můžete čekat příští rok.

Ministryně financí Alena Schillerová si už plácla s 12 ministry. Jsou dohodnutí na tom, kolik jejich resorty dostanou peněz. Jednání začala tenhle týden s ministrem školství Robertem Plagou a dohodli se na celé miliardě navíc, která půjde na platy v regionálním školství. Další krok k tomu, abychom splnili náš vládní program a zároveň slib učitelům, že budou mít v roce 2021 v průměru víc než 45 tisíc měsíčně. Dalších 30 milionů navíc půjde na obědy pro děti ze sociálně nejslabších rodin.

Školství dostává meziročně o 17 miliard korun víc. Půjde to nejen do platů, ale i do kvality vzdělávání. Třeba vysoké školy získají navíc 900 milionů a budou tak celkově hospodařit s rekordními 26,5 miliardami.

Cíl Ministerstva školství do konce roku je dostavět po celé republice sportoviště pro děti, mládež i dospělé za 1,5 miliardy korun. Další 1,3 miliardou korun podporujeme přímo sportovní kluby, ve kterých sportuje 750.000 dětí a mladých sportovců do 23 let. Každý prvňák stejně jako v minulosti dostane i letos školní pomůcky v hodnotě 200 korun.

Na vybraných školách se začne zavádět nový předmět Technika, který by měl do budoucna zlepšit manuální a technickou dovednost a znalost moderních technologií u našich dětí a mládeže. Taky jsme přidali vysokým školám, hlavně pedagogickým fakultám, aby mohly líp připravovat budoucí učitele na jejich důležitou práci.

Další rekord padl u vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Tato kapitola je přímo pode mnou, za rozpočet ale odpovídá můj místopředseda Karel Havlíček. Věda dostane příští rok bezprecedentních 37 miliard. Vemte si, že v roce 2015 to bylo 27 miliard. Věda a výzkum jsou jednoznačná priorita a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček si ji pečlivě hlídá.

Dalších 450 milionů navíc půjde na podporu českého průmyslu a jeho konkurenceschopnosti. Pan ministr Karel Havlíček dostal od Aleny Schillerové pochvalu za to, jak věcně umí jednat a taky za to, že je velmi úspěšný v čerpání nespotřebovaných výdajů. Žádné peníze na jeho ministerstvu neleží ladem, ale otáčí se ve prospěch podnikatelů, spotřebitelů nebo výzkumníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu je v tom úplně nejlepší.

Pan ministr taky plní slib, že bude šetřit. Snížil počet zaměstnanců na ministerstvu o 63, což dělá 7,5 procenta. Snížil i další výdaje. A přitom je jeho rozpočet zatížený šílenou částkou 27 miliard, kterou musí odvést za naprosto nezodpovědnou politiku minulých vlád v podpoře solárů. Celkově dostane jeho ministerstvo 37,5 miliardy, což je o 2 miliardy víc než loni.

Ministerstvo průmyslu a obchodu má na starosti energetiku, přes průmysl, suroviny, exporty, telekomunikace, nové technologie, spotřebitele až po podporu podnikání. K tomu jsme se s Karlem Havlíčkem dohodli, že si nechá řízení výzkumu, vývoje a inovací a ještě mi dělá pravou ruku pro hospodářskou politiku.

Pod úřadem je skoro třicítka státních organizací. Aby to uřídil, a důsledně, musí jet fakt nadoraz. Do konce roku předloží Národní hospodářskou strategii, kde vůbec poprvé propojí vědu, byznys a hospodářskou vizi země. To všechno propojené se vzděláváním a investičním plánem země. Je to hrozně důležité, protože vytvoříme pro další generaci jízdní řád toho, jak se dostat do absolutní světové špičky.

K tomu čeká Karla Havlíčka dokončení Národního rozvojového fondu, který bude sloužit pro financování rozvoje v regionech. Školy, obchvaty, nemocnice.

Ministr Havlíček taky dotahuje aukci na dalšího operátora, což by mělo snížit ceny dat. Fúzuje státní společnosti a agentury. A asi úplně největší práci odvádí v energetice. Do konce roku chce mít podepsanou smlouvu s ČEZ o investičním modelu výstavbu jádra a do stejného data bude definitivní scénář útlumu uhlí a dalšího rozvoje obnovitelných zdrojů.

