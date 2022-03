Premiér Fiala: Nic nikomu nebereme, nic nikomu neškrtáme. Naopak

reklama

Děkuji. No, vážený pane předsedo, vaše starost o peníze pro lidi a rozpočet je pro mě překvapivá. Když jste byl premiérem, tak to s tím rozpočtem nevypadalo zrovna moc dobře. A kdybyste se staral o to, jaký to bude mít dopad na lidi, tak byste asi nemohl hospodařit tak nezodpovědně, že by vaše vláda měla schodek rozpočtu 420 miliard korun v minulém roce. A už vůbec byste nenavrhoval v čase inflace a všech těch problémů, kterým čelíme, rozpočtový schodek ve výši 377 miliard korun na letošní rok. Důsledky té rozpočtové politiky právě občané pociťují. Pociťují je na svém každodenním životě, pociťují je ve svých peněženkách, pociťují je na drahotě, která tu je. A to je prostě, nebo pociťují je i tím, že tu je prostě inflace kolem 10 %, což jsou všechno věci, které souvisejí právě s tím špatným hospodařením, které jste tu předváděli.

Když jste před osmi lety nastupoval do vlády, tak jste se rád chlubil takovým grafem, kde jste ukazoval, kdo tady nejvíc zadlužil tuto zemi, jak to s tím zadlužením vypadá. A dnes už ten graf nepoužíváte. Ani teď jste ho tady nevytáhl. Já vám řeknu, proč ho nepoužíváte. Protože by na prvním místě v zadlužení této země vyčnívala vaše vláda. A i tady vedle vás sedící paní exministryně Schillerová, která dluh této země zvýšila - ale abych byl spravedlivý, ne paní ministryně, vaše vláda - ten dluh země zvýšila o 50 % z 1,6 miliardy na 2,4 miliardy korun. A to pociťují občané. To není jen tak, že se ty peníze někde vezmou a dají se do rozpočtu. Na ten dluh si musíte půjčit a zadlužujete občany, zadlužujete další generace, zvyšujete tím inflaci. Znehodnocujete lidem úspory. To jsou dopady hospodaření vaší vlády.

Takže my jsme přepracovali návrh státního rozpočtu, nechceme být dál v rozpočtovém provizoriu, takže chceme co nejrychleji schválit ten námi přepracovaný rozpočet, který má oproti tomu vašemu schodek 280 miliard korun. Tedy o 96 miliard korun méně. A to je důležité. Ale co je důležité, při takto upraveném rozpočtu se občané dostanou k těm penězům, které potřebují. Nic nikomu nebereme, nic nikomu neškrtáme. Naopak, naopak. Investujeme. To jste vy v tomto rozsahu vůbec nedokázali přes mnohem vyšší zadlužení. Všechny realizovatelné stavby silnic, dálnic, železnic budou mít zajištěné financování. Investice přes 200 miliard korun, no to lidé uvidí a poznají. Tedy 10 % rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2021 budou investice dokonce o 15 miliard vyšší. A peníze lidem? Nejvíc v rozpočtu přidáváme seniorům na penze 21 miliard korun. Od června tak vláda zvýší penze v průměru každému seniorovi o tisíc korun! Za celý rok tak vzrostou seniorům penze nejrychleji v historii samostatné České republiky. To je realita, to jsou peníze, které jdou přímo lidem. Zároveň jsme přidali pět miliard na kompenzace podnikatelům, kteří utrpěli škodu vlivem covidových restrikcí. Tři miliardy příspěvek na bydlení těm, kteří jsou nejvíc postiženi energetickou krizí, to jsou taky peníze, které jdou k lidem.

A znovu opakuji: My jsme uspořili na činnostech státu, na provozu státu a jeho ministerstev a úřadů, což vy jste nikdy vlastně nedokázali. Takže nezadlužujeme tolik budoucnost a nezadlužujeme tolik lidi a nezvyšujeme tak inflaci, a přesto dáváme tyto finanční prostředky do rozpočtu tak, jak jsem to tady říkal. A kolik měla v rozpočtu na tyto záležitosti vaše vláda, když se podívám na ten rozpočet s mnohem vyšším deficitem? Tak na zvýšení důchodů nula korun českých. Na kompenzace podnikatelů nula korun českých. Na řešení energetické krize nula korun českých. To byl rozpočet, který jste předložili se schodkem 377 miliard korun. My máme schodek skoro o 100 miliard nižší a máme přitom na všechno tohle peníze v rozpočtu a lidé to dostanou.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS

předseda vlády



