Premiér Fiala: Nikdo nic necenzuruje, nemáme žádné orgány, které by se zabývaly cenzurou

Děkuji, paní předsedající. Já bych rád odpověděl panu poslanci, kdyby mně bylo jasné, na co se ptá a mně to jasné opravdu není. Já jsem přesvědčen o tom, že žijeme ne, že jsem o tom přesvědčen, objektivně žijeme ve svobodné společnosti, kde každý může říkat svůj názor tak, jak to považuje za potřebné, může ho šířit nejrůznějšími cestami. Různé názory i ty, které ne vždy hájí zájmy českých občanů a České republiky se ve veřejném prostoru objevují, jsou reprezentovány i v politice, jak jsme viděli třeba v poslední době v kampani před komunálními a senátními volbami. Nikdo ničemu nebrání, nikdo nic necenzuruje, nemáme žádné orgány, které by se zabývaly cenzurou. Takže opravdu těžko říct, v jakém světě žijete a v jakých konspiračních teoriích se pohybuje vaše mysl.

My ani tady nejsme ovládáni nějakými nadnárodními korporacemi, ani nevím, jakými a proč, ale jako vláda České republiky respektujeme plně ústavnost, zákony České republiky a garantujeme všem lidská práva a svobody v tom rozsahu, v kterém je demokratická společnost stanovila. Je to věc, na které mně osobně hodně záleží i právě proto, že mám zkušenosti z života v totalitní diktatuře. Pamatuji si, jaké to bylo, a nikdy bych nechtěl, abychom se jakýmkoliv krokem blížili k tomu, že budeme obnovovat cenzuru, omezovat svobody nebo něco podobného. A budu první, kdo bude svádět souboj s těmi, kteří by něco takového chtěli.

Vláda také nic takového nedělá, nic takového neiniciuje. Nemá k tomu žádné nástroje. Neomezuje ani nezakazuje média na rozdíl od předcházející praxe ani nikoho nevyčleňujeme z tiskových konferencí a z dalších věcí. Prostě svoboda slova, svoboda vyjádřit se je tady je tady úplná a v tomto směru jsem rád, že tomu tak je. Jsme také opakovaně v poslední době lépe hodnoceni mezinárodními institucemi pokud jde o index hodnotící úroveň svobody tisku. A posunuli jsme se tady s nástupem nové vlády v tomto mezinárodním žebříčku, to je také potřeba říct, protože tu existují instituce nezávislé, které hodnotí to, jaká je svoboda tisku v jednotlivých zemích. Ať už si o těchto žebříčcích myslíme cokoliv, tak posun České republiky směrem nahoru tady je zjevný.

Možná narážíte na jinou věc, a to je to, že některé dezinformační weby jsou v tuto chvíli blokovány, ale ne na základě rozhodnutí nebo doporučení české vlády, protože k tomu nemáme žádný mandát, ale vypnutí ruských médií bylo nařízeno Radou Evropské unie v rámci sankčních opatření. Naposledy toto nařízení bylo rozšířeno v rámci šestého sankčního balíčku, kde bylo rozšířeno spektrum těch ruských dezinformačních prostředků. A o blokaci webu je případně rozhodováno telekomunikačními operátory, ale vláda tady nemá možnost nic vyžadovat ani vynucovat. A ta opatření, která jsem tu zmínil, to jsou opatření celoevropská, nejsou to opatření specificky česká.

Takže shrnu to: My žádné cenzurní kroky neděláme, dělat je nechceme, nikdy by nás to nenapadlo. A i kdyby to náhodou někoho napadlo, tak v rámci české legislativy zaplaťpánbůh je ani dělat nemůžeme. Občané vyjadřují svoje názory svobodně formou nejrůznějších médií, nikdo jim v tom nebrání. Mohou se vyjádřit i formou demonstrací a dalších věcí. Všechno, všechny nástroje vyjádření, svobodného vyjádření názoru, na které si vzpomeneme, tak je možno v České republice naplno uplatnit a myslím, že náš systém je v tomto směru ještě liberálnější, než je tomu v některých jiných demokratických zemích. A za sebe říkám, že to je dobře, protože svoboda slova je pro politickou kulturu nesmírně důležitá.

