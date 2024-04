Premiér Fiala: Nejsem ze stejného světa jako vy, pane předsedo Babiši

reklama

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,

myslím si, že tu trošku ztrácíme drahocenný čas, který bychom mohli věnovat něčemu jinému. Scházíme se tu znovu nad věcí, kterou jsme tady už probírali. A pokud jde o ta obvinění, která tady hnutí ANO vznáší proti mně, tak všechny jsem do nejmenších podrobností už opakovaně vysvětlil, nemám co skrývat, a to říkám od první chvíle.

Myslím, že ta pravá skutečnost, proč tu teď jsme, se skrývá jinde. Jedním z těch důvodů určitě je, že předseda hnutí ANO Andrej Babiš nedokáže unést, jak se tato Sněmovna nedávno postavila k jeho nečestným praktikám v politickém boji a hlavně proti bezpečnostním rizikům, které ze stylu jeho práce vyplývají, a to si myslím, že je zvlášť nebezpečné v době, kdy čelíme velkým problémům v bezpečnostní oblasti v celém světě, ta situace je nejrizikovější od konce druhé světové války, a Andrej Babiš v této době zpochybňuje naše spojenecké závazky a hazarduje tak s osudem celé země. Proti tomu jsme se tady postavili, tím jsme určitě, jak se ukazuje, píchli do vosího hnízda, a teď se mě pan předseda snaží dostat na svoji úroveň, ale to se mu nepodaří, já nejsem ze stejného světa jako vy, pane předsedo Babiši. Moje svědomí je čisté a nejsem ani paranoidní a netrpím přesvědčením, že všichni víceméně lžou, kradou, podvádějí, do tohoto vašeho světa se nenechám zatáhnout.

Klidně zde mohu vysvětlovat nebo zopakovat všechny svoje argumenty, které tady zazněly na minulých schůzích, jsem připraven to opakovat na každé mimořádné schůzi, kterou ještě na obdobné téma svoláte, než vám dojde, že to nikoho nezajímá, protože to, že to žádná kauza není, to už vy samozřejmě dobře víte. Možná se vyjádřím ale k jedné věci. Jediná chyba, kterou jsem opravdu udělal, byla ta, že jsem do přiznání o střetu zájmů neuvedl svůj podíl v Podnikatelské družstevní záložně, a tuto chybu jsem udělal před několika lety, tu jsem napravil, jakmile jsem na ni byl upozorněn, ne vámi, ale redaktorem Jankem Kroupou, a reagoval jsem i tak, protože jsem se ničeho nedopustil, vzhledem v době, kdy jsem to neuvedl do střetu zájmů, tak jsem se nedopustil ani přestupku, tak jsem poukázal na dobročinné charitativní účely částku, která by odpovídala maximální výši možné pokuty, kterou bych teoreticky mohl dostat. To je všechno, to je celé. Já blahopřeji všem z vás z opozice, kteří máte přiznání o střetu zájmů poměrně složité a údaje se liší v různých typech toho přiznání v minulých letech v pořádku. Protože nejsem paranoidní, tak předpokládám, že to všichni v pořádku máte. A když jste bez viny, můžete házet kamenem. Já jsem chybu udělal, k té jsem se jako chlap postavil čelem a napravil jsem ji v první chvíli, kdy to bylo možné. Všechno ostatní jsou nesmysly a výmysly.

Pokud jde o moji ekonomickou kompetenci a ekonomickou kompetenci představitelů hnutí ANO, to je taky zajímavá věc, tu nebudu rozebírat taky nějak závratně dlouho. I když vám po tom nic není, tak jsem i vysvětlil, z jakých důvodů jsem vložil peníze do malého finančního ústavu. Proč jsem je vložil na běžný účet, a ne na nějaký speciální finanční produkt, je moje věc, může souviset třeba s tím, že člověk potřebuje mít určitou částku z různých rodinných důvodů k dispozici v hotovosti, a ne něčím vázanou.