Rozhodne se o dalším postupu lithia na Cínovci a začne se připravovat projekt všech projektů. Propojení jezer po těžbě uhlí na severu Čech včetně přečerpávacích vodních elektráren. Psal jsem vám o tom hodně v minulém hlášení. O tomhle plánu na třicet let sice rozhodneme až v dalším roce, ale pokud by se to podařilo, změníme ráz i energetickou situaci v celém regionu. I proto tam s ministrem Havlíčkem v září zase vyrážíme.

A dál. Ministr Havlíček systematicky redukuje zátěž pro malé podnikatele. Možná to není tak vidět, ale té byrokracie je takové množství, že její odstraňování je práce na několik let. Snížil výkazy pro statistiku, uvolňuje ruce živnostníkům do obratu milion korun ročně, inicioval malé jednotné inkasní místo, na kterém pracuje ministryně financí a v příštím týdnu představí s ministryní Schillerovou podnikatelský balíček, ve kterém se odrazí většina našich slibů malým firmám. Už se těším na úterní společnou tiskovku paní Schillerové a pana Havlíčka.

Na podzim podáme přihlášku do evropského megaprojektu, je to Centrum excelence pro umělou inteligenci. Bude to obrovský boj, ale máme na to připravený skvělý tým, a pokud to dopadne, tak se zapíšeme do historie. Jedná se o jednu z nejsledovanějších oblastí pokročilých technologií na světě. Lobujeme proto ve všech zemích, aby bylo Centrum právě u nás.

A aby toho nebylo málo, musí ministr Havlíček zvládnout přechod několika milionů domácností na digitální televizi a ještě vytyčit parametry dlouho očekávaného pokrytí naší země sítí G5. A to chce ještě navštívit s podnikateli do konce roku několik zemí a podpořit je v jednáních s obchodními partnery. Je to masakr, ale Karel má od všech maximální podporu a jsem si jistý, že to dá. Jemu navíc to tempo vyhovuje.

Pojďme dál.

Od paní ministryně Schillerové dostane víc peněz i Ministerstvo vnitra. Paní ministryně vyčlenila navíc 1,3 miliardy, z ní dostanou 1,1 miliardy policisté, hlavně na obnovu vozového parku. Ještě tenhle rok jim pošle 450 milionů a 500 milionů příští rok. Zbytek půjde na investice a platy policistů. Když k tomu ještě připočteme hasiče, kterým minulý týden paní Schillerová přiklepla parádních 434 milionů, tak myslím, že kolega Hamáček může být spokojený.

Ministerstvo pro místní rozvoj dostane přidáno skoro 200 milionů korun. Hlavně na řešení následků kůrovce. Paní Schillerová i Klára Dostálová se mnou byly v květnu na výjezdu podívat se na kůrovcovou kalamitu a ví, že to není žádná sranda.

Většina peněz půjde obcím v postižených oblastech. Dají je na opravu silnic poničených těžkou technikou, která převáží zasažené kmeny. Kromě toho ale zbude i dost peněz na digitalizaci stavebního řízení a na pořádání takových akcí, jako je třeba brněnská MotoGP. Je to dost prestižní akce a naši zemi v zahraničí velmi zviditelňuje.

Když jsme u téhle akce. Klára Dostálová dokázala, co nikdo před ní, a vyjednala, aby se na ní mohly prezentovat české firmy. Je to totiž největší akce v Česku s obrovským dopadem a ekonomickým přínosem hlavně pro Jihomoravský kraj a neměla by se financovat jen z veřejných peněz, ale hlavně ze soukromých zdrojů. Tím pádem se zajistí podpora MotoGP i v dalších letech.

Klára Dostálová chystá plno věcí ještě do konce tohoto roku. Na podzim vyhlásí programy za 1,4 miliardy na podporu obnovy a rozvoje venkova. Za tyhle peníze se budou moct opravit silnice, budovat dětská hřiště, sportoviště a cokoli, co přispívá ke společenskému životu na venkově.

Na výstavbu podporovaných bytů, jako jsou pečovatelské byty, komunitní domy pro seniory, byty bez bariér, půjde dalších 465 milionů korun. Do konce roku taky její ministerstvo podpoří z evropských fondů výstavbu úseků silnic II. a III. třídy a uvolní na to 2 miliardy korun.

