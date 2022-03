Premiér Fiala: Jsme připraveni i na omezení ruských dodávek plynu a ropy

reklama

Vážený pane poslanče, to jsou určitě důležité otázky a je potřeba se jimi zabývat. A my se jimi intenzivně zabýváme a dokonce jsem tady z tohoto místa včera informoval veřejnost při zahájení Poslanecké sněmovny o tom, jak jsme na tom právě s energiemi a jejich zásobami. A teď se to pokusím v odpovědi na vaši otázku trošku shrnout a třeba v některých věcech ještě více konkretizovat.

Úplně základní informace, která by měla veřejnost uklidnit, je, že Česká republika má aktuální zásoby ropy na více než tři měsíce a aktuální zásoby plynu na více než měsíc. Jsme připraveni i na případné omezení ruských dodávek plynu a ropy do Evropy. Nicméně v tuto chvíli nedisponujeme informacemi - ani Ministerstvo průmyslu a obchodu ani další státní orgány - které by signalizovaly, že existuje momentálně nějaký problém v přepravě plynu či ropy z Ruska do Evropské unie. Ale samozřejmě to neznamená, že ta situace nemusí nastat, že se na ni nemáme připravovat. Ale jenom je potřeba korektně říct, v tuto chvíli žádné signály omezení nebo přerušení nebo dokonce přerušení dodávek neexistují.

V České republice se ročně zpracuje asi 8 milionů tun ropy, z toho 97 % je z dovozu, zhruba polovina dodávek je z ropovodu Družba, druhá polovina z ropovodu Ingolstadt. Česká republika má dostatečné zásoby. V případě ropy jsou zásoby opravdu přes 90 dnů. Momentálně k dnešnímu dni je ta zásoba ropy asi na 94 dnů. To je skutečně dostatečné. A navíc tady máme automatické postupy a mechanismy, které jsou koordinovány v rámci spolupráce se zahraničím, tedy hlavně s Mezinárodní energetickou agenturou a Evropskou komisí. A víme přesně, co by se odehrávalo, kdyby se začaly ty zásobníky vyprazdňovat. Ten postup se pravidelně procvičuje i v rámci nějakých vnitrostátních i mezinárodních cvičení, takže tady, pokud jde o ropu, tady opravdu není potřeba mít žádné obavy.

Samozřejmě jak dobře víte, a mluví se o tom i opakovaně veřejně, tak v případě plynu a zásobníků plynu je to trošku složitější i vzhledem k tomu, že se tam s tím nějak obchoduje, je tam jiná vazba státu na zásobníky a tak dál a tak dál. Aktuálně nicméně je v zásobnících na území České republiky uskladněno asi 800 milionů m3, což by při současných denních odběrech plynu stačilo zhruba na měsíc.

Ale protože se očekává, že by se měly přece jenom aspoň trochu zvyšovat denní teploty, tak ta spotřeba plynu, protože to je měřeno na tu dnešní spotřebu, by mohla mírně klesat, tak můžeme předpokládat, že ta zásoba je o něco větší. Samozřejmě tady, na rozdíl od ropy, pokud by došlo k úplnému zastavení dodávek zemního plynu, tak ta situace i ta nahraditelnost je tedy mnohem, mnohem složitější.

Co, co nám asi trochu hraje do karet, je skutečnost, že ty měsíce, které nás čekají, tak celoevropsky a samozřejmě i v České republice s výjimkou března, to je také potřeba říct, představují zpravidla výrazně nižší spotřebu plynu. V měsících duben až září se ta spotřeba plynu pohybuje obvykle kolem 30 % celoroční spotřeby. Takže tam výhled z tohoto hlediska je optimističtější. Současně je potřeba k tomu dodat, že Evropská komise jednala s řadou dalších alternativních dodavatelů a jsou připraveny pro letošní rok dodávky plynu tak, že by se ta evropská potřeba pokryla i v případě, že by Rusko úplně přestalo dodávat plyn do Evropy. Ale jak říkám, toto by byla nesmírně složitá situace, složitější než u ropy.