Ale k té ekonomické kompetenci bych řekl to, že pokud tady bývalý ministr financí a předseda vlády v letech 2015 až 2019 mluví o těch úrocích, tak je dobré si zkontrolovat z veřejných zdrojů, jaké tehdy v bankách skutečně byly úroky, pak se mnohé ty věci vyjasní. Já jsem to tady minule z veřejných zdrojů sděloval, takže se k tomu nebudu vracet.

Ale k té ekonomické kompetenci, kterou tady se tak pyšní pan předseda Andrej Babiš a kterou tak zpochybňuje u mě a vlády, kterou vedu tak. Tak k jednomu osobnímu případu - a já plně respektuji, že tam se pan předseda ničeho nedopustil a všechno bylo v pořádku, nemám důvod ho tady obviňovat z něčeho, co třeba už bylo nějak prošetřeno. Ale pro mě je třeba zajímavé, když někdo vloží peníze svých firem, konkrétně 272 milionů, do reklamy na staveništi, do nějakého jednoho či dvou billboardů, bylo to na Čapím hnízdě, a myslí si, že to jsou dobře vynaložené peníze na reklamu. Já nevím, jaké k tomu vedly koho důvody, ale myslím si, že toto nesvědčí o ekonomické kompetenci, pokud tím nebylo sledováno něco jiného. Jenom za první rok fungování Čapího hnízda Čapí hnízdo získalo z reklamy 65 milionů korun a to by stačilo na pronájem 1 100 billboardů na celý rok nebo 2 000 reklamních spotů, které by v souhrnu vidělo 685 milionů diváků. To čerpám z veřejných zdrojů. To by mně připadalo jako lépe vynaložené peníze Agrofertu na reklamu, rozhodli jste se to dát do nějakého billboardu na staveništi, je to vaše volba, ale určitě to nesvědčí o nějaké velké ekonomické kompetenci.

A teď se pustím do něčeho... Já nevím, o čem to svědčí, ale o ekonomické kompetenci určitě ne. A teď se pustím do něčeho, co bych tu jinak samozřejmě neříkal, kdyby pan předseda... Ještě, pardon, ještě jsem chtěl jednu věc. Pane předsedo Babiši, nestrašte tady lidi granáty a tím, že tady budou nové Vrbětice. Já vím, že se vám nelíbí, že pomáháme tímto způsobem Ukrajině, a ještě víc vás štve, že se k tomu přidaly další státy a že to je úplně jiná politika než ta vaše, kdy tady hájíte dlouhodobě zájmy Maďarska, teď už i Slovenska. Na začátku jste tady začal řešit, to jsem vůbec nepochopil, slovenskou politiku, nějaké vztahy mezi opozicí a koalicí. My jsme v České republice a věnujeme se české politice a taky českým národním zájmům.

Ale ještě k tomu příběhu, který jste tady smotal dohromady, jak údajně představitelé podnikatelské družstevní záložny nebo majitelé nebo kdo, jak údajně teda okradli Ukrajinu. Já bych tady jenom z veřejných zdrojů odcitoval - a myslím, že to úplně stačí - vyjádření Ukrajinců. A ne nějakých Ukrajinců, ale ukrajinského poslance, tedy zákonodárce, který navštívil Českou republiku. Poslanec, bývalý guvernér Doněcké oblasti Serhiy Taruta do českých médií řekl k tomu následující. Uvádí, že "V Česku je řada lidí, kteří se snaží v zájmu Ruska poškodit moji vládu" a tak dále, k tomu se nebudu teď vracet, ale říká tam na otázku: Můžete popsat nějaký konkrétní případ toho ruského vlivu? - "Například bych zmínil případ" - cituji doslova pana poslance ukrajinského parlamentu Serhiy Tarutu: "Například bych zmínil případ jednoho konkrétního bankéře, který tady v Česku hodně podporuje Ukrajinu. Najednou se proti němu objevila kampaň o tom, že mu nejde o Ukrajinu, ale že on sám je součást nějaké korupční kauzy a kvůli tomu prý podniká. Osobně znám člověka z Ukrajiny, který pomáhal uzavřít smlouvu, o které psala i česká média, a mohu na sto procent říci, že tento příběh vůbec není pravdivý. Vím, že Česko nemělo s touto situací nic společného, protože problém vznikl mezi slovenskou a chorvatskou společností. Podle mých informací jeden z majitelů slovenské společnosti a zástupce chorvatské firmy mají společné zájmy s Ruskem a pravděpodobně také společně financují celou tuto kampaň."