A teď pozor, skvělá zpráva, paní Dostálové se podařilo z evropských zdrojů získat 10 miliard korun. Takže DOFINANCUJEME ÚPLNĚ VŠECHNY ŠKOLKY A VĚTŠINU ZÁKLADNÍCH ŠKOL, které si podaly žádost. A ještě k tomu máme zdroje pro kraje na silnice II. tříd.

Do konce roku taky plánuje vyhlásit výzvu na rekonstrukci základek v regionech, které to nejvíc potřebují, za víc jak 260 milionů. Je to v rámci programu, který se jmenuje Restart.

Mohl bych vám psát spoustu dalších věcí, co Ministerstvo pro místní rozvoj chystá. Výstavbu nájemních bytů, výhodné půjčky mladým lidem na pořízení a rekonstrukce vlastního bydlení, odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských obecních úřadů, ale potřebuju se dostat ke klíčové věci.

STAVEBNÍ ZÁKON. Jak to s ním vypadá? Věcný záměr zákona už schválila vláda a na podzim bude hotové kompletní paragrafové znění! Konečně! Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení.

Další pro lidi dost užitečný zákon je ten o realitním zprostředkování, který ochrání klienty, kteří často vkládají do bydlení svoje celoživotní úspory. Teď je zákon ve sněmovně a měl by platit už od 1. ledna 2020.

Je vidět, že Klára Dostálová fakt maká, protože tohle všechno stíhá zároveň s tím, jak dokončuje Národní investiční plán a hospodářskou strategii ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jak už víte, bude to úplně první dlouhodobý investiční plán země, podle kterého se Česká republika bude moct rozvíjet dalších několik desítek let. Díky němu už investice nebudou chaotické, ale transparentní a v souladu s tím, co naše země skutečně potřebuje.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To jsem se dobře zasekl na tématu místní rozvoj. Ale bylo to potřeba. Teď pojďme na obranu.

Paní ministryně Schillerová souhlasila na schůzce s ministrem obrany Lubomírem Metnarem, že uvolní navíc 1,2 miliardy. Všechny tyhle peníze půjdou na modernizaci naší armády. A taky se přiblížíme slibu, který jsme dali našim spojencům, že na obranu budeme v roce 2024 dávat 2 procenta HDP.

Lubomír Metnar ještě do konce tohoto roku uzavře několik strategických smluv. Díky nim budou mít naši vojáci konečně špičkovou výzbroj a vybavení pro 21. století.

8 radiolokátorů Madr za 3,5 miliardy korun

15.500 ČESKÝCH útočných pušek Bren za 2,5 miliardy

2 transportní letadla Casa C-295 M1 za 2,8 miliardy

A hlavně, z čeho jsou i všichni fandové do vojenské techniky nadšení

8 víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom

4 bojové vrtulníky AH-1Z Viper

Dohromady těchto 12 strojů vyjde na 14,5 miliardy korun.

V ceně nabídky je kromě vrtulníků taky jejich vybavení zbraňovými systémy, munice, údržba, zaškolení a výcvik personálu. Ze všech nabídek tyhle stroje nejlíp splnily požadavky našich vojáků. Aby zajistily palebnou podporu pozemních sil, přepravu vojáků a přepravu raněných.

Nové mašiny postupně nahradí ruské stroje Mi-24/35, které jsou na hranici životnosti a nejsou ani kompatibilní se systémy NATO. Nejsem odborník na vojenskou techniku, ale myslím, že právě jeden takový stroj, se kterými musí naši vojáci doteď lítat, jsem viděl už ve filmu Rambo III… Zkuste si pustit nějaké video s Venomy a Vipery, co dávají na net američtí mariňáci. O dost jiná káva… Nějaké vám hodím sem na Facebook, až tohle dopíšu.

Kromě revoluce ve zbrojení chce naše Ministerstvo obrany stihnout do konce roku spoustu dalších věcí. Vládě předloží dvě novely zákona, které posílí obranyschopnost naší země.

Novela zákona o vojenském zpravodajství umožní efektivní kybernetickou obranu a díky novele zákona o zajišťování obrany ČR se zase budou moct líp zapojit branné a zájmové spolky do zajištění obrany země. Výměnou za to jim pomůžeme dotacemi a školeními. Přepokládáme, že do toho investujeme 200 milionů korun ročně.

