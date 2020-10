Premiér: Co to jako předvedla ČT? Co to bylo za komentátory? Voličům samozřejmě děkuji, moc si toho vážím

reklama

Takže čau lidi, já vás všechny zdravím po volbách. Chci samozřejmě poděkovat všem, kteří přišli k volbám. Účast byla překvapivě vysoká. Po tom strašení médii s covid-19 se lidi bojí přijít, tak to se chvála bohu nepotvrdilo.

A samozřejmě hlavně děkuji našim voličům, našim sympatizantům, někteří nás volili poprvé. Moc si toho vážím. Měl jsem z toho obavy, protože samozřejmě ta mediální masáž je neuvěřitelná.

Na čele s Českou televizí, samozřejmě. Viděli jste tu debatu, kde jsem ani nedostal slovo, kde jsem nemohl reagovat na ty lži našich oponentů. Ale to není nic nového. Česká televize má několik pořadů antibabišovských. A samozřejmě i včera celý den jsme viděli antibabišovce komentovat volby. Vždycky mám pocit, že když vyhrajeme, tak vlastně nevyhrajeme, protože v mediálním prostoru se všichni ubezpečují, že vyhráli jiní.

My jsme dostali rekordních 604 441 hlasů, to znamená o 71 380 hlasů více než v roce 2016. Vyhráli jsme v 10 krajích, takže o 1 kraj více než v roce 2016, a získali jsme o 2 mandáty navíc. Jsme vlastně v historii české politiky jediní, kteří jsou ve vládě a zároveň vyhráli krajské volby.

Takže já si toho moc vážím, moc všem děkuji. Skutečně to byla až do poslední chvíle napínavé. Protože, pokud jste to zaznamenali, tak to vlastně nebyly ani krajské volby, to byly volby o covidu-19. To byla ta absurdita těchto voleb, že všechny debaty na Nově, Blesku a v České televizi byly o tom, jestli vláda zvládá covid-19, nebo nezvládá, o tom byla ta debata.

Jestli zvládá, nebo nezvládá, tak to budeme vědět na konci. A tam je potom potřeba načíst nejenom počet zemřelých, ale i propad HDP, zadlužení vůči HDP, nezaměstnanost. A doufejme, že ten covid skončí brzo, a potom se může dělat nějaká bilance.

Pro naše hnutí je samozřejmě důležité se zamyslet nad tím, do jaké míry jsou krajské organizace schopny generovat nějaké osobnosti, nebo ne. Kdo vlastně přinesl ten výsledek, analyzovat jednotlivé kraje.

A je jasné, že samozřejmě ta strategie povolebního vyjednávání je, jak už minule to bylo, všichni proti ANO. Takže samozřejmě všude už některé koalice, i když ANO vyhrálo, vznikly. Všude ta tendence je, nás obejít. Je to i vlastně ten signál, o kterém se stále mluví, jak porazit Babiše. To je jediný program těchto stran: jak porazit Babiše. To je jejich obsese. Já samozřejmě to beru na vědomí, vím to. Já chápu, že jsme tady rozbourali ten korupční systém, že se to někomu nelíbí, že by se rádi vrátili do toho klientelistického zkorumpovaného systému, jaký tady byl dříve, než vzniklo hnutí ANO.

Takže já jenom mohu doufat, že noví hejtmani budou chtít s vládou spolupracovat. Já myslím, že vláda dělá pro kraje strašně moc. Už tento rok dostanou kraje podstatně více peněž než minulý rok. Skutečně dáváme obrovské peníze do krajů navíc. Odměny pracovníkům v sociálních službách, odměny záchranářům. A to jsou všechno organizace, které nejsou pod vládou. Navyšujeme peníze na dvojky a trojky, investice… Takže doufejme, že ti noví hejtmani, kteří nebudou z hnutí ANO, se nebudou vůči vládě vymezovat, a že celý ten první rok jejich působení do parlamentních voleb nebude jenom o nějaké politice proti vládě. To by bylo špatně, a my samozřejmě jsme připraveni s hejtmany bez ohledu na to, z jaké strany nebo hnutí budou, spolupracovat.

Tento týden byla Evropská rada, byla to důležitá Evropská rada. Ta první debata trvala 9 hodin, a byla o Turecku a o Bělorusku. Já myslím, že je dobře, že Evropská rada přijala zásadní podporu Kypru a Řecka, a že skutečně podpořila i zásadně Bělorusy. Protože byly schváleny sankce proti 43 lidem, kteří se podíleli na tom násilí, které se děje v Bělorusku. My chceme občanům Běloruska pomoci. Oni mají silnou touhu po svobodě, a my jim nechceme říkat, kam patří nebo koho mají volit. Ale je důležité, aby skutečně tam proběhly svobodné volby. Protože Evropská unie jasně řekla, že ty první volby nebyly svobodné. Polský premiér Morawiecki jménem V4 představil ekonomický plán pro Bělorusko, a Komise dostala za úkol ho rozpracovat. Takže V4ka je znovu aktivní.