Otázka redaktora: Myslíte tím kauzu, kde se měly ztratit miliony eur na nákup nábojů z minometů, což je věc, kterou přinesl server Seznam Zprávy? - Odpověď pana ukrajinského poslance. "Jsou to peníze, které ukrajinská firma převedla na účet slovenské firmy a ta je poslala na účet chorvatské. Do dnešního dne chorvatská společnost nenaplnila své závazky vůči té slovenské a slovenská vůči Ukrajině. V těchto smlouvách se Česko nikde neobjevuje, i přesto se o tomto případu v České republice hovoří a je to velké téma. Chápu, proč se to děje. Jejich cílem je změnit situaci tak, aby opozice měla nabito na případné hlasování o nedůvěře vládě. A tato opozice by byla rozhodně o mnoho více na straně Ruska, nikoliv na straně Evropy. To jsou tak nějaká moje očekávání."

A redaktor klade další otázku: Znamená to podle vás, že konkrétní čeští novináři v tomto případě posloužili ruské propagandě, aby byly narušeny česko-ukrajinské vztahy? - Odpověď poslance Taruty: "Přesně tak to je. V každém státě je dost novinářů, jejichž cílem je bohužel protlačit ruské narativy do médií. Děje se to i na Ukrajině. V okamžiku, kdy je taková věc výhodná i pro opozici, je zjevné, že hned dvě strany investují do toho, aby ruské lži byly dobře slyšet. Proto se objevují absolutně nepravdivé informace. Bankéř, o kterém mluvím, to je stejný případ. Je to člověk, který informoval ukrajinské orgány, že situace s chorvatskou firmou není v pořádku." A tak bych mohl pokračovat s citáty z rozhovoru s ukrajinským poslancem Tarutou, ale myslím, že to není potřeba. Já myslím, že ten případ určitě bude dořešen, ale z veřejných zdrojů jsem chtěl tady uvést na pravou míru některé věci, respektive připomenout to, jak se na to dívají sami Ukrajinci.

A teď k věci, kterou bych tu samozřejmě neříkal, protože já respektuji to, aby se vystoupení týkala pokud možno tématu a nezneužívám přednostních práv k jiným věcem. Nicméně Andrej Babiš tady ve svém úvodním slově obsáhle mluvil o ekonomické kompetenci, ekonomické kompetenci mé vlády, obvinil nás z toho, že právě proto, že členové mé vlády nejsou ekonomicky kompetentní, tak se nám v ekonomice nedaří. Tak já na to musím reagovat a musím uvést pár argumentů, že tomu tak není. Mimochodem, když jsem mluvil o těch více důvodech, jednom, že jsme píchli do vosího hnízda, tedy slabého místa pana předsedy Babiše, pokud jde o hájení bezpečnostních zájmů a vůbec bych řekl zájmu České republiky, tak tím druhým důvodem, proč opozice útočí právě teď, je, že se naší ekonomice začíná dařit díky krokům naší vlády. (Smích některých poslanců ANO.) A opozice nemá politické argumenty, nedokáže reagovat na naše úspěchy, na to, že napravujeme politický amatérismus předcházející vlády a jejich celkovou neschopnost řídit stát. Naše vláda totiž dokázala během uplynulých dvou let napravit řadu chyb z předcházejících období. (Zleva se ozývá potlesk.) Na rozdíl od minulé vlády jsme do čela ministerstev jmenovali kompetentní lídry tak, že dokážou restartovat českou dopravní infrastrukturu, energetiku, sociální systém a další rezorty, které za vlády ANO strádaly a fungovaly na vnitřní dluh.