Za paní ministryní financí přišel i vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla. Jak víte, maká, aby se z České republiky stal moderní, digitální stát. Jsem rád, že se s paní Schillerovou shodli na tom, že na digitalizaci půjde dalších 492 milionů korun navíc. Je to investice do budoucnosti naší země.

I s ministrem životního prostředí to klaplo. Na boj se suchem dostane Richard Brabec dalších 250 milionů. Sucho není žádná legrace. Jak ví každý zemědělec. Ministerstvo životního prostředí má i program Péče o krajinu zaměřený na návrat vody do krajiny, na budování remízků, mokřadů, tůní, průlehů a taky krajinných prvků nebo biopásů a taky na výsadbu stromů. Už na podzim Richard Brabec rozjede kampaň s cílem vysadit 10 milionů stromů!

Náš ministr životního prostředí si věří, že do konce tohoto roku zvládne splnit většinu bodů z programového prohlášení. A paní Schillerová zas ocenila, že na jednání přišel i s návrhy, kde ušetřit. Na provozních nákladech to dělá dokonce 77 milionů korun.

Boj proti suchu jede naplno. Celkem do něj dáme do konce roku 2020 ještě 3,5 miliardy korun. Ministerstvo životního prostředí zajistí nové zdroje pitné vody stovkám obcí, bude pokračovat ve vracení vody do krajiny.

Další priorita jsou kotlíkové dotace, vláda už schválila navýšení o 1,5 miliardy, protože se z toho stal hit a už teď je víc žádostí, než co by normálně pokryla třetí vlna dotací. Doteď jsme do kotlíků dali 6,5 miliardy korun a díky nim si lidi vyměnili skoro 60 tisíc smraďochů za nové ekologické kotle.

Než skončí rok, Richard přinese na vládu odpadové zákony, aby zvýšil recyklaci, omezil skládkování a šetřilo se přírodními zdroji. Chce taky motivovat a odměňovat ty, kteří hodně třídí.

Jak vidíte, Ministerstvo životního prostředí toho má připraveného strašně moc, a mohl bych pokračovat, ale musíme jít dál.

Alena Schillerová se stihla sejít ještě a ministryní spravedlnosti Marií Benešovou. Dohodly se, že spravedlnost bude příští rok hospodařit s 31 miliardami korun. To je o 251 milionů víc než loni. Z toho 200 milionů půjde na vězeňskou službu, aby se srovnaly platy s hasiči a policisty, a za zbylých 50 milionů se konečně dostaví Justiční areál Na Míčánkách, který už je fakt potřeba.

Priority paní ministryně Benešové jsou dodělat legislativu, pro kterou jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Paní ministryně už dala do procesu zákon o státním zastupitelství, je tam už i zákon o soudech a soudcích a o hromadných žalobách. To je nástroj proti podvodníkům, kteří okrádají sice spoustu lidí, ale po malých částkách a spoléhají, že to těm jednotlivým poškozeným nebude stát za to dávat k soudu. Díky novému zákonu se ale budou moct spojit a bude možné napálit grázly za celkovou částku, o kterou lidi ošidili.

Do konce roku se taky posunou zákony, které řeší dětské dluhy a exekuce. Jak dobře víte, už jsme vyzvali soudy, aby udělaly inventuru v rozhodčích doložkách a nahlásily exekuce, které se mají podle zákona zastavit. Na všech těchto věcech spolupracuje s paní ministryní i náš poslanec Patrik Nacher.

Doprava. Abychom ještě zrychlili dopravní stavby, dostane Státní fond dopravní infrastruktury příští rok o 5 miliard víc, takže celkově bude mít 70 miliard. Už minule jsem vám psal, kolik je toho pod vedením pana ministra Vladimíra Kremlíka rozestavěného, tak se nebudu opakovat.

Ale rozhodně vám chci napsat nejnovější čísla k D1. Zmodernizovali jsme už 90 kilometrů na 13 úsecích. Teď právě opravujeme 52 kilometrů na 5 úsecích a v září přibude dalších 9 kilometrů. Na poslední 10kilometrový úsek děláme výběrové řízení. Kompletně opravených 161 kilometrů bude v roce 2021.

