Premiér Fiala: Jsem rád, že jsem vždycky roli Senátu hájil

Vážený pane předsedající, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři. Než uvedu tento bod, tak mi dovolte, abych poprvé v roli předsedy vlády ČR pozdravil horní komoru, vás všechny. Chci říct, že já i moje vláda si velmi váží Senátu, budeme podle toho přistupovat k těm projednávaným bodům tady na půdě horní komory. Já sám, dovolte mi ještě takovou jednu, dvě minuty úvodního slova, než přejdeme k tomuto bodu, je to o mně známo, jsem byl vždycky stoupencem druhé komory, byl jsem si vědom jeho významu, hájil jsem Senát i ve všech veřejných diskusích, které zpochybňovaly jeho význam. Dokonce nedávno mi někteří moji kolegové připomněli, že jsem hájil Senát ještě dříve, než vznikl, což může málokdo říct. Připomněli mi moje články z let 1993 a 1994, kde jsem obhajoval právě vznik druhé komory. A naplnění ústavy.

Jeden z těch článků nesl název Senatus mala bestia, což samozřejmě neznamená, že Senát je malá bestie, ale je to v tom latinském významu vlastně něco jako zlá šelma. Ukazuje to, že ty diskuse o Senátu už od římských dob vždycky byly velmi živé. Samozřejmě ta první část mluví o tom, že senátoři jsou dobří mužové. Tak to jenom na doplnění. Ale vy určitě všechno tohle znáte.

To, co mě na tom připomenutí toho, že jsem hájil Senát, ještě dříve než vznikl, to mě těší, samozřejmě to, co mě na tom zneklidňuje, je to, že ty články jsou staré už skoro 30 let. Zneklidňuje mě samozřejmě to, že jsem už před 30 lety byl schopen psát odborné texty, a tomu mému zneklidnění určitě vy, protože Senát je z povahy věci seniorní komora, tak tomu mému zneklidnění určitě rozumíte.

Nicméně jsem byl rád, že, a jsem rád, že jsem vždycky roli Senátu hájil, protože si myslím, že zvlášť v těch posledních letech se jasně ukázalo, jak je tato komora důležitá, jak opravdu naplňuje plnohodnotně tu funkci, se kterou tvůrci naší ústavy Senát vytvářeli a komponovali celou tu skladbu ústavního politického systému. Tolik na úvod.

Znovu opakuji, s velkou úctou k horní komoře, dnes před vás předstupuji, podle toho bude i naše vláda tady jednat.

Já jsem tady trošku ve zvláštní roli dnes, protože mám představit výsledky jednání Evropské rady, které jsem se neúčastnil, které se účastnil můj předchůdce, ve funkci, pan Andrej Babiš, takže jsem trošku vázán těmi materiály, které mám k dispozici, nemohu vám tady sdělit nějaké osobní postřehy a postoje. Připomenu jenom, že Evropská rada se zabývala 6 tematickými okruhy: covidem, krizovým řízením, cenami energií, bezpečností a obranou, vnějšími aspekty migrace a vnějšími vztahy. Pokusím se velmi stručně zmínit jenom to, co je opravdu důležité.

Pokud jde o covid, Evropská rada zopakovala, že stěžejní význam boje proti pandemii má očkování, které by mělo být dostupné všem a doplněné o zavádění třetí posilovací dávky. Proto je klíčové přesvědčovat o důležitosti očkování a bojovat s dezinformacemi v této oblasti. Kromě očkování by se mělo pokročit v provádění strategie EU pro terapeutika proti covidu, vč. společných nákupů.

Evropská rada vyzvala k urychlenému přijetí revidovaného doporučení Rady o bezpečném cestování do EU a v rámci EU, zdůraznila význam koordinovaného přístupu v platnosti digitálního covidu certifikátu a vzala na vědomí skutečnost, že Komise přijme v této věci delegovaný akt.

Pak se Evropská rada také deklaratorně přihlásila k tomu, že EU usiluje o dosažení celosvětové proočkovanosti a bude nadále vyvážet a sdílet očkovací látky a pomocné materiály v globálním měřítku.

To druhé téma, které nás opravdu bytostně zajímá také, stejně jako covid, byly ceny energií. K tomu se v té diskusi členové Evropské rady vraceli opakovaně. Nepodařilo se na tom jednání nalézt nějakou shodu, která by se týkala otázek taxonomie, tedy v tomto případě konkrétně podpory jádra a plynu v dekarbonizaci, ani shody, pokud jde o nutnost revidovat systém povolenek. Proto taky marně hledáte nějaké závěry, protože k této části nebyly přijaty. ČR, to je určitě společný postoj předcházející vlády i naší vlády, s tímto výsledkem spokojena není.