A teď několik faktů a čísel. Vidím, že už teď nad ekonomickým zlepšením v České republice projevujete viditelnou radost (poslanci ANO 2011 se smějí), což je určitě dobře, protože radost z ní máme my a radost z ní mají občané. (Potlesk vládních poslanců.) Ale teď několik čísel, která vás potěší ještě více, tak jak z nich máme radost my.

Omlouvám se, bude to samozřejmě i trošku ve srovnání s tím předcházejícím obdobím, aby bylo jasné, co se skutečně povedlo. Aktuálně má Česká republika méně než třetinovou inflaci, úroveň inflace, než byla v době, kdy končila minulá vláda, tedy vláda Andreje Babiše. Podle metodiky Českého statistického úřadu meziroční inflace v prosinci 2021 dosáhla 6,6 %, zatímco v únoru, březnu letošního roku to byla 2 %. I podle metodiky Eurostatu, a ta je jiná, jak víme, jsou výsledky jasné: prosinec 2021 - Eurostat Česko - 5,4, únor tohoto roku 2,7. To je výrazný posun i ve srovnání v rámci Evropské unie. Česká republika je nyní na 9. místě, má v rámci unie podprůměrnou inflaci. Předtím na konci vlády Andreje Babiše jsme byli na 16. místě. Ať už se spolehneme na českou metodiku, nebo na evropskou metodiku, tak ten závěr je tentýž. Ekonomika se konečně může nadechnout, můžeme se zaměřit na její růst, k čemuž přispívají i naše vysoké investice. Jinými slovy k inflaci, jednoduše řečeno: porazili jsme Babišovu drahotu.

A znovu opakuji, šlo o Babišovu drahotu, protože tyto statistiky, a to víte, pokud se zabýváte ekonomickými daty, jsou ovlivněny zpožděním. I ta inflace, s kterou jsme se potýkali v prvním roce našeho vládnutí, byla jednoznačně důsledkem neodpovědné politiky, zejména neomezeného rozhazování peněz Andrejem Babišem a Alenou Schillerovou. Tolik inflace - dobrá zpráva.

Podívejme se na další oblast, hodně diskutovanou, a to jsou ceny potravin. Pokud jde o ceny potravin, tak fakta jsou tady podobně jasná. V lednu 2024 klesaly ceny potravin v České republice nejrychleji - nejrychleji ze všech zemí Evropské unie. Výrazně k tomu napomohlo i snížení DPH na potraviny, které přinesla naše vláda. Ceny potravin jsou teď u nás nižší než v řadě evropských zemí, i když samozřejmě existují rozdíly v nějakých jednotlivých položkách, to vždycky něco najdeme. V evropském srovnání rostou pomaleji, než je průměr Evropské unie, a to potvrzuje také Eurostat. Na přelomu roku dokonce klesaly, zatímco průměrné ceny v Evropské unii dále rostly. Podle posledních čísel z března 2024 ceny potravin meziročně klesly o 6 %. Pokud to mám říct zase zjednodušeně, potraviny v Česku zlevnily, zatímco v okolních zemích se ve stejné době zdražovalo.

Další důležitá položka - ceny energií. Opět čísla. Ceny energií jsou určitě stejně sledovanou, možná ještě víc sledovanou položkou jako ceny jídla. A i když se tady nechci opakovat, čísla jsou jasná. Při nástupu naší vlády stála jedna megawatthodina obchodovaná na burze 245 euro, nyní v březnu 2024 cena klesla na 80 eur. Zatímco za vlády Andreje Babiše měli lidé většinou zafixovanou cenu elektřiny z klidnějších let, za naší vlády neměli lidé jinou možnost než fixovat vysoké ceny energií, které však výrazně narostly už za Babišovy vlády, jak ukazují tato čísla. Nebo mohli nefixovat a spolehnout se na vývoj na trhu.

