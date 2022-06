Premiér Fiala: Občanům v existenčních potížích pomáháme a děláme to masivně

reklama

Děkuji, paní poslankyně.

No, nemůžeme si plést pojmy a já to beru jako přeřeknutí. Je to Deštník proti drahotě, nikoliv samozřejmě tak, jak jste to nazvala vy. A správně jste to připomenula, protože to je přesně ta forma pomoci, kterou lidem nabízíme. My jsme si dobře vědomi toho, že ceny energií rostou a jsme si dobře vědomi toho, že s tím řada rodin má a logicky musí mít problémy. Děláme všechno pro to, abychom za prvé zajistili dostatek energie, to je věc, která vůbec není jednoduchá, protože energetická bezpečnost České republiky není příliš dobrá a předcházející vláda v tom tedy opravdu mnoho neudělala. Takže jednáme o to, abychom měli dostatek plynu, dostatek ropy, z ropy dostatek výrobků, které potřebují naši občané a naše firmy, což je třeba nafta. Děláme dost pro to, abychom měli jadernou energii. Tendr na dostavbu Dukovan vyhlásila naše vláda. Naplňujeme zásobníky plynu, hledáme možnosti na dostavbu plynovodu Stork II, na kapacity v Elengy terminálech a další věci. Tohle není banální věc. My musíme mít dostatek energie pro naše občany, pro naše firmy a musíme to zajistit, to je prvořadý úkol vlády. A budeme-li to dělat dobře, tak ta cena energie bude do budoucna také přijatelná. Ale to, co děláme teď, to, co děláme teď, je, že pomáháme občanům, kteří se dostali do problému s cenami energií.

A ono je sice možné se usmát nad Deštníkem proti drahotě a nazývat ho všelijakými hanlivými názvy, ale to občanům moc nepomůže. Ale když se občané podívají na Deštník proti drahotě, tak zjistí, že se jich spousta opatření týká a dobře si uvědomí těch sto miliard korun, které vláda posílá k občanům právě proto, aby jim pomohla s inflací, aby jim pomohla s drahotou, aby jim pomohla s tou inflací, jejíž část, neříkám, že většina, ale část je způsobena i tím, jakým způsobem předcházející vláda zadlužovala Českou republiku a znehodnocovala úspory českým občanům.

Ptáte se, co děláme pro lidi, kteří se dostávají do existenčních potíží třeba v Ústeckém kraji? Odpověď najdou na Deštníku proti drahotě. A jenom něco z toho připomenu. Zvýšili jsme existenční a životní minimum o 10 % od dubna 2022. To občané poznají. A pokud rozumíte sociálním dávkám, tak víte, že životní a existenční minimum a jeho výše má dopad na spoustu příjemců sociálních dávek. Toto zvýšení se dotkne 360 000 příjemců sociálních dávek. A to si myslím, že se mi neodvážíte říct, že je to málo. Připravili jsme také poměrně rozsáhlé rozšíření okruhu těch, kteří mají nárok na příspěvek na bydlení. To jsou zase další skupiny obyvatel, které mohou tímto způsobem dostat pomoc od státu. A to jsou přesně ti, o kterých vy mluvíte. A to jsou dokonce často lidé, kteří nikdy žádnou sociální dávku nepobírali a mají s tím i psychologický problém si o tu sociální dávku požádat. Ale my jsme zjednodušili pravidla pro její získávání, abychom odstranili všechny bariéry, které tam jsou. Rozšířili jsme počet lidí, kteří na ni mají nárok. Takže já využívám i této příležitosti a prosím občany, kteří mají potíže se splácením cen za energie, aby se nebáli požádat si o příspěvek na bydlení, který jim v tomto případě určitě poskytne pomoc.

Pak je tu pomoc, která je jednorázová, kde jsme se zaměřili na střední třídu, která je jednoznačně postižena také rostoucími cenami. A z toho jsme vybrali skupinu, která je nejohroženější, to jsou ti, kteří mají děti, ať už rodiny, nebo samoživitelé a samoživitelky. A těm pošleme velmi jednoduchým způsobem jednorázový příspěvek 5 000 korun, pokud příjem jejich domácnosti - hrubý, roční - nedosahuje nebo nepřesahuje 1 000 000 korun. To je konkrétní pomoc, kterou občané pocítí. A to je ta pomoc krátkodobá. Krátkodobě se ceny energií, které rostou v celé Evropě, nedají vyřešit. Střednědobě a dlouhodobě ano. A na tom naše vláda pracuje. Ale krátkodobě můžeme pomoci občanům, kteří se dostávají do existenčních potíží. A to také děláme a děláme to masivně.