Jo a pamatujete ještě nějakého pana Šimonovského? Lidovecký ministr dopravy, který podepsal supernevýhodnou smlouvu na mýto s Kapschem? Tak ten v roce 2005 řekl, že D1 bude mít 6 pruhů, začne se s tím prý v roce 2007 a hotovo bude 2010. Schválně koukněte, je to hodně bizarní cesta časem. Dám za chvilku sem na Facebook.

Jasně, že za našich předchůdců zůstalo jen u slov. Nikdo nezačal vykupovat pozemky, aby D1 mohla mít 6 pruhů po celé délce. Kdyby aspoň opravili ty 4 pruhy, které byly v katastrofálním stavu… Když jsme dostali pod sebe Ministerstvo dopravy v roce 2014, už nebyl čas, museli jsme okamžitě začít s opravami, jinak by se dálnice rozpadla. I tak se ale D1 místy do 6 pruhů rozšiřuje. Konkrétně mezi Spořilovem a Mirošovicemi, Lipníkem nad Bečvou a Bělotínem, mezi Přerovem a Lipníkem a chystáme ještě šestiproudý úsek mezi Kývalkou a Holubicemi.

Co se týče plánů Ministerstva dopravy do konce roku, jsou jich mraky, tak jen heslovitě vyjmenuju.

Spuštění nového mýtného systému od 1. prosince 2019.

Zákon o liniových stavbách. Jeho novelu projednáme na vládě. Urychlí výstavbu po celé zemi.

Předložení změn bodového systému, aby byl jednodušší a přehlednější. Zahájení přípravy přechodu na elektronickou dálniční známku. Příští rok je poslední, co si musíme lepit papírek na sklo. Konečně.

Předložení koncepce vodní dopravy na vládu a další postup pro vodní koridor Dunaj – Odra – Labe.

Na dálnicích a silnicích I. tříd budou do prosince dokončená nebo odstraněná omezení, aby během zimy bylo všechno plně průjezdné. HROMADA LEGISLATIVY. Nebudu vás s ní zatěžovat.

Mimochodem, než uteču od tématu doprava, v půlce července jsme s Vladimírem Kremlíkem slíbili panu starostovi Miličína, že vyřešíme katastrofální situaci ve městě. Denně tam projede 20 tisíc aut, měsíčně až 580 tisíc. A slib jsme dodrželi. Spolu s hejtmankou Středočeského kraje Jaroslavou Pokornou Jermanovou, šéfem Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyňkem Hořelicou a ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem jsme do Miličína zajeli a projednali možná opatření, jak zajistit bezpečnější přechod hlavně dětí a seniorů přes silnici. Mohl by se vybudovat podjezd, podchod u autobusové zastávky, nový přechod a omezit rychlost průjezdu obcí. Koukneme se i na značení, jestli by ho nešlo zvýraznit. Zároveň Ředitelství silnic a dálnic zadá bezpečnostní audit průtahu silnice I/3 obcí. Než bude stát dálnice na Tábor, musí mít hlavně děti a senioři možnost bezpečně přejít silnici.

Tak dál. Možná jste někteří z vás zvědaví, jak dopadlo jednání mezi paní ministryní Schillerovou a Janou Maláčovou. Představte si, že dobře.

Paní Maláčová původně chtěla skoro 12 miliard korun a ty prostě v rozpočtu nejsou. Ale paní Schillerová od začátku říkala, že je ochotná dohodnout se na kompromisu. A taky ho dokázala vyjednat. Peníze navíc půjdou těm nejpotřebnějším. Na výstavbu domů pro seniory dáme 400 milionů korun, víc než 1,8 miliardy navíc na sociální služby, 220 milionů na sociální práci, 1 miliarda na aktivní politiku zaměstnanosti, použijí se pro zaměstnávání nezaměstnaných obcemi a městy, což bude šetřit dávky v nezaměstnanosti, které pobírají, další skoro 1 miliarda na sociálně právní ochranu dětí a necelých 500 milionů na pěstounskou péči.

Samozřejmě Ministerstvo financí chce ještě do konce roku prosadit spoustu vlastních věcí. Namátkou.

Sazbový balíček, který míří do 2. čtení ve sněmovně a měl by platit od 1. ledna 2020. Upravuje zdanění tabákových výrobků, tvrdého alkoholu a hazardu. Jak už jsem řekl několikrát, tvrdý chlast, gamblerství a rakovinu plic v této zemi podporovat nebudeme.

