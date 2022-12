Premiér Fiala: Máme připraveno i zastropování pro velké podniky

reklama

Vážená paní předsedkyně,

děkuji za tu otázku, protože téma podpory velkých firem je určitě důležité. Já ani nepodceňuji vyjadřování obav v nějakých průzkumech, kterých je celá řada. Na druhé straně jsou i podobné průzkumy, které ukazují, že řada firem si stěžuje na to, že má nedostatek zaměstnanců, a naopak žádá vládu, aby vytvořila podmínky pro to, aby sem mohlo přijít více lidí ze zahraničí. Takže nechtěl bych dělat nějaký jednoduchý závěr z jednoho průzkumu, že se firmy opravdu chystají nějak masivně propouštět. Ale rozhodně to nepodceňujeme a určitě se shodneme na tom, že to, že máme v České republice nejmenší nezaměstnanost v rámci zemí Evropské unie, že to je naše obrovská výhoda a že musíme dělat všechno pro to, abychom tu prakticky nulovou nebo velmi nízkou nezaměstnanost udrželi.

Pokud jde o pomoc firmám, já myslím, že se shodneme na tom, doufám, že se shodneme na tom, že ta pomoc, kterou česká vláda přinesla pro malé a střední podniky, že ta pomoc je velká a masivní, a že i to zastropování cen elektřiny a plynu, které se právě vztahuje na malé a střední firmy, kromě domácností a veřejného sektoru, právě našim podnikatelům významně pomáhá. Jenom připomenu, že jde o zastropování cen energií na částce 6 korun za kilowatthodinu včetně DPH, cen plynu na úrovni 3 korun za kilowatthodinu včetně DPH, další pomoc, a tu pocítí opravdu úplně všichni, je odpuštění poplatků za podporované zdroje energie.

To by bylo 599 korun za megawatthodinu včetně DPH a účinnost odpuštění tohoto poplatku je nejen v roce 2022, ale i v roce 2023. A s tím firmy mohou počítat. Nepochybně firmám zvládnout to těžké období, kritické období pomáhá i to, že jsme zasáhli do cen pohonných hmot, a současně, že vývoj na světových trzích, to já nijak nezpochybňuji, je pozitivní, máme z toho všichni radost, ale snížili jsme cenu pohonných hmot, povinné přimíchávání biosložky do pohonných hmot je zrušeno, snížili jsme spotřební daň a prodloužili jsme snížení spotřební daně z nafty až do konce roku 2023.

Takže jsou tu kroky, které firmám pomáhají, a to i těm velkým, protože je pocítí prostě všichni. Netajím se tím, a říkal jsem to opakovaně, že právě u průmyslu a velkých firem existuje v rámci celé Evropy, nejenom v České republice, problém, jakým způsobem tu podporu udělat, a že současně je to podpora, která je nejnákladnější. My jsme ale nezůstali sedět se založenýma rukama, využili jsme možnosti, které nám nabízí dočasný krizový rámec a podařilo se nám také prodloužit nejenom v České republice, ale v rámci Evropské unie za našeho předsednictví dočasný krizový rámec i na příští rok, rok 2023.

Firmy, tedy velkoodběratelé elektřiny a plynu mohou požádat o celkovou pomoc ve výši 30 miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu tady už spustilo první výzvu. Třicet miliard korun zase tak málo není a určitě se to nedá nazvat jenom nějakými drobnými. Na druhé straně chápu, že pro některé firmy ta částka, na kterou mohou sáhnout, při energetické náročnosti jejich provozu jim nemusí připadat dostatečná. Protože je tu ještě speciální program pro energetické firmy s náročným provozem, kde je připravena kompenzace nákladů, nepřímých nákladů za emisní povolenky. Tento program běžel v letošním roce a bude běžet i v příštím roce.

A protože se mně krátí čas na tu odpověď, tak bych to zakončil tím, že kromě toho dočasného krizového rámce jsme připraveni nebo máme připraveno i zastropování pro velké podniky v případě, že by nedošlo na evropské úrovni ke shodě v pravidlech toho, jak podporovat průmysl a velké podniky. My tuto shodu preferujeme, protože je výhodná pro český průmysl a protože nechceme, abychom se dostali do situace, kdy budeme soutěžit s národními rozpočty o to, kdo více velké podniky podpoří.