Samozřejmě všichni víme, co se stalo - válka na Ukrajině, energetická krize, kterou vyvolal Vladimír Putin, byli jsme závislí na jeho energiích, což byl do jisté míry i důkaz krátkozraké politiky předcházejících vlád. Ale všechno jsme zvládli, ceny energií klesají a lidem, kteří měli zafixovány ty vyšší ceny nebo vysoké ceny, se postupně otevírají nové nabídky, spousta nabídek s výhodnější cenou, a ostatně téměř denně můžeme vidět titulky v médiích, kolik lidé s dalším poklesem cen ušetří. Tak bych se v této souvislosti chtěl zeptat, on ještě po mně vystoupí, pana místopředsedy Karla Havlíčka, kam se poděla ta jeho proroctví a hrozby o tom, že ceny energií budou v letošním roce nadále růst, kterými tady na podzim vytrvale strašil lidi.

Tolik k cenám. To jsou věci, které občané pociťují každý den a vidí. A čísla, statistiky, srovnání s jinými zeměmi to ukazují jasněji, že tady ceny klesají, a ukazuje se to jasněji ve srovnání s tím, v jaké situaci jsme zemi přebírali, a naše vláda ale dokázala zlepšit i řadu ukazatelů, zejména těch, které souvisejí s investicemi a které souvisejí s naší dobrou budoucností. I když ruku na srdce, některá ta zlepšení nebyla zas tak těžká poté, co třeba v těch jednotlivých rezortech předvedla předcházející vláda. Třeba na Ministerstvu dopravy stačilo začít pracovat a ne pobíhat mezi dvěma ministerstvy a tak dále. Ale já chci tady mluvit o těch číslech.

Tedy k investicím. Ve všech letech naší vlády - ve všech letech naší vlády byly státní investice vyšší než v kterémkoliv roce vlády Andreje Babiše. To je také doložitelný fakt. Tak to skutečně je. A to má vliv na to, co se staví a co se dokončuje a které stavby zahajujeme. Letos díky tomu otevřeme rekordní množství dálnic - 118 kilometrů a k tomu řadu jiných dopravních staveb, a to je myslím docela praktický příklad toho, jak si tyto investice nejlépe představit.

Ale dálnice pouze nedokončujeme, to by bylo málo, my zahajujeme také rekordní, znovu opakuji, rekordní množství nových staveb. Nedávno třeba D35 z Hradce Králové k Jičínu, pan ministr Kupka minulý týden spustil další úsek z Hradce směrem na Olomouc, stejně tak bude v nejbližší době zahájen další úsek této klíčové dálnice, o kterém minulá vláda pouze mluvila, a tak bych mohl pokračovat. Rekordní investice, rekordní kapitálové výdaje. Projevuje se to v konkrétních stavbách, konkrétním zlepšení například dopravní dostupnosti naší země.

Dalším ekonomickým indikátorem, který naše vláda zvládá lépe než ta minulá, je daňová kvóta. A ano, naše vláda je kritizována za dílčí zvýšení některých daní. To jsme udělali, protože jsme museli dát do pořádku veřejné finance, museli jsme přispět k ozdravení, ale jak říkal pan ministr financí, který tady sedí, my se snažíme o to, aby to celkové daňové zatížení nerostlo a také neroste. Čísla jsou jasná. Průměr - a to je důležité - celkové daňové kvóty v letech 2022 až 2024 byl o 0,65 procentního bodu nižší než v letech 2018 až 2021. Opět to řeknu jednoduše. Za naší vlády v průměru kleslo daňové zatížení. Sice ne tak, jak bych si přál, na to jsme převzali příliš zdevastovaný státní rozpočet, ale kleslo. A to je důležité a to je důležitý údaj. Tato čísla, myslím, hodně korigují ty vaše výroky o růstu daní a podobné věci.

