Premiér Fiala: Chceme, aby děti nebyly jen pasivními příjemci informací

To, co dnes vložíme do vzdělávacího systému, se nám v budoucnosti mnohonásobně vrátí, a to nejen že lidé budou mít odpovídající kvalifikaci pro úspěch na pracovním trhu, ale také tím posilujeme základy silné a odolné občanské společnosti, která umí kriticky myslet a zodpovědně se rozhodovat.

Investovat do vzdělání ale zdaleka neznamená jen rozdělování většího objemu peněz, i když jsme na školství za poslední čtyři roky přidali skoro 50 miliard. Stejně důležité jsou změny v dosavadním systému, které reflektují potřeby a výzvy dnešní společnosti. Ta dnes vyžaduje mnohem více, než je memorování informací - kreativitu, schopnost spolupracovat, dovednost řešit problémy a přizpůsobit se rychlým změnám.

Proto jsme přistoupili k nezbytným krokům, které naše děti lépe připraví na budoucí výzvy. Právě dokončujeme revize rámcových vzdělávacích programů, které se zaměřují nejen na znalosti, ale také na praktické dovednosti a schopnost pracovat na projektech v týmu. Chceme, aby děti nebyly jen pasivními příjemci informací, ale aby byly schopné své znalosti aplikovat v reálném světě.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