Nicméně poznamenám k tomu to, co asi taky víte, že po tom jednání Evropské rady na Silvestra Evropská komise konečně vydala ten dlouho odkládaný návrh doplňkového delegovaného aktu k taxonomii, kde v tom návrhu je jádro a plyn... Jsou uvedeny v rámci energetické tranzice, což je z našeho hlediska klíčové, byť nejsme úplně spokojeni s těmi termíny a s některými věcmi, které tam jsou, intenzivně vyjednáváme o tom, aby ta pravidla byla ještě před tou finální verzí návrhu nějak upravena v souladu s našimi zájmy.

Pokud jde o otázky vnějších vztahů, velmi intenzivně byly diskutovány vztahy mezi Ruskem a Ukrajinou. Evropská rada v závěrech požaduje, aby Rusko zmírnilo napětí způsobené posilováním vojenské přítomnosti na hranici s Ukrajinou. Evropská rada jasně podpořila svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny, zdůraznila, že jakákoli vojenská agrese vůči Ukrajině bude mít obrovské následky, vč. nových sankcí. Pak jsou tam konkrétní návrhy, jak se má pokračovat v jednání, v rámci normandského formátu, respektování Minských dohod a další a další věci.

To, co je tady asi důležité, je, že ne vždycky v té otázce vztahu k Rusku a míry dávání najevo, že některé ruské kroky jsou nepřijatelné, ne vždycky evropské státy zastávaly stejnou pozici. Tady ta pozice je velmi jasná, srozumitelná a jednotná.

Podobnou pozici, také jasnou, zaujala Evropská rada, pokud jde o vztahy s Běloruskem. Bylo odsouzeno to účelové využívání migrantů a uprchlíků běloruským režimem. Byl připomenut význam implementace pátého balíčku sankcí, připravenost Evropské rady, evropských států přijmout popřípadě další opatření, pokud Bělorusko nezmění svůj postoj. To, co je důležité i z hlediska naší vlády, důrazu na lidská práva v zahraniční politice, Evropská rada opětovně vyzvala k propuštění všech politických vězňů a ukončení represí vůči občanské společnosti v Bělorusku, také vůči nezávislým sdělovacím prostředkům.

Poslední, ne, ještě ne úplně poslední, další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, že Evropská rada se také zabývala přípravou summitu EU a Africké unie. Ten summit bude probíhat 17. a 18. února v Bruselu. Budu se ho také účastnit. Je tam velká ambice vytvořit jakousi alianci s Afrikou, zaměřenou na budoucnost, vč. silné investiční spolupráce. Samozřejmě celé to má i jeden cíl, který je jasný, a to je, abychom snížili riziko nelegální migrace a zlepšili také návratovou politiku.

Vnější aspekty migrace byly také jedním z témat Evropské rady. V závěrech je kladen důraz, v závěrech tohoto bodu je kladen důraz právě na účinnou návratovou politiku. Evropská rada vyzvala k posílení ochrany vnějších hranic EU a podpoře členských států v první linii.

Poslední věc, kterou bych zmínil z jednání Evropské rady, je to téma bezpečnosti a obrany. Evropská rada tady poprvé krátce diskutovala tzv. strategický kompas. Strategický kompas bude diskutován v budoucnosti podrobněji. Měl by stanovit společnou strategickou vizi pro příští roky. Tu finální podobu toho kompasu by měli členové Evropské rady přijmout na plánovaném březnovém zasedání.

Dále se Evropská rada zabývala a podpořila bezpečnostní iniciativy, které se týkají vesmírného prostoru, kybernetického prostoru a boje proti hybridním hrozbám.

To, co je důležité, tím skončím, Evropská rada znovu potvrdila klíčový význam transatlantické vazby. To je věc, o kterou dlouhodobě usiluje samozřejmě ČR. Tedy Evropská rada potvrdila ten klíčový význam transatlantické vazby a vyzvala k úzké spolupráci s NATO a k uzavření třetího společného prohlášení, které by se mělo zabývat mimo jiné odolností, kybernetickými a hybridními hrozbami, bezpečností v kontextu změn klimatu, vesmírem a novými přelomovými technologiemi, jak stojí v závěrech Evropské rady.

Tolik, dámy a pánové, stručná informace o tom, co se odehrávalo na prosincovém summitu v Bruselu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