U rozpočtu bych se také rád zastavil. Ta čísla jsou naprosto nezpochybnitelná. Jsou určitě veřejně známá, ale určitě neškodí si aspoň jedno zopakovat. Andrej Babiš, Alena Schillerová - v roce 2021 vytvořili rekordní schodek 420 miliard korun. Od té doby velikost schodku státního rozpočtu každý rok klesá a klesat bude dál. To se projevuje i v reakcích renomovaných ratingových agentur. Klesá i deficit veřejných financí vůči HDP, což je jeden z klíčových údajů, ale klesá samozřejmě deficit i v absolutních číslech. Jenom si znovu připomeňme 2021 - 420 miliard korun.

A teď bych chtěl přejít ještě k jednomu údaji, který ukazuje naše ekonomické výsledky na praktických příkladech. Čeští zaměstnanci často srovnávají své podmínky a odměny s těmi v Německu, což samozřejmě při všech rozdílech dává z řady důvodů smysl a já si myslím, že je správné, abychom se srovnávali s takovými zeměmi, jako je Německo, Rakousko. Já vám tady bohužel nemohu oznámit, že jsme za dva roky dokázali dohnat německé platy, to určitě ne, ale mohu vám s klidným svědomím říct, že jsme k tomuto cíli zase ušli nějaký kus cesty. Před pandemií dosahovala česká průměrná mzda v přepočtu na standard kupní síly 49 % německé úrovně, nyní jsme se dostali na 60 %, tedy český zaměstnanec se z tohoto hlediska zase o něco posunul za naší vlády ke mzdě kolegů z Německa. Myslím si, že to jsou údaje, které jsou také důležité.

U toho všeho platí, že Česká republika si udržuje nejnižší míru ohrožení chudobou nebo sociálním vyloučením ze všech zemí Evropské unie. To je jedna ze statistik, v níž patříme k nejlepším na světě. Takže až zase budete strašit tím, kolik lidí propadne do chudoby a jak jsou existenčně ohroženi, tak si uvědomte, že v tomto ukazateli patříme k nejlepším nejenom v Evropě, ale i na světě. Tyto údaje se aktualizují jednou za rok a poslední jsou z června 2023, ale věřím, že podobně budeme úspěšní i v další zprávě Eurostatu, která k této věci vyjde za několik měsíců.

Podobně příznivé jsou údaje o nezaměstnanosti, která je v Česku přes všechny krize dlouhodobě nejnižší v Evropské unii. Jednou jsme nejlepší, o něco později jsme zase třeba druzí nebo třetí, teď zrovna patříme k zemím s nejnižší nezaměstnaností spolu s Maltou a Polskem, navzdory tomu, že náš pracovní trh absorboval statisíce lidí z Ukrajiny. Já toto číslo považuji za důkaz - je to zřetelný důkaz, nejenže já ho považuji za důkaz - je to zřetelný důkaz toho, že se české ekonomice daří.

Takže zlepšujeme se ve srovnání Česka s Německem pokud jde standard kupní síly, spravujeme veřejné finance, nejvíce investujeme.

Poslední věc, kterou tady zmíním, je věc velice důležitá, a to je hospodářský růst. Řada z vás se tomu také ve svých vyjádřeních opakovaně věnuje a snaží se na tom vystavět kritiku naší vlády. Jak je to tedy s hospodářským růstem? My máme k dispozici myslím včera aktualizovanou makroekonomickou predikci Ministerstva financí, ve které se zvyšuje odhad růstu naší ekonomiky z 1,2 na 1,4 % HDP. Zase si to dejme do nějakého kontextu. Toto je více než v řadě jiných zemí a je to více než je odhadovaný růst v eurozóně, který je pod jedním procentem. To je určitě dobrá zpráva, hodně dobrá zpráva pro českou společnost, firmy, veřejnost, všechny.

A proč to tak je a proč jsme v tomto ukazateli v té složité situaci takto dobří? No, je to tak proto, že máme rozumnou rozpočtovou a zároveň proinvestiční politiku, což v minulosti nebylo, a naše vláda to dělá.