Novela místních poplatků, aby mezi službami typu Airbnb a klasickými ubytovateli byla konečně nějaká spravedlnost. Budou z toho těžit i obce.

Novela o EET a snížení DPH. Mockrát jsem vám o ní psal, opozice ji blokuje, jak jen může, přitom elektronická evidence je úspěšný projekt. Novela by ještě víc snížila DPH na stravovací služby a nealkoholické nápoje v pohostinství z 15 na 10 procent a na pivo z 21 na 10 procent a taky DPH na vodné a stočné. Jsme ve finále, stačí aby Poslanecká sněmovna přehlasovala senátní veto a novela vstoupí v platnost.

Digitální daň 7 procent na vybrané internetové služby, kterou by platily globální společnosti a přitom nebude zdaňovat konečné uživatele, směřuje na vládu.

Balíček MOJE daně neboli on-line finančák, i o něm jsem vám toho spoustu napsal, projednáme na příští vládě.

Paušální daň, díky které živnostníci s ročním příjmem do 1 milionu korun nebudou muset zvlášť řešit daň, socko, zdravko, nebudou ani podávat finanční přiznání a budou jen platit jednu paušální částku měsíčně.

Rozšíření možnosti využití stravenek. O tom víte snad všechno, věnoval jsem tomu 2 hlášení po sobě.

A samozřejmě maká na dalším zjednodušování daní v balíčku na rok 2021.

Poslední ministerstvo, o jehož plánech do konce roku vám chci napsat, je zemědělství. Bude se zapojovat do tvrdých jednání na úrovni Evropské unie. Jde o společnou zemědělskou politiku pro období po roce 2020. Na Zemědělské radě EU a v Evropském parlamentu je potřeba obhájit priority naší země tak, aby naši zemědělci nebyli diskriminovaní.

Ministerstvo zemědělství nejenže bojuje s kůrovcem, ale připravuje i koncept ochrany lesů do budoucna, jejich obnovu a skladbu tak, aby se co nejlíp uměly vyrovnat s klimatickou změnou. Pak tady máme samozřejmě zmírňování dopadů sucha, což dělá ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Do konce roku se bude snažit realizovat co nejvíc schválených projektů.

Ještě výběr toho, co chtějí do konce roku stihnout. Třeba dokončit schválení zákona o lesích, novelu stavebního zákona k realizaci malých vodních nádrží, o veterinární péči, o rostlinolékařské péči a podobně. Do prvního čtení by měly jít zákony o potravinách, ochraně zvířat proti týrání, ochraně zemědělského půdního fondu a zakotvení ochrany půdy do naší ústavy.

Uf, koukám, že jsem toho na vás pěkně nasypal. A to byla jen taková ochutnávka věcí, které souvisí se státním rozpočtem a na čem makáme. Popojedem.

V úterý jsem byl v evropském výboru Poslanecké sněmovny představit českou kandidátku na komisařku paní Věru Jourovou.

Dnes je to významná a hrdá Evropanka, jak ona sama říká, a naše vláda ji v pondělí znovu schválí jako kandidáta do Evropské komise, aby v ní hájila zájmy celé EU.

V médiích se teď často píše, že kandidát na komisaře musí hájit české zájmy, ale tak to není. Komise je nezávislá a komisaři nemají dělat v Bruselu politiku a snažit se urvat každý co největší kus pro stát, který je nominoval. Komisaři musí pracovat jako nezávislý tým a dohlíží na to, aby všechny členské státy dodržovaly pravidla, na kterých se dohodly. A taky připravují legislativu, o jakou požádá Evropská rada, protože tam se dělají nejdůležitější politická rozhodnutí. Vždycky to tak možná nebylo, ale je to tak správně a já to nepřestanu opakovat.

České zájmy prosazuji a hájím já osobně na Evropské radě mezi ostatními premiéry a prezidenty a budu v tom pokračovat, dokud budu mít vaší důvěru. Těším se na spolupráci s Evropskou komisí a dalšími komisaři a doufejme, že bude lepší než se stávající Komisí.

Když jsem u těch evropských témat, napíšu v rychlosti i něco k brexitu. Pokud k němu dojde, bude Česká republika držet společnou pozici EU, protože jsme se na tom v EU dohodli a my budeme držet slovo. Pokud by se měl zrodit nějaký kompromis, pak se na něm musí shodnout celá EU. Tvrdá hranice mezi Irskem a Severním Irskem by vůbec nemusela být diskutovaná, pokud by Británie zůstala s EU v celní unii. To ale Británie nechce.

