Premiér Babiš: Země živitelka je skvělá výstava, na kterou chodím už 40 let

V sobotu se premiér Andrej Babiš spolu s dalšími členy vlády zúčastnil 46. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, která letos nese podtitul Výzvy českého zemědělství. „Je to skvělá výstava, na kterou já osobně chodím už 40 let. V posledním období sem chodím hlavně v sobotu, abych měl víc času a mohl mluvit s našimi producenty, distributory a s našimi občany. My jsme zde od rána a přišli jsme ve velice silné sestavě – jsou tady dva místopředsedové vlády, paní Schillerová, která drží státní kasu a pan Havlíček nový místopředseda pro hospodářství a samozřejmě pan ministr zemědělství Toman,“ dodal Andrej Babiš.

Odpoledne předseda vlády zahájil spolu s ministrem zemědělství konferenci Voda v krajině 21. století. V rámci konference prezentovala řada nejen českých odborníků moderní přístupy k hospodaření s vodou. Například se diskutovalo o opatřeních v krajině proti suchu a povodním, využívání různých typů vody ve společnosti a v zemědělství nebo o zabezpečení vodních zdrojů v České republice. „Od roku 2014, kdy máme v historii zcela novou zkušenost, že dosavadní vodní blahobyt zajištěný existencí nádrží vybudovaných v minulosti a dostatečně doplňovanými zásobami podzemních vod z obvyklého přísunu srážek se mění. Hladiny podzemních vod klesají, nestačí se doplňovat a v některých regionech chybí dostatečná akumulace povrchových vod. Takže, my děláme opatření, vracíme vodu do přírody. Jenom tento rok jsme přidali půl miliardy korun na výstavbu vodovodů a kanalizací, obecních rybníků. Děláme všechny opatření, ale je to dlouhodobá záležitost. A jedná se o desítky miliard, to není jen záležitost této vlády. Je pravda, že jsme od revoluce nepostavili žádnou velkou přehradu a o některých mluvíme 20 let atd. A to jsou věci, které potřebujeme zásadně změnit.“

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Premiér Babiš: Byl jsem detailně seznámen s akvizicí, týkající se nových vrtulníků Premiér Babiš odeslal na Hrad návrh jmenovat Zaorálka ministrem kultury Babiš: Neříkejte, že byla porušena Ústava. Nebyla Premiér Babiš: Unikátní projekt přibližuje změnu klimatu jako globální problém

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV