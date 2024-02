Premiér Fiala: Končí dvouletý stres ze zdražování, kterému byli vystaveni lidé a firmy

reklama

Předseda vlády Petr Fiala na tiskovém brífinku uvedl, že k poklesu inflace přispěl nejen tlak vlády na výrobce a obchodníky, ale také konsolidace veřejných financí. Podle něj tak končí nejistota z budoucnosti a také dvouletý stres ze zdražování.

„Potvrzuje se to, co jsem občanům slíbil ve vánočním projevu, kdy jsem řekl, že ekonomická situace lidí i firem se bude zlepšovat. Je to skutečně dobrá zpráva. Potraviny meziročně zlevnily téměř o čtyři procenta, nízká inflace také znamená, že se letos zlevní úvěry, to pomůže opět lidem, firmám a celé ekonomice. Končí nejistota z budoucnosti a končí tak dvouletý stres ze zdražování, kterému byli vystaveni lidé i firmy,“ uvedl Petr Fiala.

Premiér také uvedl, že vláda očekává růst reálných mezd, což je jedna z věcí, kterou lidé pozitivně sami přímo pocítí na svých rozpočtech.

Předseda vlády zároveň přiznal, že cesta k nejnižší inflaci od března 2021 nebyla jednoduchá.

„Inflace 2,3 % je téměř třetinová proti tomu jakou inflaci převzala naše vláda v prosinci 2021 po vládě Andreje Babiše, kdy byla inflace 6,6 %. Tato zpráva skutečně znamená optimistický výhled do roku 2024,“ sdělil premiér. Předseda vlády ve svém prohlášení vyjádřil uznání a poděkoval všem, kteří se podíleli na tom, aby inflace v Česku postupně klesala. Inflace je ovlivněna více faktory, ale zmínil několik důležitých kroků, kterými pomohla ke snižování inflace i současná vláda a které ne vždy byly populární.

„Hlavní, co jsme museli udělat, bylo ozdravení veřejných financí. Hned v roce 2022 jsme seškrtali výdaje státního rozpočtu skoro o 100 miliard korun. Především to byl konsolidační balíček, který snižuje zbytečné výdaje, ale snižuje také DPH na některé klíčové položky, třeba na potraviny,“ dodal premiér s tím, že velmi důležitou věcí, která se projevuje pozitivně, je snížení cen energií.

„Tato čísla jsou skutečně nadějí pro celý letošní rok a občané mají reálný důkaz, že se situace zlepšuje,“ uzavřel předseda vlády.