Určitě si pamatujete "aféru" z minulého týdne ohledně kyberútoku. Informace o něm jsem se jako premiér musel dozvídat z médií. Okamžitě jsem svolal předsednictvo Bezpečnostní rady státu a dotčené subjekty, včetně NÚKIB. Senátní výbor konstatoval na základě informací od NÚKIB znepokojení a doporučil vládě to brát vážně.

No a víte, co jsme se v pondělí dozvěděli od ředitele NÚKIB? Že jednání senátního výboru se nikdo od nich neúčastnil a panu senátorovi Fischerovi ani nikdo neposkytl žádné informace. Opravdu by mě zajímalo, z čeho pan senátor vycházel. Takhle se chová senát, že bez jakýchkoliv informací stropí poprask?

Samozřejmě kandidát na prezidenta se zviditelňuje všude za každou cenu a není sám. Takových kandidátů na prezidenta tady máme vícero, kopou jen za sebe a tváří se a vystupují, že jim záleží na lidech...

Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, ale je milé, že vybraní senátoři k nám mají pozitivní vztah... a věnují se nám, hlavně obecnýmí prohlášeními do médií, že má vláda brát něco vážně.

Můžu vás ujistit, že jakékoliv kybernetické útoky vážně bereme a vláda se jim vždycky okamžitě věnuje. Ochrana před nimi je jedna z našich dlouhodobých priorit a podnikáme se specializovanými institucemi vždycky přímé a konkrétní kroky k zajištění bezpečnosti významných informačních systémů a modernizaci informačních systémů v rámci celé státní správy.

A dál.

H-System. Část poškozených klientů navrhuje, aby jim připadl rekreační areál v Rabyni u Slapské přehrady. Zabavil ho stát a má prý hodnotu 100 milionů korun. Lidi okradení H-Systemem by se tak dostali ke svému odškodnění. To ale podle dnešního zákona není možné, takže navrhneme zákon změnit. A tím pádem bychom nešli cestou mimořádného opatření vlády.

Vidíte, že kauzu řešíme. A je obrovská škoda, že H-System je jediný tunel 90. let, na který se média soustředí. Vždyť tehdy byly vytunelovány desítky investičních fondů a rozkradeny desítky malých bank. To už si nikdo nepamatuje CS Fondy? Banky Bohemia či Ekoagrobanku, Agrobanku, Plzeňskou banku a desítky dalších? Za vlád ODS, která se nechala různými tuneláři sponzorovat, přišla regulace kapitálových trhů o pět let později, než měla. Ukradeny byly podniky jako Plzeňské pivovary, rozkradená byla IPB. Celkový účet za transformaci byl víc než 500 miliard korun. Transformační náklady jsou ale dost těžký eufemismus. Všechno, co bylo rozkradené, zaplatili daňoví poplatníci. Takový účet za Českou konsolidační agenturu je taky pěkný ranec.

Dál už jen dvě zkratky a končím. Zasedala Rada pro koordinaci protidrogové politiky. Byl jsem na 100. narozeninách mojí dlouholeté sousedky z Průhonic paní Růženky. Fotky jsem dával sem na Facebook, byla sranda a bylo to moc milé.

Můj příběh s Průhonicemi začal v červenci 1992. Jel jsem do Prahy poté, co se Mečiar s Klausem dohodli na rozdělení Československa, a rozhodl jsem se založit Agrofert. V noci jsem hledal hotel a vidím před Prahou odbočku na Průhonice. Přespal jsem v Parkhotelu, na druhý den jsem se prošel po obci a uviděl Průhonický park, který je pod záštitou UNESCO, a moc se mi tu zalíbilo.

Usadil jsem se tu, žiju tady s rodinou. A většinu mých hlášení vám posílám z průhonické Sokolovny, kterou jsem jako rozpadlou koupil a zvelebil. Můžete si v ní nejen zacvičit, ale taky dát oběd, kafe a nechat vyblbnout děti na hřišti. Mimochodem, pořádají skvělé dětské narozeninové párty.

Teď už ale končím. Mějte se fajn.

