Premiér Fiala: Naším cílem je přijmout větší množství profesionálních příslušníků Armády ČR

Vážený pane poslanče,

vaše interpelace se dotýká důležité otázky a tou je připravenost České republiky na zhoršující se bezpečnostní situaci, na možná rizika a krize, kterým bychom museli čelit. To neznamená, že by něco takového aktuálně hrozilo. Občané mohou být úplně klidní. České republice žádné bezprostřední nebezpečí nehrozí, ani nejsme v situaci, kdy kdybychom museli k obraně naší země aktivně využívat naši armádu. Ale - a to je důležité a to měl na mysli i náčelník generálního štábu na velitelském shromáždění, které jste tady citoval - armáda je tu od toho, aby byla připravena, my musíme být připraveni také, na všechny varianty.

Vy se dotýkáte jedné konkrétní otázky. Já na ni odpovím. Ale ještě tady připomenu, že naše vláda dělá hodně pro to, abychom byli skutečně obrany schopni, abychom měli modernizovanou armádu, abychom byli dobře připraveni na spolupráci v rámci Severoatlantické aliance, ale i na možná nebezpečí, která přicházejí. Proto jsme výrazným způsobem zvýšili po dlouhé době rozpočet, který jde na obranu nebo tu část rozpočtu, která jde na obranu.

Včera Poslanecká sněmovna odhlasovala ve třetím čtení rozpočet na příští rok, kde se podařilo pro Ministerstvo obrany schválit finanční prostředky ve výši 111,8 miliard korun. To je meziroční růst o skoro 23 miliard korun. To znamená, že plníme postupně ten závazek, abychom se dostali na dvě procenta hrubého domácího produktu ročně, tedy dvě procenta, která vydáváme do obrany. Příští rok už překročíme hranici 1,5 %. Naprosto to odpovídá nejenom našim závazkům, ale potřebě naší země a tomu, abychom měli do budoucna modernizovanou armádu.

Pokud jde o otázku mobilizace. Víte, že provedení mobilizace v rámci ozbrojených sil České republiky podléhá stupni utajení, takže můžeme zde mluvit jenom v obecné rovině. Současná legislativní úprava neumožňuje v míru provedení odvodního řízení občanů, kteří podléhají branné povinnosti, povolání a výcviku vojáků v záloze a doplnění věcných prostředků v požadovaném čase.

Tím samozřejmě nejsou vytvořeny podmínky pro nějakou rychlou mobilizaci sil České republiky v případě toho, že bychom je museli přeměnit na tu válečnou organizační strukturu. Proto probíhají přípravy. Ministerstvem obrany jsou připravovány změny v obranné legislativě, které umožní přípravu vojáků v záloze k provedení výběrového doplnění a případné mobilizace sil, včetně potřebného majetku.

Výběrové doplnění, to znamená doplnění o vojáky v záloze u vybraných součástí ozbrojených sil České republiky, lze realizovat až v době po vyhlášení stavu ohrožení státu na základě nařízení Ministerstva obrany. Částečná nebo všeobecná mobilizace podle současné právní úpravy může být provedena pouze na rozkaz prezidenta republiky po vyhlášení válečného stavu. A tak bych mohl pokračovat.

Ale abych odpověděl ještě konkrétně na nějaké vaše otázky a už se nezabýval obecně těmi problémy mobilizace a jejího legislativního ukotvení.

Posilujeme českou armádu, paní ministryně Černochová už v březnu zahájila program náboru do Armády České republiky a především do aktivních záloh. Naším cílem je přijmout větší množství profesionálních příslušníků Armády České republiky. V této souvislosti došlo už ke zvýšení počtu nebo toho cíle s 1 100 na 1 800 vojáků a vojákyň. Ten stanovený cíl do roku 2030 je mít 30 000 vojáků z povolání a 10 000 příslušníků aktivních záloh.

Byly zahájeny i některé projekty, například projekt přípravy k obraně státu, který na dobrovolné bázi aktivně zapojuje občany, bez kterých by potom ta obrana země, byla neúplná. Takže děláme kroky, které posilují obranyschopnost České republiky, a to jak v rámci současné legislativy, tak Ministerstvo obrany připravuje takové úpravy v legislativě, které by byly adekvátní té současné situaci a výzvám, které před naší armádou stojí.