Co se týče konfliktu mezi Kyprem a Tureckem, kteří se neshodnou na tom, kdo může těžit plyn. Tak tam bylo přijato usnesení, které podporuje Kypr, které vyzývá Turecko k dialogu. A doufejme, že i tady se najde řešení smírčí cestou.

Bohužel Evropská rada neměla čas projednat možná ještě důležitější, alespoň pro nás důležitější témata, to je vnitřní trh. Vnitřní trh, překážky na vnitřním trhu Evropské unie. Já tady mám celý seznam věcí, které nefungují. Že nefungují služby eGovermentu ve všech členských státech, že je nedostatečný přístup k informacím, že se vzájemně neuznávají listiny, že jsou nadbytečné povinnosti pro uznání odborné kvalifikace, že jsou problémy spojené s přeshraničním pojištěním odpovědnosti, že jsou tady komplikace s nejednotností daňových systémů, že jsou administrativní překážky s problematikou vysílání pracovníků a zaměstnávání místních pracovních sil, nekalé obchodní praktiky ve vztazích dodavatelského řetězce zboží, nesystematické zveřejňování sjednocených harmonizovaných norem pro výrobky, a tak dále… Roztříštěnost regulace…

Takže já tady mám seznam asi 15 různých věcí, kde je vidět, že ten vnitřní trh nefunguje. Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo v únoru 2020 výsledky dotazníkového šetření mezi českými podnikateli o překážkách na vnitřním trhu. A na základě 140 odpovědí přeshraničně působících podnikatelů bylo zjištěno, že mezi největší překážky pro české podniky patří podmínky a administrativní náročnost vysílání pracovníků a zaměstnávání místních pracovních sil. Dále se podnikatelé často setkávají s nedostatečnou předvídatelností chování a komunikace ze strany místních úřadů, a skutečnosti, že procedury spojené s přeshraničním poskytováním služeb jsou administrativně náročné.

No zkrátka, vnitřní trh nefunguje dobře. Naši podnikatelé, naši zaměstnanci, naši živnostníci tam mají problém. O tom jsme vůbec nedebatovali. Ta debata proběhne v březnu 2021, a já vás chci poprosit a vyzvat, abyste mi posílali konkrétní příklady toho, jaké bariéry vlastně vás omezují na trzích Evropské unie, které by neměly existovat. To jsou ty čtyři základní svobody, a volný pohyb zboží a služeb je jedna z nich. Takže prosím vás napište mi, já se obrátím taky na jednotlivé svazy průmyslu, hospodářskou komoru a další, a očekávám od vás velice konkrétní příklady. Mně to strašně moc pomůže, abych potom samozřejmě mohl prosazovat pro vás tu změnu, která by vám mohla pomoci z hlediska obchodu v rámci EU a poskytování služeb.

Ohledně rozpočtu, 30. 9 vložila paní ministryně Schillerová do eKLEPu rozpočet. Ty priority jsou jasné. My chceme udržet a zlepšit životní úroveň v naší zemi. Chceme zmírnit dopady pandemie na nejpostiženější skupiny. A máme historicky rekordní investice, skutečně historicky. Protože příští rok jsou investice 186,9 miliardy. To je o 40 miliard navíc.

Včera jsem viděl jednoho zoufalého redaktora, který říká, že se nestaví. Prosím vás, všude se staví. Já myslím, že to všichni vidí, co se děje. Tady jenom, když si vezmu podklad od pana Havlíčka, tak v tuto chvíli budujeme obchvaty mimořádným tempem. 130 kilometrů obchvatů. Kolega Havlíček zahájil tento týden 25 let očekávaný obchvat Chýnova. Pomáhá tomu i liniový zákon. Takže všude se staví. My samozřejmě jsme jasně řekli, že se z krize chceme proinvestovat, že chceme nahradit soukromé investice. Takže toto já zásadně odmítám. V životě se tolik nestavělo. A tu D1 dokončíme příští rok, 160 km nové dálnice.

