Premiér Fiala: Jenom tady předvádíte politickou show

Já jsem se do jisté míry těšil na to, že povedeme věcnou debatu o problému, který tady existuje a který jsem nijak nezpochybňoval. Já jsem tady ve svém vystoupení zmínil kroky, které udělala vláda. Mluvil jsem o konkrétních skupinách léků, dokonce o konkrétních lécích, uváděl jsem čísla, fakta, data a postup, který vláda zvolila, přestože tuto oblast žádná vláda řídit nemůže a neřídí, ale přesto jsme udělali potřebná opatření pro to, aby se situace s léky zlepšila. Nezpochybnil jsem to, že v každé lékárně není dostupný každý typ léků, tak jak bychom si všichni přáli a představovali, a říkal jsem, co děláme pro to, abychom tu situaci zlepšili.

Nicméně nějaké vážné debaty alternativních návrhů, doporučení toho, co měla vláda udělat jinak a konkrétních kroků, které by udělala opozice, jsem se nedočkal. Místo toho jsem se opět dočkal toho, v čem skutečně vynikáte, zvlášť poslanci hnutí ANO, a to je hodnocení toho, jak se někdo tváří, jak kýve hlavou, jestli má monotónní projev nebo hysterický, nakřáplý hlas nebo jiný.

Dověděl jsem se, jestli mám chodit v masce, nebo nemám chodit v masce do lékárny a podobné věci. Ale ničím jste nepřispěli k řešení tohoto problému, nepředložili jste žádný... Ale s pravdou se tímto způsobem nevyrovnáte a doufám, že se na to někdo dívá. Nepředložili jste žádný alternativní návrh a jenom tady předvádíte politickou show, kterou vás asi učí pan poslanec Juchelka, který je v tom nepochybně mistr.