Podíl na tom mají samozřejmě i další věci, už ne třeba tak výrazně, ale také zaznamenání hodné, kdy se snažíme třeba pomáhat našim firmám s exportem, množství zahraničních obchodních misí, které ať už já nebo další členové vlády vykonávají a tak dále. Samozřejmě k hospodářskému růstu přispívá i pokles cen energií, což je pochopitelně logické.

Tohle všechno a myslím, že to, že se situace výrazně zlepšuje a když jsem to sliboval, tak jsem mluvil pravdu, je jasné, ale toto všechno jsme dosáhli a ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi je to vidět, aniž bychom něco podstatného obětovali. Česká republika při všech těchto parametrech stále patří mezi podprůměrně zadlužené ekonomiky v Evropské unii.

Samozřejmě všechno není růžové, to já nikdy netvrdím. Jistě máme nějaké nevýhody, které nás budou brzdit, třeba to, že česká ekonomika má vysokou energetickou náročnost, což je hodně dáno i tím, že se v minulosti zanedbaly určité reformy v energetice, ale i tady děláme co můžeme, abychom tento hendikep co nejlépe a co nejrychleji odstranili.

Dámy a pánové, tak to byla moje reakce na vystoupení pana předsedy Andreje Babiše, tedy stručný výčet ekonomické kompetence, ekonomických úspěchů naší vlády. Pokud jde o základní makroekonomické údaje, ty jsem tady uvedl, uvedl jsem tady základní informace o zdraví naší ekonomiky a o investicích do budoucna a dalších důležitých číslech.

Nedostal jsem se, a také bych o tom tady mohl obsáhle mluvit, k úspěchům v dalších oblastech, jako je sociální, důchodová reforma - to je téma, které určitě budeme ještě tady opakovaně diskutovat. A vůbec jsem nezmínil nesrovnatelně lepší výsledky naší vlády v zahraničně bezpečnostní politice, kde naše země konečně hraje v takové lize, ve které jsme měli hrát už dávno, ale předtím to prostě nebylo možné, protože pan Babiš by musel mít respekt jiných politiků, než je třeba jenom Viktor Orbán a k tomu by musel také nabídnout víc než jenom střet zájmů, využívání dotací a bezpečnostní hrozby, včetně neochoty postavit se naše spojence v Severoatlantické alianci. My máme jinou politiku, která je v tomto směru úspěšná. Myslím, že to je to, co vás znervózňuje, rozčiluje a kvůli tomu, jak se nám další v ekonomice, jak se nám daří v zahraniční politice, tak svoláváte tuto schůzi k nějakým údajným kauzám, které ani neexistují. Určitě není náhoda, že se tady setkáváme krátce před mou cestou do Bílého domu a setkáním s panem prezidentem Bidenem a tak dále.

Já to nechci ani komentovat, ale já jsem tady už při jedné příležitosti vyjmenoval sedmdesát úspěchů naší vlády a udělal jsem to tehdy proto, že všechno, co tady předvádíte, jsou snahy spojit mě s nějakou kauzou, protože to je ukázka toho, že nepřejete České republice to, aby se dobře rozvíjela a trpíte závistí, nejistotou a zlobou vůči úspěchům, které má někdo jiný. A to je potřeba tak říct a je to potřeba takto pojmenovat a je potřeba věcně na vaše výhrady reagovat.

Samozřejmě opozice má právo na takové schůze, svolávat takové schůze. To je tak. Já to plně respektuji a nijak to nezpochybňuji. Ale je potřeba zmínit to podstatné, oč tady ve skutečnosti jde a s čím vy se nemůžete srovnat. A to je to, že my máme výsledky. (Potlesk z lavic ANO.) Že nám se daří posouvat naši zemi kupředu, že nám se daří restartovat klíčové oblasti naší ekonomiky a že můžeme být jako Češi konečně zase hrdi na svoji zem. Že je konečně líp!

Děkuji vám.