Takže k tomu rozpočtu. My jsme samozřejmě v minulosti snižovali dluh. Za 7 let, co jsme ve vládě, jsme snížili dluh ze 41 procent na 29 procent HDP. Máme stále 4. nejlepší evropské finance. Můžeme si to dovolit. Když poslouchám kolegu premiéra rakouského Sebastiana Kurze nebo vidím zadlužení v Bavorsku, tak my z toho stále vyjdeme jako nejméně zadlužení. I tento rok, i když budeme mít deficit, který nebude ale 500 miliard, ale bude podstatně menší, tak zkrátka to zadlužení bude stále menší, než když jsme začínali v lednu 2014.

Ten rozpočet samozřejmě podporuje ty naše hlavní cíle. To znamená, že navyšujeme zase důchody. A celkově výdaje na důchody budou 537 miliard. Je to o 29,5 miliardy navíc. Takže zákonná valorizace důchodů je 840 korun měsíčně, to samozřejmě dodržíme.

Platy budou v rekordní výši 322 miliard. Splníme ten náš závazek u učitelů. Jednak je tam podstatně více učitelů, a samozřejmě splníme co jsme slíbili v tom programovém prohlášení vlády, ten průměrný plat 45 tisíc. A samozřejmě navyšujeme i nepedagogickým pracovníkům. Policie zavedla stabilizační příspěvek, a ten také podpoříme.

Takže ten rozpočet, ano, je deficitní, ale my zkrátka chceme v těchto chvílích pandemie podpořit naši ekonomiku. My si myslíme, že naše ekonomika by se mohla vrátit, anebo začínat se vracet do normálu od roku 2023. Samozřejmě platí to, co jsme řekli se superhrubou mzdou. Superhrubá mzda, její zrušení, definitivní zrušení, znamená snížení daní pro všechny zaměstnance. Pro všechny zaměstnance v soukromých firmách, státních firmách, státní zaměstnance, všude. Sedm procent z hrubé mzdy, 5 procent čisté mzdy. To znamená, všichni zaměstnanci zaplatí nižší daň, tudíž dostanou více peněz, a uvidí to na výplatní pásce. A to chceme od 1. ledna 2021. Tu superhrubou mzdu, to zrušení, načtu jako poslanec v rámci Sněmovny, protože zkrátka z hlediska schvalování toho daňového balíčku, který už tam je, se to musí řešit takhle.

Takže ten rozpočet vláda projedná do konce října. Samozřejmě my jsme menšinová vláda, musíme na to získat podporu.

Poslední téma je samozřejmě covid-19. Já dneska večer budu sedět s ministrem Prymulou, se šéfem chytré karantény a vládním zmocněncem pro IT Dzurillou. Samozřejmě děláme všechno pro to, abychom navýšili kapacitu laboratoři, a směřujeme a chceme to navýšit až na 30 tisíc. Průběžně se navyšuje počet odběrových míst.

Co se týká eRoušky, za to všem děkuji. Už jsme na 588 tisících, a už je 297 zaslaných kódů.

Začalo samoreportování, 203 předvyplněných formulářů. Chci za to poděkovat, že to lidé využívají. Počet trasovačů je 829. Takže my musíme samozřejmě snížit to prodlení, hlavně u Prahy a Středočeského kraje.

Budeme se bavit i o tom, jakým způsobem evidovat ty restaurace, ale určitě to nebude formulář. Protože my přece mluvíme stále o digitalizaci, my chceme digitalizovat. Takže Vlado Dzurilla dnes bude o tom diskutovat s panem ministrem, a určitě najdou nějaký způsob prostřednictvím mobilů.

Takže v pondělí začínají nějaké omezení. Já chci poprosit o vaši solidaritu. O to, že jsme společně na jedné lodi, že nechceme dělat zásadní ekonomická omezení jako v první vlně, a že doufejme se nám to podaří tu křivku zploštit, a samozřejmě ta opatření co nejdříve znovu vrátit do normálu. Ale jak dlouho to potrvá si skutečně netroufám vůbec odhadnout.

Covid-19 je odborná záležitost. Já tady držím v ruce zajímavý článek, který vyšel na ČT24: „Klíčový parametr covidu-19, rozptylové číslo je mnohem důležitější než reprodukční“. Skutečně je potřeba naslouchat expertům. A já si myslím, že nový ministr zdravotnictví profesor Prymula je jediný z celé vlády epidemiolog, že tomu rozumí.

A že naše lékařské celebrity, které stále k něčemu vyzývají, by skutečně měly respektovat jednotlivé odbornosti a profese. Já jim za to samozřejmě děkuji.

Děkuji vám všem ještě jednou, že jsme nás podpořili ve volbách, a těším se na příští neděli.

